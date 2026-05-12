Il saluto dell’equipaggio durante l’imbarco non è solo gentilezza: hostess e steward valutano rapidamente sicurezza, condizioni fisiche e comportamento.

La scena si ripete ogni volta e ormai la conosciamo bene: superiamo i controlli in aeroporto, percorriamo il corridoio d'imbarco, mettiamo piede sull'aereo e troviamo subito una fila di hostess e steward con sorriso d'ordinanza pronti a darci il benvenuto sul volo.

Sembra un gesto di semplice cortesia, quasi un benvenuto di prammatica prima di lanciarsi nella caccia al posto e alla cappelliera libera. In realtà, quei due secondi sono il primo vero controllo di sicurezza del vostro volo.

Negli ultimi anni diverse assistenti di volo lo hanno raccontato anche in video diventati virali su TikTok: il saluto davanti alla porta dell'aereo non è solo educazione, è una procedura studiata e ripetuta in addestramento.

Mentre voi cercate di non inciampare nel trolley, loro vi scrutano in modo rapidissimo per capire chi avete davanti, quanto siete in forma, se potete diventare un problema o, al contrario, una risorsa.

Cosa succede davvero quando l'equipaggio di volo vi dice «buongiorno»

Per le compagnie aeree l'imbarco è un momento delicato: hostess e steward si mettono davanti alla porta per osservare ogni passeggero uno per uno. Non sono solo addetti al sorriso, ma anche personale di sicurezza.

In addestramento imparano anche a leggere in pochi istanti lo stato psicofisico delle persone: il saluto è la scusa perfetta per farlo senza allarmare nessuno. Gli assistenti di volo, infatti, valutano soprattutto quattro cose:

- se il passeggero sembra lucido, sobrio, in grado di reggersi in piedi senza difficoltà;

- se ha un fisico e una mobilità che, in caso di emergenza, potrebbero essere utili vicino alle uscite di sicurezza;

- se mostra segni evidenti di ansia o aerofobia e potrebbe aver bisogno di un occhio di riguardo;

- se mette in atto atteggiamenti nervosi, aggressivi o semplicemente incoerenti con la situazione.

Se qualcuno appare troppo ubriaco, visibilmente malato o confuso, l'equipaggio può anche chiedere un controllo aggiuntivo e, nei casi estremi, rifiutare l'imbarco: meglio qualche passeggero arrabbiato a terra che un problema serio in quota.

Al tempo stesso, tra quel flusso di persone l'obiettivo è individuare gli ABP, sigla usata nel settore per i passeggeri fisicamente idonei ad aiutare l'equipaggio, ad esempio sedendosi vicino alle uscite di sicurezza. In caso di evacuazione rapida, avere accanto qualcuno capace di aprire un portellone e dare indicazioni fa una grande differenza.

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I segnali che gli assistenti di volo notano al primo sguardo

Molto si gioca nel linguaggio del corpo: il passo incerto di chi ha alzato troppo il gomito, la postura rigida di chi è terrorizzato, il modo in cui stringete la borsa o spingete il trolley raccontano più di mille parole.

Gli occhi, poi, sono un radar: chi evita sistematicamente lo sguardo viene percepito come chiuso, nervoso o in difficoltà; chi invece fissa l'assistente di volo spesso sta cercando, anche senza parlare, rassicurazione e supporto.

In quel passaggio notano anche se qualcuno ha difficoltà motorie, se è incinta o viaggia con un neonato, così da scegliere i posti e l'assistenza più adatti.

Per chi ha paura di volare, quel «buongiorno» può essere un salvagente silenzioso. Se ammettete subito di essere in ansia, il personale potrà tenervi d'occhio, parlarvi qualche minuto prima del decollo e magari sistemarvi in un posto che vi fa sentire più sicuri.

Cosa può succedere se venite giudicati «a rischio»

Quando qualcosa non convince, l'assistente di volo non si limita a un sospetto e via. Può segnalarlo al capo cabina, che a sua volta ne parla con il comandante e con il personale di terra ancora presente a bordo.

Ad esempio, se l'odore di alcol è evidente o la persona barcolla, possono proporre un controllo e, in casi estremi, non far volare quella persona: decide sempre il comandante. Più spesso, però, la soluzione è meno drastica: spostare il passeggero di posto, magari lontano dalle uscite di emergenza o vicino all'equipaggio, e tenerlo sotto osservazione discreta per tutto il volo.

Perché anche il vostro saluto conta davvero

Capita che, presi dalla stanchezza o dallo stress, si tiri dritto senza ricambiare neppure lo sguardo. Per l'equipaggio, però, quel micro contatto visivo è fondamentale: aiuta a capire se state bene, se siete sereni, se c'è qualcosa che non quadra.

Ignorare del tutto il saluto rende più difficile accorgersi di un eventuale malessere. A livello umano lancia anche un messaggio di chiusura che non aiuta nessuno, soprattutto in uno spazio ristretto come una cabina pressurizzata.

Alzare lo sguardo, sorridere e rispondere al saluto è già un modo per collaborare. Avvisare se avete paura di volare, siete in gravidanza o vi sentite poco bene permette al personale di prepararsi e aiutarvi meglio.

La prossima volta che varcate la porta dell'aereo, quindi, ricordatevi che dietro quel sorriso impeccabile c'è un professionista che in pochi istanti sta lavorando per la vostra sicurezza: ricambiare il saluto è il modo più semplice per fare squadra.