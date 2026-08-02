Viaggiare con il cane non è mai stato così facile: ecco la guida che aiuta a organizzare vacanze a misura di pet
C'è chi sceglie una destinazione per il mare, chi per la montagna e chi per il cibo. Ma per sempre più italiani il primo criterio nella scelta delle vacanze è un altro: il proprio animale domestico.
Cani e gatti sono ormai considerati veri membri della famiglia e, di conseguenza, anche il modo di viaggiare sta cambiando. Non basta più trovare un hotel che accetti gli animali: si cercano esperienze, servizi e itinerari pensati per essere condivisi con loro.
A fotografare questa trasformazione è una ricerca realizzata da Rover, il più grande marketplace online dedicato ai servizi di pet care, secondo cui oltre il 60% degli italiani sceglie esclusivamente destinazioni pet friendly, mentre più di una persona su due ammette che la presenza del proprio animale influenza in modo decisivo la scelta della vacanza. Ancora più significativo è il dato secondo cui oltre il 70% degli intervistati ha rinunciato almeno una volta a partire proprio per le difficoltà legate alla gestione del proprio pet.
È in questo contesto che nasce "Viaggi pet friendly in Italia", la nuova miniguida gratuita realizzata da Rover insieme a Lonely Planet Italia. Disponibile online in formato digitale, la pubblicazione raccoglie suggerimenti pratici, destinazioni e idee di viaggio per chi desidera esplorare il Paese senza separarsi dal proprio compagno a quattro zampe.
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