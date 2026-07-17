Esiste un modo per fare colazione negli hotel di lusso spendendo pochissimo! Curiosi di scoprire come?
Per molti, la colazione in hotel di lusso rappresenta uno dei piccoli piaceri delle vacanze. Quei buffet ricchi di prodotti appena sfornati, la frutta fresca tagliata al momento, i tavoli apparecchiati con cura, il cappuccino servito in terrazza o in un elegante giardino interno sono esperienze che spesso associamo ai soggiorni in strutture a cinque stelle. C'è però un dettaglio che in pochi conoscono: non è sempre necessario prenotare una camera per viverle.
Negli ultimi anni, infatti, sempre più hotel hanno iniziato ad aprire i propri ristoranti anche agli ospiti esterni, trasformando colazioni e brunch in vere e proprie esperienze gastronomiche. Rimane però un ostacolo non da poco: il prezzo. In un'estate in cui il costo delle vacanze continua a crescere e il budget resta una priorità per molte famiglie, concedersi una colazione in hotel di lusso può sembrare un piccolo sfizio destinato a pochi.
Eppure esiste un modo per vivere questa esperienza spendendo anche meno di 5 euro.
Il merito è di Too Good To Go, l'app nata per contrastare lo spreco alimentare, che da qualche tempo collabora anche con numerose strutture alberghiere italiane. Attraverso le celebri Surprise Bag, gli utenti possono acquistare a prezzo ridotto le eccedenze alimentari rimaste al termine del servizio di colazione, brunch, pranzo o cena. Il contenuto varia ogni giorno, ma il principio è sempre lo stesso: salvare cibo ancora perfettamente buono, ridurre gli sprechi e permettere agli utenti di vivere un'esperienza di qualità a un prezzo decisamente conveniente.
Secondo l'azienda, una Surprise Bag permette mediamente di acquistare prodotti dal valore compreso tra 9 e 15 euro spendendo circa 4 euro, con un risparmio che può arrivare fino a due terzi del prezzo originale. Un vantaggio economico che si accompagna anche a un beneficio ambientale, contribuendo a ridurre gli sprechi alimentari.
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