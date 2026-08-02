Il galateo in aereo non è solo seguire buone maniere, ma si tratta di piccoli gesti che migliorano la convivenza durante il volo

C'è chi considera il volo semplicemente il modo più veloce per raggiungere una destinazione e chi, invece, lo vive come l'inizio della vacanza. In entrambi i casi, però, c'è una certezza: trascorrere alcune ore seduti a pochi centimetri da perfetti sconosciuti richiede un piccolo sforzo di convivenza.

È proprio qui che entra in gioco il galateo in aereo. Non si tratta di un elenco rigido di regole, ma di una serie di attenzioni che possono fare la differenza tra un viaggio piacevole e uno da dimenticare. E molti degli errori più comuni potrebbero essere evitati con un pizzico di buon senso.

Ecco allora gli 8 comportamenti che sarebbe meglio lasciare a terra.

**Perché gli assistenti di volo salutano ogni passeggero appena sale a bordo (no, non è solo una questione d'educazione)**

Galateo in aereo: come comportarsi durante il volo

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1. Occupare tutta la cappelliera

Le cappelliere non appartengono al posto assegnato, ma sono uno spazio condiviso.

Appoggiare il trolley in orizzontale quando potrebbe stare in verticale, oppure sistemare giacche, zaini e shopping bag occupando metà dello scomparto, significa costringere altri passeggeri a cercare spazio diverse file più avanti. Se avete con voi una borsa più piccola, il posto migliore resta sotto il sedile davanti a voi.

2. Reclinare il sedile senza guardare dietro

Lo schienale reclinabile esiste per essere utilizzato, ma non significa che si possa abbassare in qualsiasi momento e senza alcuna attenzione.

Prima di farlo è buona norma verificare cosa sta facendo la persona seduta dietro. Se sta mangiando, lavorando al computer o ha un bicchiere aperto sul tavolino, aspettare qualche minuto è un gesto di semplice cortesia. Reclinare lentamente il sedile, invece di lasciarlo cadere all'improvviso, è un'altra piccola accortezza che rientra perfettamente nel galateo in aereo.

3. Togliersi scarpe e calzini

Uno dei comportamenti che mette d'accordo quasi tutti i viaggiatori.

Togliersi le scarpe durante un volo lungo può essere comprensibile, soprattutto se i piedi tendono a gonfiarsi. Camminare scalzi per la cabina, appoggiare i piedi sul sedile o sul bracciolo davanti, invece, è considerato uno dei gesti meno educati in assoluto. Se proprio desiderate stare più comodi, meglio indossare un paio di calze pulite o ciabattine dedicate.

4. Ascoltare video senza cuffie

Può sembrare incredibile, eppure succede ancora.

Serie TV, TikTok o messaggi vocali in vivavoce: qualsiasi contenuto audio dovrebbe essere ascoltato esclusivamente con le cuffie. Anche un volume apparentemente basso può risultare fastidioso in uno spazio chiuso come la cabina di un aereo. Il silenzio, in fondo, è uno dei regali più apprezzati durante un volo.

5. Trasformare il sedile davanti in un appoggio

Capita spesso, soprattutto quando ci si alza per andare in bagno.

Molti passeggeri si aggrappano allo schienale della persona davanti per fare leva e alzarsi. Il risultato? Il sedile viene strattonato all'improvviso, disturbando chi è seduto. Meglio utilizzare i propri braccioli o fare forza sulle gambe: chi viaggia davanti vi ringrazierà.

6. Ignorare lo spazio personale degli altri

Braccioli, gomiti, capelli, zaini. Quando si vola, ogni centimetro conta.

Il galateo in aereo suggerisce di prestare attenzione ai piccoli gesti: evitare di invadere il posto accanto con il proprio corpo, raccogliere i capelli lunghi se finiscono sul monitor del passeggero dietro e limitare i movimenti quando lo spazio è ridotto. Non sempre è possibile stare comodissimi, ma è possibile cercare di essere il meno invasivi possibile.

7. Mangiare cibi dall'odore troppo intenso

L'aereo non è probabilmente il posto migliore per aprire una scatola di tonno, un panino con cipolla o un piatto particolarmente speziato.

Gli odori si diffondono facilmente nella cabina e non tutti i passeggeri li apprezzano allo stesso modo. Se portate del cibo da casa, scegliete qualcosa di semplice e poco odoroso. È una delle regole di galateo in aereo più sottovalutate, ma anche una delle più apprezzate.

8. Avere fretta di alzarsi appena l'aereo atterra

Le ruote toccano la pista e, puntualmente, qualcuno è già in piedi.

È uno dei comportamenti che più irritano gli altri passeggeri. Oltre a essere inutile (tanto le porte resteranno chiuse finché l'aereo non sarà fermo) può diventare anche poco sicuro. Lo stesso vale per la corsa verso l'uscita, ignorando il normale ordine di sbarco. Aspettare il proprio turno richiede pochi minuti, ma rende tutto molto più semplice per tutti.