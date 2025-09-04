Novakid rivoluziona lo studio dell’inglese con lezioni su misura e tanto divertimento

Con l’arrivo di settembre, la routine scolastica torna a bussare alla porta… e con lei anche i buoni propositi: come aiutare i nostri figli a riprendere il ritmo, magari con una marcia in più in inglese? La risposta esiste, ed è smart, flessibile e approvata da oltre 820.000 famiglie in tutto il mondo. Si chiama Novakid ed è la piattaforma online che rende l’inglese facile, divertente e davvero efficace per i bambini dai 4 ai 12 anni.

L’inglese che piace ai bambini, la tranquillità che cercano i genitori

Con Novakid non ci sono compiti noiosi né corsi frontali che fanno sbuffare i più piccoli. Le lezioni sono brevi (25 minuti), individuali e cucite su misura in base al livello e agli interessi del bambino. Si canta, si gioca, si esplora il mondo con tour virtuali e si parla inglese fin da subito, guidati da insegnanti madrelingua o certificati.

“Molte delle innovazioni che abbiamo implementato nascono proprio dall’interazione con i nostri studenti – come i bottoni audio per ascoltare voci diverse o suoni: tutto serve a mantenere alta l’attenzione dei bambini durante la lezione online. Ogni cambiamento si basa su ciò che funziona davvero per loro”

— Adrienne Landry, responsabile dei programmi didattici di Novakid

Il bello? Ogni progresso è tracciato grazie a un sistema basato sull’intelligenza artificiale, così anche i genitori possono seguire i risultati in tempo reale, in totale trasparenza.

La novità: i gruppi di conversazione

Accanto alle lezioni individuali, Novakid propone un programma di conversazione in mini gruppi da 4-6 bambini. una vera e propria classe globale per parlare inglese con coetanei di altri paesi. Le attività, pensate per fascia d’età e livello, permettono ai bambini di confrontarsi con coetanei di tutto il mondo, acquisire sicurezza nel parlato e vivere un’esperienza di scambio culturale autentica.

È il contesto ideale per mettere in pratica ciò che si è appreso, allenarsi all’ascolto e migliorare la fluidità nel parlare inglese… senza che sembri un esercizio.

Perché provare Novakid

Lezioni interattive, su misura e 100% online

Piattaforma sicura, senza pubblicità o distrazioni

App gratuita anche per i più piccoli (dai 2 ai 6 anni)

Flessibilità totale: scegli giorni, orari e insegnante

Oltre 4,7 stelle su Trustpilot e migliaia di recensioni entusiaste

Offerta esclusiva per i lettori di Grazia.it

Per iniziare con il piede giusto il nuovo anno scolastico, Novakid ha pensato a una promozione speciale. Utilizzando il codice NVGRAZIA20, potrai ottenere uno sconto del 20% su tutti gli abbonamenti, anche quelli a pagamento rateale.

Il codice sarà attivo dal 1° settembre al 31 ottobre 2025. È il momento giusto per provarlo.

La prima lezione è gratuita

Prenota oggi stesso una lezione di prova e scopri come l’inglese può diventare la parte più divertente della giornata scolastica: scopri di più su www.novakid.it