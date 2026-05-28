Dal 29 al 31 maggio Lucca si conferma crocevia di moda, innovazione e valorizzazione del territorio. Scoprite il programma di questa edizione 2026 e gli eventi da non perdere





Moda, artigianato e cultura si danno nuovamente appuntamento a Lucca per la quarta edizione del Lucca Fashion Weekend. In programma dal 29 al 31 maggio, la manifestazione, che punta a consolidare il ruolo della città come punto di riferimento nazionale per creatività, stile e valorizzazione del territorio, propone un calendario ricco di eventi, mostre e incontri che vedranno il coinvolgimento di brand, designer e attività commerciali e artigianali del luogo.

Una commistione di iniziative che non dimenticheranno di omaggiare la tradizione lucchese a partire da venerdì 29 maggio, quando Piazza Cittadella ospiterà Verso Turandot, iniziativa della Fondazione Puccini dedicata al centenario dell’opera e al cinquantesimo anniversario dell’Atelier Ricci, storica sartoria cittadina.



Un'immagine dell'edizione 2025.

Credits: Courtesy Lucca Fashion Weekend

Patrocinata dalla Regione Toscana, Lucca Fashion Weekend vuole confermare la propria vocazione verso la moda e la valorizzazione delle figure che le danno forma e sarà pronta ad accogliere professionisti, appassionati e visitatori per un fine settimana ricco di attività. Scopritele di seguito e non perdete l'occasione di immergervi in una serie di esperienza uniche.

I bozzetti di Giorgio Armani in mostra

Negli spazi di alcuni degli edifici emblematici della cittadina troveranno spazio mostre ed esposizioni molto speciali, a partire da quella composta da bozzetti autentici proveniente dall'archivio della Fondazione Armani, che inaugura la tre giorni a Teatro del Giglio. Si concentrerà invece sull'arte della tavola l'esposizione dedicata a Renata Frediani, che troverà spazio a Palazzo Bernardini.

Un'immagine dell'edizione 2025.

Credits: Courtesy Lucca Fashion Weekend





Talk, workshop e iniziative

Villa Bottini, tra i luoghi simbolo della manifestazione nelle scorse edizioni, ospiterà Qlhype, hub dedicato alla moda circolare di lusso promosso da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Palazzo Tucci sarà invece il cuore delle iniziative dedicate allo shopping e alle eccellenze commerciali del territorio, coordinate da Confcommercio. Al Loggiato Pretorio di piazza San Michele si troverà invece un’installazione urbana dedicata alla nuova fragranza Armani Beauty, con una relativa masterclass esclusiva alle Vanità Profumerie insieme ai make-up artist ufficiali del brand.



Un'immagine dell'edizione 2025.

Credits: Courtesy Lucca Fashion Weekend



Il nuovo brand di Tommaso Zorzi

Nella cornice di Palazzo Pfanner si terrà l'evento inaugurale durante il quale verrà assegnato il Premio Lucca Fashion Weekend alla presenza di ospiti come Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Calzolaio Max e Tommaso Zorzi. Proprio Zorzi presenterà inoltre il suo nuovo brand di porcellane Pina 1930, dedicato alla propria nonna.



Un'immagine dell'edizione 2025.

Credits: Courtesy Lucca Fashion Weekend<

Il super party con dj set

Tra gli appuntamenti più attesi e mondani, quello con il party di sabato 30 maggio presso la Casa del Boia, con un dj set di Jo Squillo aperto al pubblico in collaborazione con il marchio Antonina Poppy.