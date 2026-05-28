Dai soggiorni brevi al glamping immerso nella natura, ecco i consigli più pratici e intelligenti per viaggiare spendendo meno questa estate

Tra voli sempre più cari, rincari estivi e weekend al mare che sembrano diventati un lusso, organizzare una vacanza senza svuotare il conto in banca può sembrare impossibile.

Eppure, proprio nei periodi più stressanti, staccare davvero la spina diventa fondamentale. La buona notizia? Oggi si può viaggiare meglio spendendo meno, basta cambiare approccio.

Secondo Pitchup.com, piattaforma specializzata in vacanze outdoor e soggiorni immersi nella natura, stanno infatti cambiando le abitudini dei viaggiatori: meno vacanze lunghissime e costose, più fughe smart, esperienze all’aria aperta e soluzioni flessibili pensate per risparmiare senza rinunciare al comfort.

Dai mini break al glamping chic, fino alle prenotazioni strategiche, ecco i travel hack da conoscere per partire anche con un budget ridotto.

**Qui tutti i nostri consigli di viaggio**

Travel hack per risparmiare in vacanza: i consigli per viaggiare spendendo meno

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1. Staycation: riscoprire la bellezza dietro casa

Non serve necessariamente prendere un volo intercontinentale per concedersi una pausa e sempre più viaggiatori oggi scelgono la staycation, ovvero la vacanza di prossimità o all’interno dei confini nazionali. Secondo i dati della piattaforma, infatti, le prenotazioni per l’Italia da parte degli italiani sono cresciute del +73% su base annua, con un picco del +92% nell’ultimo mese. Una scelta che permette spesso di contenere le spese legate agli spostamenti senza rinunciare alla magia della scoperta di luoghi nuovi, magari anche meno battuti rispetto alle mete più gettonate, godendo di una maggiore flessibilità a poche ore da casa.

2. Glamping: il lusso accessibile e sostenibile

Chi l'ha detto che risparmiare significa rinunciare a estetica e comfort? Il glamping è la risposta per chi cerca un'esperienza comoda e chic, ma a una frazione del costo di un boutique hotel. Un approccio ormai diffuso anche in Italia, dove le prenotazioni di glamping sono aumentate del 64% rispetto allo scorso anno. Tra tende safari curate nei minimi dettagli, yurte e cupole geodetiche per guardare le stelle, è possibile regalarsi una vacanza da sogno, concedendosi un'esperienza di lusso contenendo al contempo i costi.

3. Micro-break: viaggi più brevi, ma più frequenti

Il segreto per viaggiare di più durante l'anno? Viaggiare meno a lungo. Invece della classica mega-vacanza che prosciuga tutti i risparmi in un colpo solo, la tendenza è spalmare il budget per staccare più frequentemente e spezzare la routine. Sulla piattaforma, la durata media del soggiorno infatti è scesa a 3,2 giorni (-4% rispetto all'anno scorso). L'obiettivo? Regalarsi tante piccole pause per ricaricare le batterie, senza sensi di colpa per il portafoglio.

4. Tende a noleggio: l'avventura senza l'investimento iniziale

Per chi ha sempre sognato l’atmosfera del campeggio, ma è stato frenato dall’idea di acquistare tende, materassini, picchetti e fornelli, oggi esiste una soluzione pratica: il noleggio. Molte strutture offrono infatti la possibilità di prenotare tende già montate, un’opzione utile per chi desidera ridurre almeno alcune delle spese legate alla vacanza. Una formula che sembra conquistare sempre più viaggiatori: Pitchup ha registrato un incremento del +146% nell’utilizzo del filtro “Tende a noleggio”, che permette di trovare tutto il necessario già in loco. In questo modo si evita lo stress dell’attrezzatura e del montaggio, godendosi fin da subito il tempo all’aria aperta.

5. Ciao ciao auto: la riscossa dei mezzi pubblici

Tra carburante, pedaggi e noleggio, l’auto può incidere in modo significativo sul budget di viaggio. Per questo sempre più persone scelgono di spostarsi in treno o in autobus, privilegiando destinazioni ben collegate con i mezzi pubblici. Anche gli strumenti di ricerca si adattano a questa esigenza: filtri come “Trasporto pubblico nelle vicinanze” aiutano a individuare strutture raggiungibili senza auto. Cresce inoltre l’interesse per il servizio “Pick-up dal trasporto pubblico”, ovvero le navette messe a disposizione dalle strutture ricettive, che secondo Pitchup ha registrato un aumento del +164%. Una soluzione pratica che permette di viaggiare riducendo anche i costi legati agli spostamenti.

6. Un evergreen: la caccia all'affare

Per chi parte con un budget preciso, tenere d’occhio offerte e promozioni può fare la differenza. Dalle tariffe last minute agli sconti per soggiorni più lunghi o infrasettimanali, le occasioni diventano spesso il punto di partenza per organizzare la vacanza.