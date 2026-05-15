Alla scoperta dell’eleganza della campagna francese a meno di un’ora dalla Ville Lumière

Parigi è sempre una buona idea. La capitale francese resta una delle città più romantiche e desiderate del mondo, ma a volte il vero lusso è rallentare e allontanarsi dal ritmo incessante della capitale. Basta meno di un’ora di viaggio per ritrovarsi tra castelli nascosti, giardini impressionisti, relais immersi nella natura e tavole stellate dove il tempo sembra scorrere più lentamente.

Tra dimore storiche affacciate sui laghi, tenute bucoliche un tempo abitate da dive del cinema francese e piccoli hotel d’autore frequentati da artisti e scrittori, la campagna intorno a Parigi custodisce indirizzi capaci di trasformare un semplice weekend in un’esperienza elegantemente cinematografica.

Perfetti per una fuga romantica, ma anche per un viaggio tra amiche all’insegna del buon vivere francese, del relax e di quella raffinata art de vivre che qui sembra ancora intatta.

**Weekend a Parigi: gli indirizzi migliori per mangiare, passeggiare, comprare**

(Continua sotto la foto)

Les Étangs de Corot – Ville-d’Avray

A soli 15 minuti dal centro di Parigi e a due passi da Versailles, questo Relais&Chateaux, che si affaccia su laghetti e giardini ispirati al pittore Corot, offre un rifugio d’arte e natura. Le camere, dal fascino bohémien chic, e la spa firmata Les Bains de Corot rendono ogni soggiorno un’esperienza sensoriale unica.

Tips chic:

Cena al tramonto con vista sull’acqua e riflessi da quadro impressionista.

Passeggiate nei giardini e relax nella spa con massaggi, sauna e piscina interna.

Scatti fotografici tra ponticelli e panchine isolate lungo i laghetti.

Picnic elegante in riva al lago con cestino gourmet e champagne.

Cosa vedere nei dintorni

Versailles e i suoi giardini: fontane, statue e viali alberati perfetti per una passeggiata elegante.

Ville-d’Avray: villaggio pittoresco con laghetti e giardini, ideale per camminate romantiche o fotografiche.

Museo di Ville-d’Avray: per scoprire arte e storia locale.

Boschi circostanti: passeggiate a piedi o in bicicletta immersi nella natura.

Domaine de Primard – Guainville (Normandia)

A un’ora da Parigi, questa tenuta di 40 ettari, un tempo dimora di Catherine Deneuve, è un paradiso romantico sulle rive dell’Eure. Giardini firmati Jacques Wirtz, spa Susanne Kaufmann, animali al pascolo e cucina stellata dello chef Romain Meder completano l’esperienza.

Tips chic:

Passeggiate all’alba tra roseti, specchi d’acqua e prati: l’aria fresca e la vista degli animali creano momenti magici.

Menu degustazione serale con abbinamenti creativi di piatti e vini.

Momento relax nella spa con vista sul parco.

Passeggiate guidate tra giardini e sentieri per foto lifestyle tra fiori e alberi secolari.

Cosa vedere nei dintorni

Casa e giardini di Claude Monet a Giverny: un must per gli amanti dell’arte e dei fiori.

Castello di Anet: elegante dimora rinascimentale legata a Diane de Poitiers.

Foresta di Rambouillet: escursioni, cavallo e picnic immersi nel verde.

Fiume Eure: passeggiate, pesca o canoa tra scenari bucolici

Auberge de l’Ill – Illhaeusern

Più distante ma imperdibile per gli amanti della grande cucina francese: tre stelle Michelin in un ambiente che unisce tradizione e alta gastronomia. La famiglia Haeberlin propone menu memorabili, ideali per chi ama vivere il gusto come esperienza di stile.

Tips chic:

Tavolo con vista fiume e notte nelle camere del relais.

Menu degustazione completo con vini locali selezionati dal sommelier.

Passeggiate al tramonto lungo il fiume Ill: perfetto per foto romantiche.

Portate una guida ai vini locali per scoprire etichette da collezione.

Cosa vedere nei dintorni

Riquewihr: pittoresco villaggio medievale con case a graticcio e vigneti.

Colmar: quartiere della Piccola Venezia e musei, ideale per passeggiate eleganti.

Sessenheim: museo letterario legato a Goethe e alla storia locale.

L’Esquisse – Barbizon, ai margini della foresta di Fontainebleau

A soli 25 minuti di treno da Gare de Lyon, questo indirizzo sfoggia il suo DNA: “L’esquisse, hôtel culturel”. In questo pittoresco borgo, un tempo villaggio di boscaioli, a metà Ottocento nacque la Scuola di Barbizon, che ispirò la pittura pre-impressionista. Ognuna delle nove camere è dedicata a un artista europeo dell’epoca, con dettagli che raccontano storie di creatività e natura. Fa parte di Teritoria

Tips chic:

Gustate piatti a base di prodotti locali e di stagione nella caffetteria.

Sorseggiate un tè davanti al camino nelle giornate invernali o rilassatevi nel giardino durante la bella stagione.

Partecipate a workshop, conferenze o incontri con artisti in residenza per vivere l’anima culturale dell’hotel.

Scoprite le mostre permanenti e temporanee dedicate alla Scuola di Barbizon.

Cosa vedere nei dintorni

Foresta di Fontainebleau: passeggiate tra sentieri segreti, scogliere di arenaria e panorami spettacolari.

Castello di Fontainebleau: una delle residenze reali più sontuose di Francia, con giardini e interni ricchi di storia.

Villaggio di Barbizon: gallerie d’arte, atelier di pittori e piccole boutique perfette per shopping creativo.

Escursioni a cavallo o in bici tra i boschi che ispirarono gli artisti dell’Ottocento.

Tips pratici per un weekend chic fuori Parigi

Per vivere davvero l’atmosfera di questi luoghi, il momento migliore per partire è la primavera, quando giardini e roseti sono in piena fioritura, oppure l’inizio dell’autunno, con la luce dorata che rende ancora più suggestivi boschi, castelli e villaggi di campagna.

L’ideale è puntare su un guardaroba semplice ma raffinato: trench leggero, scarpe comode e un foulard di seta sono perfetti per alternare passeggiate nei giardini, pranzi stellati e pomeriggi tra atelier e gallerie d’arte. Vale la pena prenotare con anticipo relais e ristoranti gourmet, soprattutto nei weekend più richiesti, perché molti indirizzi hanno poche camere e tavoli molto ambiti.

E poi c’è tutto il resto: una macchina fotografica (o semplicemente uno smartphone con una buona fotocamera) per catturare laghetti, serre e scorci romantici; un taccuino da viaggio per annotare indirizzi e ispirazioni; magari un cappello da sole da indossare durante i picnic in riva all’acqua o le passeggiate tra i vigneti normanni. Perché qui, più che altrove, il viaggio è fatto soprattutto di dettagli.