Il 3 maggio 2026 torna Domenica al Museo: centinaia di musei e parchi archeologici statali aprono gratis in tutta Italia. Da Roma a Napoli, dal Friuli alla Sardegna, una guida per trasformare la prima domenica del mese in un piccolo viaggio culturale.

Domenica 3 maggio 2026 i musei statali italiani saranno gratis. È la nuova data di Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese spalanca le porte di musei e parchi archeologici statali senza biglietto d’ingresso.

Quest’anno la giornata cade subito dopo il ponte del 1° maggio: combinazione perfetta per trasformare un weekend lungo in un piccolo viaggio d’arte, senza far piangere il conto corrente. Qui trovate una guida veloce, ma ragionata, per scegliere dove andare e come organizzarvi.





Che cos’è Domenica al Museo e cosa succede il 3 maggio 2026

Secondo il Ministero della Cultura, Domenica al Museo permette l’ingresso gratuito, una volta al mese, in centinaia di musei, gallerie, parchi archeologici e luoghi della cultura statali, da nord a sud. Il 3 maggio 2026 è una di queste domeniche.

La regola base: è gratis il biglietto di accesso e quindi la collezione permanente. Mostre temporanee, visite guidate speciali, audioguide e percorsi particolari spesso restano a pagamento e vanno verificati singolo museo per singolo museo.

Ogni istituto segue i propri orari ordinari: sul sito del Ministero e sull’app ufficiale “Musei Italiani” trovate l’elenco aggiornato delle strutture che aderiscono e le eventuali note su chiusure parziali e variazioni. Per alcuni dei luoghi più richiesti - dal Colosseo a Pompei, fino alla Reggia di Caserta o al Cenacolo Vinciano - la prenotazione è obbligatoria o fortemente consigliata: meglio controllare con qualche giorno di anticipo.





Domenica al museo al Nord: mare, castelli e collezioni ducali

Se siete al Nord, potete costruire un itinerario tra mare e città d’arte. In Liguria, a San Terenzo, il castello cinquecentesco affacciato sul mare è una cartolina vivente: bastano pochi passi e siete già sul lungomare per un pranzo di pesce dopo la visita.

Sul versante opposto, in Friuli-Venezia Giulia, Grado ospita il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico, dove spicca il relitto romano della Iulia felix. È l’idea giusta se amate le storie di navi e commerci antichi, con in più la possibilità di fare una passeggiata lagunare.

A Modena la Galleria Estense racconta secoli di collezionismo dei duchi d’Este: dipinti, sculture, oggetti preziosi in pieno centro storico, perfetti da abbinare a due tortellini e a un giro sotto i portici.

A Torino, infine, Villa della Regina è una residenza sabauda del Seicento, circondata da vigne e giardini che guardano la città. Atmosfera da romanzo storico, ma raggiungibile in pochi minuti dai Murazzi. Per tutti questi luoghi: controllate orari e, se potete, prenotate la fascia mattutina, meno affollata.





Centro Italia: etruschi, borghi e palazzi affacciati sulla storia

Il Centro è il regno degli etruschi e dei palazzi nobiliari. A Tarquinia, nel Lazio, il Museo Archeologico Nazionale ha sede nel magnifico Palazzo Vitelleschi e custodisce i capolavori delle necropoli locali. Potete abbinare la visita a una passeggiata nel borgo medievale e, perché no, a un salto al mare.

In Abruzzo, Chieti permette di esplorare monumenti e aree archeologiche legati all’antica Teate, mentre a Pescara il Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio partecipa all’iniziativa con orari comunicati sul sito del Ministero: è la meta ideale se vi incuriosisce sbirciare nella vita privata del Vate.

Nelle Marche, l’Antiquarium statale di Numana racconta la storia della riviera del Conero dalla Preistoria all’età romana: cultura al mattino e spiaggia al pomeriggio, letteralmente.

In Umbria, il Palazzo Ducale di Gubbio vi porta dalle vestigia medievali nel sottosuolo a una sezione di arte contemporanea, con il plus di un centro storico che sembra fatto apposta per una domenica lenta. In Toscana, il Parco archeologico di Vetulonia svela i resti dell’antica città etrusca che dominava il lago Prile: un tuffo nell’archeologia in versione open air.





Sud e isole: dai Bronzi di Riace ai vicoli di Napoli

Scendendo verso il Sud, l’offerta si fa impressionante. A Napoli riapre il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini, un tesoro di arte e cultura nel cuore del centro antico: perfetto da incastrare tra un caffè in piazza e una sfogliatella.

Sempre in Campania, se avete pazienza per le file, la combinazione Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Pompei, Ercolano e Reggia di Caserta è il sogno di ogni appassionata di storia. Qui però la prenotazione e la scelta dell’orario sono fondamentali per non trasformare la giornata in una maratona di attese.

In Puglia, a Bari, il Castello Svevo domina la città vecchia con le sue mura del XII secolo: l’idea è visitarlo la mattina e poi perdersi tra vicoli, focaccia e lungomare.

In Calabria, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) espone i Bronzi di Riace, che dal vivo hanno un impatto quasi teatrale. In Sardegna, a Sassari, il Museo Archeologico Sanna è il riferimento per conoscere archeologia ed etnografia dell’isola, nuraghi compresi.





Come organizzare al meglio la Domenica al museo del 3 maggio

Per sfruttare davvero la Domenica al museo 3 maggio 2026 vi basta un minimo di strategia. Primo passo: decidere un tema (archeologia, residenze storiche, città d’arte) e una zona raggiungibile facilmente con treno o auto dal luogo in cui passerete il ponte.

Poi andate sul sito del Ministero della Cultura o sull’app “Musei Italiani” e verificate l’elenco aggiornato dei musei aderenti nella vostra area. Qui trovate anche eventuali indicazioni su prenotazione obbligatoria, ingressi scaglionati, chiusure di sale.

Terzo: controllate sempre orario di apertura e soprattutto l’ultimo ingresso. Molti musei chiudono le casse o l’accesso alle aree archeologiche ben prima dell’orario di chiusura indicato.

Per evitare le folle puntate o sulla primissima mattina, o sulla fascia pranzo, quando molti si sono già spostati verso ristoranti e spiagge. E ricordatevi di chiedere in biglietteria se le mostre temporanee sono incluse nella gratuità o meno: è il dettaglio che evita discussioni al tornello.

Il resto lo fanno scarpe comode, una bottiglietta d’acqua in borsa e la voglia di lasciarvi sorprendere dal patrimonio che avete praticamente sotto casa, gratis, almeno una domenica al mese.