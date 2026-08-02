Sempre più italiani scelgono le vacanze in base al proprio pet: ecco la guida gratuita con itinerari, esperienze e alloggi pet friendly

C'è chi sceglie una destinazione per il mare, chi per la montagna e chi per il cibo. Ma per sempre più italiani il primo criterio nella scelta delle vacanze è un altro: il proprio animale domestico.

Cani e gatti sono ormai considerati veri membri della famiglia e, di conseguenza, anche il modo di viaggiare sta cambiando. Non basta più trovare un hotel che accetti gli animali: si cercano esperienze, servizi e itinerari pensati per essere condivisi con loro.

A fotografare questa trasformazione è una ricerca realizzata da Rover, il più grande marketplace online dedicato ai servizi di pet care, secondo cui oltre il 60% degli italiani sceglie esclusivamente destinazioni pet friendly, mentre più di una persona su due ammette che la presenza del proprio animale influenza in modo decisivo la scelta della vacanza. Ancora più significativo è il dato secondo cui oltre il 70% degli intervistati ha rinunciato almeno una volta a partire proprio per le difficoltà legate alla gestione del proprio pet.

È in questo contesto che nasce "Viaggi pet friendly in Italia", la nuova miniguida gratuita realizzata da Rover insieme a Lonely Planet Italia. Disponibile online in formato digitale, la pubblicazione raccoglie suggerimenti pratici, destinazioni e idee di viaggio per chi desidera esplorare il Paese senza separarsi dal proprio compagno a quattro zampe.

Dalle spiagge alle spa: viaggiare con il cane non è mai stato così facile Pensata come uno strumento pratico, Viaggi pet friendly in Italia accompagna i lettori attraverso itinerari ed esperienze adatte a tutte le stagioni. Dalle passeggiate nella natura ai trekking, dalle spiagge attrezzate ai percorsi urbani, passando perfino per spa dedicate agli animali e indirizzi dove mangiare o soggiornare insieme al proprio pet, la guida vuole rispondere alle esigenze di un numero crescente di viaggiatori. La ricerca di Rover mostra infatti quali siano le priorità di chi organizza una vacanza con un animale. Il 54% considera fondamentale trovare facilmente strutture ricettive pet friendly, mentre il 43% vorrebbe poter contare su informazioni utili come contatti di veterinari e servizi dedicati. Seguono la necessità di conoscere in anticipo regole e restrizioni (42%) e il desiderio di ricevere consigli pratici per affrontare il viaggio senza imprevisti (40%). Anche l'aspetto emotivo gioca un ruolo importante. Quando sono costretti a lasciare il proprio animale a casa, il 43% degli italiani dichiara di sentirsi triste, mentre il 28% prova addirittura senso di colpa o ansia. Non sorprende quindi che il 41% consideri il principale vantaggio di una vacanza proprio la possibilità di non separarsi dal proprio pet. Naturalmente, viaggiare insieme comporta anche qualche costo in più: secondo la ricerca, la spesa aggiuntiva media supera i 250 euro. Nonostante questo, il 61% degli italiani ritiene di riuscire a trovare un buon equilibrio tra comfort, servizi e budget. Più che una semplice raccolta di indirizzi, Viaggi pet friendly in Italia racconta un modo diverso di vivere il turismo: più inclusivo, più attento al benessere degli animali e capace di trasformare la vacanza in un'esperienza davvero condivisa, senza dover scegliere tra il desiderio di partire e quello di avere accanto il proprio compagno di viaggio più fedele.