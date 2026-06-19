Sempre più viaggiatori usano ChatGPT per monitorare prezzi e individuare sconti nascosti per le vacanze: ecco i trucchi per risparmiare

Fino a poco tempo fa, organizzare un viaggio significava aprire decine di schede sul browser, confrontare prezzi, controllare aeroporti alternativi e passare ore alla ricerca dell'offerta perfetta. Oggi, però, l'intelligenza artificiale sta cambiando anche il modo in cui pianifichiamo le vacanze.

Da ChatGPT a Claude, sempre più viaggiatori stanno scoprendo nell'AI come un prezioso assistente per individuare opportunità di risparmio, trovare rotte alternative e scovare possibili sconti sui voli.

**Ecco il giorno e l'ora esatti per prenotare un volo e risparmiare davvero**

Ci teniamo però a fare una piccola precisazione: ChatGPT e Claude non sostituiscono i motori di ricerca dedicati ai viaggi e non possono acquistare biglietti al posto vostro. Possono però aiutarvi a fare scelte più intelligenti e strategiche.

Ecco allora alcuni dei modi più utili per sfruttarlo prima di prenotare il prossimo viaggio.

**Perché gli assistenti di volo salutano ogni passeggero appena sale a bordo (no, non è solo una questione d'educazione)**

(Continua sotto al foto)

1. Chiedete a ChatGOT quali sono le date più convenienti per partire

Uno dei segreti per trovare sconti sui voli è essere flessibili.

Se avete in mente una destinazione ma non avete ancora deciso quando partire, ChatGPT può suggerire quali periodi dell'anno sono tradizionalmente meno costosi, quali giorni della settimana offrono tariffe più basse e quali mesi evitare a causa dell'alta stagione.

Una semplice domanda come: "Quali sono le settimane più economiche per volare a New York tra agosto e ottobre?" può fornire indicazioni preziose da approfondire successivamente sui portali di prenotazione.

2. Con l'AI potete trovare aeroporti alternativi che costano meno

Spesso la differenza di prezzo tra due voli dipende semplicemente dall'aeroporto scelto. Molti viaggiatori cercano voli per Londra, Parigi o New York senza considerare che nelle vicinanze esistono altri aeroporti collegati al centro città e spesso molto più economici.

ChatGPT può suggerire alternative meno conosciute e aiutare a valutare se il risparmio giustifica qualche minuto in più di trasferimento.

Una strategia semplice ma spesso molto efficace per trovare sconti che altrimenti passerebbero inosservati.

3. Creare itinerari più economici

Non sempre il volo diretto è l'opzione migliore. In alcuni casi può convenire fare uno scalo strategico o combinare due tratte separate per abbassare il costo complessivo del viaggio.

ChatGPT può aiutarvi a ragionare su possibili percorsi alternativi e a individuare città che possono funzionare da hub intermedi.

Per esempio, se volete raggiungere il Sud-est asiatico, potreste scoprire che fare tappa a Istanbul, Doha o Singapore permette di ottenere tariffe più vantaggiose.

4. Suggerire destinazioni simili ma più economiche

A volte il vero risparmio non sta nel volo, ma nella destinazione. Se il vostro sogno è una vacanza al mare ma i prezzi per la Grecia o le Baleari sono troppo alti, ChatGPT può suggerire mete alternative con caratteristiche simili ma costi inferiori.

Albania, Montenegro, alcune zone della Croazia o della Turchia sono solo alcuni esempi di destinazioni che spesso offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Un approccio particolarmente utile quando l'obiettivo è partire spendendo meno senza rinunciare all'esperienza.

5. Aiutarvi a monitorare i prezzi nel tempo

Sebbene ChatGPT non possa sostituire gli strumenti dedicati al monitoraggio delle tariffe, può aiutarvi a costruire una strategia.

Potete chiedergli quando solitamente i voli per una determinata destinazione tendono ad aumentare, quanti mesi prima conviene prenotare e quali fattori influenzano maggiormente i prezzi.

Secondo molti esperti di viaggio, infatti, conoscere il comportamento delle tariffe è uno degli strumenti più efficaci per ottenere sconti sui voli.

6. Organizzare una vacanza completa in base al budget

Uno degli utilizzi più interessanti riguarda la pianificazione complessiva del viaggio. Invece di cercare semplicemente un biglietto aereo, potete indicare a ChatGPT un budget preciso e chiedergli di suggerire destinazioni, periodi e combinazioni di volo e alloggio compatibili con quella cifra.

Ad esempio: "Ho 600 euro a disposizione per una vacanza di cinque giorni ad agosto partendo da Milano. Dove mi consigli di andare?"

Ovviamente la risposta non sostituirà una ricerca definitiva, ma può offrire idee e spunti che spesso permettono di scoprire opportunità inaspettate.