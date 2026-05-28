Skin tint, BB cream e formule glow leggere: ecco perché le alternative al fondotinta stanno conquistando l’estate.

Con l’arrivo del caldo cambia anche il nostro modo di truccarci e la voglia di avere una pelle fresca, luminosa e naturale prende decisamente il sopravvento. È proprio per questo che le creme colorate stanno tornando al centro della beauty routine estiva, conquistando chi cerca un incarnato uniforme senza la sensazione di “avere troppo prodotto addosso”.

Negli ultimi anni le formule si sono evolute tantissimo e oggi le alternative al classico fondotinta sono sempre di più. BB cream, skin tint, creme colorate con SPF e trattamenti ibridi promettono infatti di unire make-up e skincare in un solo gesto, lasciando la pelle leggera ma comunque curata. La domanda, però, resta sempre la stessa: possono davvero sostituire il fondotinta?

La risposta dipende soprattutto da ciò che si cerca. Ma per la vita di tutti i giorni, soprattutto in estate, le creme colorate riescono spesso a fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Il vero punto di forza è proprio l’effetto naturale. Le nuove texture sono sottilissime, quasi impercettibili e permettono di valorizzare la pelle invece di coprirla completamente. Anche la praticità gioca un ruolo importante. In estate, quando si ha meno voglia di dedicare tempo a contouring, baking e stratificazioni infinite, diventano una soluzione semplice ma efficace.

Naturalmente non tutte le formule sono uguali. Le pelli secche o normali tendono ad amare le texture luminose e idratanti, mentre chi ha la pelle mista o grassa potrebbe preferire skin tint più leggere e dal finish satinato. Anche la presenza di SPF può fare la differenza, soprattutto durante la stagione calda, anche se resta sempre consigliabile applicare una protezione solare vera e propria prima del make-up.

Le creme colorate e skin tint più interessanti del momento!

Tra i prodotti più cult del momento ci sono sicuramente le skin tint ultra leggere, perfette per chi vuole solo ravvivare l’incarnato senza effetto trucco evidente. La Fenty Beauty Eaze Drop Skin Tint, per esempio, è diventata virale proprio per la sua capacità di uniformare la pelle mantenendo un finish radioso.

Per chi ama invece un risultato skincare-first, la Erborian BB Cream continua a essere una delle formule più amate grazie alla sua texture confortevole e all’effetto "pelle levigata".

Chi desidera qualcosa di ancora più glow potrebbe apprezzare la L'Oréal Paris True Match Nude Plumping Tinted Serum, un ibrido tra siero e make-up che lascia la pelle fresca e senza risultare pesante.

Per una resa più ricercata, invece, molte beauty lover continuano a scegliere la Chanel Les Beiges Water-Fresh Tint, famosa per la sua texture acquosa quasi invisibile sulla pelle.

Alla fine, più che sostituire completamente il fondotinta, le creme colorate stanno cambiando il nostro modo di vivere la base viso. L’idea non è più nascondere ogni "imperfezione", ma ottenere un incarnato sano, dewy e credibile anche con trenta gradi. Ed è probabilmente questo il motivo per cui quest’estate troveranno spazio nelle nostre beauty case.