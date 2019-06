Dall'Italia agli Usa, 5 mete perfette per partire in viaggio con la famiglia, passare un weekend con la mamma o andare in vacanza con i bambini

Che sia una vacanza con i bambini, un weekend con la mamma, o un viaggio con i genitori per una rimpatriata "come ai vecchi tempi", il viaggio in famiglia può essere molto più divertente del previsto.

Basta scegliere la meta giusta: weekend alla spa se è con mamma, nella Spagna del nord, magari in camper, per un tour alla scoperta di musei, scorci e parchi naturali, a Lisbona tra buon cibo e attività per tutti, in Finlandia per un'immersione totale nella natura, a Dallas per un viaggio negli Usa fuori dai soliti circuiti turistici per bambini.

Ecco 5 mete perfette per una vacanza in famiglia.

(Continua dopo la foto)

Toscana o Alto Adige alla spa

Weekend di relax con la mamma?

Prenotatevi una bella stanza in strutture ricettive come il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa o all'hotel Terme di Merano (ha anche una sky-spa), poi dopo qualche minuto tra sauna e jacuzzi o una passeggiata nel verde prenotate un massaggio.

Infine durante la cena spettegolate degli affari di famiglia più interessanti.

Spagna del Nord (ma in camper)

L'alta Spagna è un territorio variopinto da scoprire e, grazie al giusto mix di arte, natura e divertimenti, è un posto ideale per una vacanza in famiglia. Meglio ancora se itinerante, in camper (WorldWideCampers vi consente di prendere il mezzo in un punto e di lasciarlo in un altro).

Partite dalle spiagge e dalle alture di San Sebastian, poi spostatevi a Bilbao, dove non dovete perdere il Guggenheim Museum, oltre alle altre chicche culturali.

Dopo il Gorbeiako Parke Naturala e il monumento natural Ojo Guareña, composto da oltre novanta chilometri di gallerie e passaggi, arrivate a Santander.

In questo caso attenzione ai bagagli: sceglietene di compatti e ben organizzati, come il D-Box della Roncato che in un unico trolley contiene valigia e zaino (che si stacca).

*** 10 trucchi per fare la valigia perfetta ***

Lisbona, Portogallo

Lisbona è una città perfetta da visitare in famiglia.

Sia se avete figli piccoli che con mamma e papà, per una rimpatriata come ai vecchi tempi.

Partite con un viaggio in tram fino al Castello di São Jorge, per poi passeggiare fra merli e mura, e rilassarsi al fresco dei parchi e dei giardini della città.

Nel Jardim Zoológico ci sono elefanti, un villaggio di scimmie, leoni, tigri, coccodrilli, delfini, mentre chi preferisce provare sport estremi può scegliere il Parco di Montesanto.

Da mangiare, i pasteis de nata, piaceranno a tutti, grandi e piccini.



Finlandia

Ecco una meta perfetta per le famiglie che vogliono trascorrere una vacanza immersi nella natura, trascorrendo però 2-3 giorni in città.

Atterrate a Helsinki e visitatela, per poi scoprirne i dintorni (qui un itinerario di una settimana): Jyväskylä, lago Iso-Virmas, Lathi sono perfette per rilassarvi tra saune, percorsi nella natura, buon cibo e panorami pazzeschi.

Un'altra destinazione altrettanto valida per i suoi parchi e il suo verde è la Lituania.

*** Perché la Finlandia è il paese più felice del mondo? ***

Dallas, Texas

Una città degli Usa che piacerà da impazzire ai bambini? Eccola, è Dallas.

Fuori dai classici giri turistici dedicati ai più piccoli (Orlando in primis), qui ci si diverte tra grattacieli e ambientazioni texane.

In più ci sono decine e decine di ristoranti family-friendly e tante attività: visitate il museo Perot della Natura e delle Scienze e il George W. Bush Presidential Library and Museum, godetevi uno spettacolo al Dallas Children's Theater, fate shopping nei negozi dei cowboy e infine divertitevi a un vero rodeo.

(credit: Joseph Haubert per VisitDallas)