Alle Cinque Terre c’è un nuovo modo per respirare il paesaggio senza restare bloccati in fila tra treni e caruggi. È il Sentiero Uno, dorsale silenziosa che cambierà il vostro viaggio.

Il 5 maggio 2026 è stata annunciata la riapertura del Sentiero Uno Cinque Terre, il grande cammino di crinale che attraversa l’intero sito UNESCO "Portovenere, Cinque Terre e Isole". Una notizia tecnica solo in apparenza. In realtà riguarda tutte voi che sognate le case pastello a picco sul mare, ma non l’ansia dei treni pieni, delle code sulla Via dell’Amore, dei caruggi di Vernazza trasformati in corsia a senso unico.

Il nuovo Sentiero Uno è la risposta più concreta all’overtourism ligure: un percorso alto, tra boschi e vigne, pensato per farvi vivere le Cinque Terre dall’alto, con silenzio e spazio intorno. Non scende in spiaggia, non entra nei vicoli affollati, collega paesaggi e comunità con un ritmo che assomiglia di più al passo umano che alle statistiche dei flussi turistici.





Che cos'è il Sentiero Uno Cinque Terre e perché è diverso

Tecnicamente il Sentiero Uno coincide con il vecchio sentiero n.1, l’Alta Via delle Cinque Terre, storico tracciato CAI di crinale. Parte a Portovenere, pochi metri sopra Piazza Bastreri ai piedi del Castello Doria, e corre sulle alture fino oltre Monterosso, in direzione Levanto. Sta sulla dorsale, non sul bordo della scogliera.

Tutta la spina dorsale del sito UNESCO è coinvolta: Portovenere, i cinque borghi, le isole Palmaria, Tino e Tinetto che si vedono spuntare dal mare. I gestori del parco lo definiscono una «infrastruttura lenta»: non serve a “fare presto”, ma a capire dove siete. Camminate tra le vigne terrazzate, attraversate i boschi, incrociate santuari e piccole frazioni abitate tutto l’anno. Le cartoline restano, ma cambia il punto di vista.





Oltre la folla: la risposta all'overtourism delle Cinque Terre

Il problema di fondo lo conoscete già. In alta stagione il Sentiero Azzurro, la Via dell’Amore tra Riomaggiore e Manarola, i caruggi di Vernazza arrivano al limite della loro capacità. Il territorio è fragile, fatto di muretti a secco e terrazze che l’UNESCO tutela dal 1997 come paesaggio culturale. Quando le presenze superano una certa soglia, i sentieri costieri devono chiudere per motivi di sicurezza.

Il Sentiero Uno nasce per ridistribuire i flussi. Sposta parte delle persone in quota e alleggerisce la pressione sui percorsi più iconici. Il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, ha investito molto sui punti di accesso: Portovenere, Monterosso, Vernazza, Riomaggiore. Qui sono stati messi in sicurezza i tratti più esposti e migliorata la segnaletica. «Il Sentiero Uno rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di valorizzazione del nostro territorio», ha spiegato Francesca Sturlese, responsabile del sito UNESCO e sindaca di Portovenere. «Rafforza un modello di fruizione più equilibrato e rispettoso».





Il percorso dall'alto: cosa aspettarsi sul Sentiero Uno

Da Portovenere il sentiero sale deciso verso il crinale, passando sopra il Castello Doria e raggiungendo la zona del Telegrafo. In poco tempo il borgo resta sotto di voi, insieme alle barche che entrano e escono dal canale di Palmaria. Da qui la traccia segue la dorsale: sopra Riomaggiore, quindi Manarola e Corniglia, fino a dominare i vigneti di Vernazza e Monterosso.

Lungo il Sentiero Uno trovate diversi raccordi che scendono ai paesi. Potete usarli per costruire il vostro itinerario su misura: una giornata intera di crinale con rientro in treno, oppure due giorni, dormendo in una delle frazioni in quota. Per chi è più allenato il tracciato prosegue oltre Monterosso verso Levanto. Non serve essere atlete da gara, ma serve mettere in conto salite, discese e molte ore di cammino, soprattutto se vi fermate spesso a fotografare.





A chi è adatto e come usarlo per godersi le Cinque Terre senza stress

Il Sentiero Uno Cinque Terre è un itinerario escursionistico vero. Significa scarpe da trekking, acqua nello zaino, abitudine a camminare per diverse ore. Non è una passeggiata sul lungomare. I periodi migliori sono primavera e autunno, quando le temperature sono più miti e i boschi profumano di erbe mediterranee. In estate conviene partire presto o scegliere le ore del tardo pomeriggio.

L’idea più intelligente è combinarlo con i percorsi costieri. Potete, per esempio, dormire a Riomaggiore o Monterosso, salire al mattino sul crinale e ridiscendere nel pomeriggio, quando la folla tende a diradarsi. Oppure dedicare un giorno al Sentiero Azzurro e uno al Sentiero Uno, per avere entrambe le prospettive.

Gli accessi principali sono Portovenere, raggiungibile da La Spezia con bus o battello, e i borghi serviti dal treno. Prima di partire controllate sempre le condizioni dei sentieri sui canali ufficiali del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Camminare in alto significa anche prendersi cura del luogo: niente rifiuti, rispetto per i vigneti e voce bassa quando si attraversano le frazioni. È il modo più semplice per godersi un patrimonio mondiale senza trasformarlo in un parco a tema.