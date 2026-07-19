Usare la lavastoviglie “a istinto” può lasciare bicchieri opachi e far salire la bolletta. Cinque falsi miti spiegano perché, e come cambiare abitudini.

La lavastoviglie è accesa praticamente ogni giorno, ma quante volte la usate “a istinto”, copiando gesti visti in famiglia o consigli sentiti a caso? Doppia dose di detersivo, programma rapido impostato di default, cestelli stipati come il metrò alle 8.30 del mattino.

Il risultato lo conoscete: bicchieri opachi, piatti non del tutto sgrassati, consumi più alti del necessario. E spesso la colpa non è della macchina, ma dei falsi miti che girano da anni. Qui ne smontiamo cinque, quelli che incidono di più su pulizia e bolletta.

Secondo diversi studi sui consumi domestici, una lavastoviglie moderna usa tra 6 e 15 litri d’acqua a ciclo, contro i 40-60 litri del lavaggio a mano se il rubinetto resta aperto. Quindi lo strumento è dalla vostra parte. Bisogna solo usarlo bene.





Falso mito n. 1: “Più detersivo significa più pulizia”

Quando una teglia è incrostata o i piatti sono rimasti ore nel lavello, la tentazione è sempre la stessa: “abbondiamo col detersivo, male non fa”. In realtà succede il contrario.

Un eccesso di prodotto crea più schiuma, rende il risciacquo meno efficace e lascia residui sulle stoviglie. Il classico alone biancastro sui bicchieri o quella sensazione “appiccicosa” su piatti e posate sono spesso il segnale che state esagerando.

In più, ogni grammo in più finisce negli scarichi e nell’ambiente, senza migliorare la pulizia. I produttori consigliano sempre un dosaggio preciso, diverso a seconda della durezza dell’acqua e del livello di sporco: vale la pena leggere la tabella sulla confezione e sul libretto della lavastoviglie.

Nei modelli più recenti esistono sistemi di dosaggio automatico che regolano da soli la quantità di detergente in base al programma e al carico. Se li avete, sfruttateli: fanno risparmiare prodotto e mantengono costante il risultato.





Falso mito n. 2: “Il programma Eco dura tanto e consuma più energia”

Il pensiero è comprensibile: se un ciclo dura quattro ore e un altro solo un’ora, quello lungo sembrerà automaticamente più energivoro. In realtà la logica del programma Eco è opposta.

L’Eco lavora con temperature dell’acqua più basse e tempi di ammollo più lunghi. Riscaldare meno l’acqua significa usare meno elettricità. Secondo le analisi su consumi e bollette pubblicate da Idealista, i cicli Eco delle lavastoviglie recenti usano in media 6-10 litri d’acqua, contro i 10-15 dei programmi standard.

È anche il programma di riferimento per calcolare la classe di efficienza energetica in etichetta. Tradotto: è quello pensato per farvi risparmiare. Il rapido, al contrario, spesso richiede temperature più alte e getti più intensi per compensare il poco tempo a disposizione.

La regola pratica: per lo sporco quotidiano, che non è incrostato, l’Eco dovrebbe essere la prima scelta. Riservate i cicli intensivi solo a pentole davvero difficili, magari dopo un breve ammollo in acqua.





Falso mito n. 3: “Conviene riempire la lavastoviglie il più possibile”

Sì, avviarla mezza vuota è uno spreco. Ma stiparla fino all’ultimo centimetro non è automaticamente una buona idea. C’è una grande differenza tra pieno “intelligente” e sovraccarico.

Quando i piatti sono appoggiati uno sull’altro, le tazze si incastrano e le teglie coprono mezza griglia, l’acqua non arriva dove dovrebbe. I bracci irroratori possono urtare contro le stoviglie e girare male, creando zone “d’ombra” in cui lo sporco resta.

Un carico corretto, invece, ha piatti inclinati in file regolari, un minimo spazio tra un oggetto e l’altro, tazze e ciotole rigorosamente capovolte. Le posate vanno distribuite nel cestello con i manici alternati, senza “mazzetti” compatti che bloccano il getto.

Se per chiudere il cestello dovete spingere o sentite i bracci che toccano qualcosa quando li fate girare a mano, è il segnale che state cadendo in questo falso mito.





Falso mito n. 4: “La disposizione delle stoviglie non influisce”

La lavastoviglie non è un sacco dove buttare tutto a caso. I cestelli sono progettati con funzioni diverse e seguirle fa la differenza.

In alto, cestello superiore, vanno gli oggetti più piccoli e delicati: bicchieri, tazzine, ciotole leggere, contenitori in plastica resistenti al calore. In basso, cestello inferiore, piatti, pentole, coperchi e teglie più pesanti.

Particolare attenzione ai calici: meglio posizionarli nella zona centrale, ben ancorati ai supporti, dove i getti d’acqua sono più omogenei. Molti modelli hanno anche cestelli regolabili in altezza: abbassateli se dovete inserire piatti maxi sotto, alzateli per far entrare calici alti sopra, senza forzare nulla.

Gli errori tipici? La teglia messa di taglio in fondo che blocca il getto, il piatto piazzato proprio davanti al braccio irroratore, la ciotola che viene caricata “a coppetta” e finisce il ciclo piena d’acqua. Piccole abitudini da cambiare, grande differenza sul risultato.





Falso mito n. 5: “Il brillantante è inutile (tanto uso le pastiglie ‘tutto in uno’)”

Il brillantante è spesso la cenerentola della lavastoviglie: ci si ricorda di riempirlo solo quando la spia lampeggia da giorni. E molte persone pensano che con le pastiglie multi-funzione non serva più.

In realtà il suo ruolo è specifico: aiuta l’acqua a scivolare via dalle superfici evitando le gocce che, asciugandosi, lasciano macchie di calcare e aloni. Il risultato sono piatti più asciutti e bicchieri decisamente più brillanti.

Le pastiglie che promettono “tutto in uno” contengono una certa quota di agente brillantante, ma non sempre è sufficiente, soprattutto con acqua molto dura o se usate spesso il programma Eco, che lavora a temperature più basse.

Per capire se il dosaggio è giusto, guardate i bicchieri: se restano gocce e puntini bianchi, probabilmente dovete aumentare di uno il livello del brillantante. Se invece compaiono strani aloni iridescenti, state esagerando e potete ridurlo.

In poche correzioni avete demolito cinque falsi miti, senza stravolgere la routine. La lavastoviglie fa il suo lavoro, voi fate la vostra parte: meno sprechi, più pulito, e una bolletta leggermente più amica.