Non solo aria salubre e buon cibo: i vantaggi di una mini vacanza in fattoria sono tantissimi. E si inizia dal fatto che si fa più attività che in palestra

Una vacanza in fattoria è un’esperienza che andrebbe fatta almeno una volta nella vita.

Soprattutto se per il resto dell’anno siete circondati da stress, caos, palazzi e clacson. O se non fate altro che pensare all’ultima litigata con il vostro capo via mail.



Attenzione, però, a non confondere il termine fattoria con quello di agriturismo, almeno per quanto riguarda la loro accezione turistica.



Dimenticatevi piscine e buffet interminabili: quello che vi proponiamo qui è di rimboccarvi le maniche e riscoprire voi stessi (o perlomeno quelle famose braccia levate all’agricoltura…).

Ma non preoccupatevi, perché una volta trascorso qualche giorno tra mucche, galline e asinelli non vorrete più tornare alla solita routine.



Noi lo abbiamo toccato con mano (nel vero senso della parola) per un weekend lungo.

Siamo stati in Tirolo, nella Valle dello Stubai, ospiti di Anita e della sua Untersillerhof, una malga le cui pareti in legno risalgono addirittura al 1600.

Ed ecco cinque buone ragioni per cui vi consigliamo di fare lo stesso.

(Continua sotto la foto)

Ritrovare il contatto con la natura

È bastato scendere dalla macchina per sentirsi improvvisamente in pace col mondo.

Appena arrivati ci si ritrova circondati dal verde, dal profumo dell'erba appena tagliata, dal venticello che ti scorre sul viso e che nulla a che vedere con l'afa e lo smog che paralizzano l'aria in città.

L'unico rumore che ti sorprende è quello dei campanacci delle mucche che pascolano libere per i prati o quello degli uccellini che cantano manco fossero appena usciti da Biancaneve.

Lì ci si rende conto che noi siamo solo una parte dell'ingranaggio e che fuori c'è un mondo, quello vero.

Farete più palestra che in città



Passiamo alle cose serie. Va bene il romanticismo degli uccellini e del verde, ma c'è dell'altro.

Ho trascorso un sabato pomeriggio arrampicata a piedi scalzi su una collina, armata di forcone.

Il motivo? Dovevamo portare giù ad altezza strada tutta l'erba fresca tagliata che sarebbe diventata il fieno per le mucche in vista dell'inverno.

Sentivo lavorare le braccia come neanche le migliori fitness guru avrebbero potuto insegnare.

Spazzolare gli asini non è da meno. Specie quelli più anziani, col pelo più duro e che difficilmente cade da solo. Più lo fate forte più a loro piace.

Una settimana così e addio effetto bandiera quando salutate.

Si può mangiare senza ingrassare

In Tirolo la colazione vera è a base di uova, formaggi, yogurt, marmellate, salumi.



Tutto fatto in casa, pane compreso.

Inutile dire che il gusto di farlo con una vallata di fronte basta già per far sparire ogni senso di colpa.

Ma il bello è che se per il resto della giornata faticate sotto il sole, raccogliendo il fieno o curando l'orto, mangiare tutta quella roba non solo non vi farà ingrassare, ma sarà necessario per darvi la forza di arrivare a fine giornata.

La vacanza in fattoria non è un campo di lavoro, potete decidere quando dare una mano e quando andare a fare una passeggiata.

Ma tra montagne e ruscelli non riuscirete a rimanere fermi.

Non darete mai più il latte per scontato

È incredibile quanto importanti siano le mucche per la nostra sussistenza.

Durante la nostra permanenza da Untersillerhof c'erano sei mucche (altre sei erano in vacanza sulle montagne, ché anche loro hanno bisogno di tregua ogni tanto).

Ognuna di loro produce circa 10-12 litri di latte al giorno. E non perché siano sfruttate, ma perché stanno bene e hanno bisogno di liberarsene.

La loro giornata inizia con la prima mungitura intorno alle 6 del mattino, poi via a pascolare all'aperto (in estate) fino alle 18 quando rientrano nelle stalle pronte per la seconda tranche.

Oggi si mungono con speciali tiralatte a pressione che rendono tutto più veloce e meno fastidioso per l'animale.

Io ho voluto provare a fare da me e ho scoperto che manualmente non è così facile come sembra.

Primo perché se non si fa il giusto movimento col cavolo che il latte esce e secondo perché se non esce torna su e la mucca prova fastidio.

Se prova fastidio, si innervosisce e inizia a scalciare.

Ma quando ce la fate, è una sensazione bellissima.

Dormirete come mai nella vostra vita



La montagna fa venire sonno. E non perché ci si annoi.



Al contrario, ci si rilassa incredibilmente. Dev'esserci anche una qualche spiegazione scientifica, tipo che l'altitudine stimoli il calo della palbebra, perché ogni occasione vi sembrerà buona per schiacciare un sonnellino, sdraiati sul prato, seduti su un dondolo o appena appoggiati sul divano.



Certo, se lavorerete a dovere, sarà anche per stanchezza.



È difficile descrivere come si dorme bene in fattoria. C'è un silenzio quasi irreale che vi accompagna a letto, una quiete che solo il cielo tappezzato di stelle che illuminano tutto riesce a rompere.



Una volta tirate le tende della camera da letto sprofonderete nel migliore dei sogni. Quello che non ricorderete.