Fare colazione in hotel di lusso spendendo meno di 5 euro è possibile: ecco come funziona e quali strutture aderisco all'iniziativa

Per molti, la colazione in hotel di lusso rappresenta uno dei piccoli piaceri delle vacanze. Quei buffet ricchi di prodotti appena sfornati, la frutta fresca tagliata al momento, i tavoli apparecchiati con cura, il cappuccino servito in terrazza o in un elegante giardino interno sono esperienze che spesso associamo ai soggiorni in strutture a cinque stelle. C'è però un dettaglio che in pochi conoscono: non è sempre necessario prenotare una camera per viverle.

Negli ultimi anni, infatti, sempre più hotel hanno iniziato ad aprire i propri ristoranti anche agli ospiti esterni, trasformando colazioni e brunch in vere e proprie esperienze gastronomiche. Rimane però un ostacolo non da poco: il prezzo. In un'estate in cui il costo delle vacanze continua a crescere e il budget resta una priorità per molte famiglie, concedersi una colazione in hotel di lusso può sembrare un piccolo sfizio destinato a pochi.

Eppure esiste un modo per vivere questa esperienza spendendo anche meno di 5 euro.

Il merito è di Too Good To Go, l'app nata per contrastare lo spreco alimentare, che da qualche tempo collabora anche con numerose strutture alberghiere italiane. Attraverso le celebri Surprise Bag, gli utenti possono acquistare a prezzo ridotto le eccedenze alimentari rimaste al termine del servizio di colazione, brunch, pranzo o cena. Il contenuto varia ogni giorno, ma il principio è sempre lo stesso: salvare cibo ancora perfettamente buono, ridurre gli sprechi e permettere agli utenti di vivere un'esperienza di qualità a un prezzo decisamente conveniente.

Secondo l'azienda, una Surprise Bag permette mediamente di acquistare prodotti dal valore compreso tra 9 e 15 euro spendendo circa 4 euro, con un risparmio che può arrivare fino a due terzi del prezzo originale. Un vantaggio economico che si accompagna anche a un beneficio ambientale, contribuendo a ridurre gli sprechi alimentari.

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Dove fare colazione in hotel di lusso spendendo poco Per celebrare la stagione estiva, Too Good To Go ha selezionato dieci strutture alberghiere che si distinguono non solo per la qualità della loro proposta gastronomica, ma anche per l'impegno nella lotta allo spreco alimentare. Tra queste spicca Château Monfort di Milano, uno degli hotel più scenografici della città, celebre per gli ambienti ispirati al mondo delle fiabe e dell'opera. A Trieste è presente invece lo Starhotels Savoia Excelsior Palace, elegante indirizzo affacciato direttamente sul mare. Per chi si trova a Venezia, l'occasione è rappresentata dall'Hilton Molino Stucky, ricavato all'interno di un antico mulino industriale sull'isola della Giudecca, mentre a Firenze partecipa all'iniziativa lo Starhotels Tuscany. Non mancano poi il DoubleTree by Hilton Torino Lingotto, il Best Western Hotel Globus di Roma, il Mercure Genova San Biagio, il Mercure Napoli Centro Angioino, l'AbanoRitz Thermae & Wellness Hotel ad Abano Terme e il Grand Hotel President di Olbia. Oggi sono oltre 150 gli hotel italiani presenti sulla piattaforma, comprese catene come Hilton, Accor, Starhotels, Leonardo Hotels, Gruppo UNA e Best Western. Grazie alla loro adesione sono già state salvate oltre 130 tonnellate di cibo, evitando l'emissione di circa 351 tonnellate di CO₂e e lo spreco di oltre 105 milioni di litri d'acqua. Come ha spiegato Mirco Cerisola, Country Director Italia di Too Good To Go, l'obiettivo è offrire agli utenti "l'opportunità di godersi una colazione di alta qualità a un prezzo sorprendentemente accessibile", promuovendo allo stesso tempo "un consumo responsabile" e contribuendo concretamente alla riduzione dello spreco alimentare. Per chi ama concedersi ogni tanto un piccolo lusso senza rinunciare a un occhio di riguardo per il portafoglio e per l'ambiente, la colazione in hotel di lusso potrebbe quindi diventare una delle esperienze più interessanti da provare quest'estate. Del resto, a volte bastano un ottimo cappuccino, una brioche appena sfornata e una terrazza elegante per sentirsi davvero in vacanza.