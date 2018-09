Una casa di cioccolato (quasi) interamente commestibile e in cui poter dormire per una notte: merito di un artista francese. Ecco come prenotare

Golosi di tutto il mondo, abbiamo grandi notizie: dormire in una casa interamente costruita e arredata in cioccolato non è più solo cosa da Hansel e Gretel ma è diventato possibile nel mondo reale.



Più precisamente, in Francia, dove Jean-Luc Decluzeau, artista specializzato in sculture di cioccolato ha costruito un cottage di cacao in cui è possibile soggiornare (anche se solo per una notte).

(Continua sotto la foto)

Concepito e realizzato dall'artista, questo esclusivo cottage di 18 m² può ospitare fino a 4 persone ed è stato costruito con circa 1,5 tonnellate di cioccolato all’interno del bellissimo palazzo di vetro L’Orangerie Ephémère, nei giardini della Cité de la Céramique di Sèvres a Parigi.

Pareti, tetto, camino, armadio, orologio, tazze, libri… ogni angolo del cottage è a base di cioccolato, compreso l'esterno, con uno stagno in cioccolato bianco e un’aiuola realizzata interamente di (indovina un po’...) cioccolato.

Chi riuscirà a soggiornare in questa oasi di piacere sarà felice di sapere che molti degli oggetti presenti nel cottage sono anche commestibili.

Come prenotare una notte nella casa di cioccolato

Questa esperienza sarà disponibile sul sito Booking.com solo per un tempo limitato: il 19 e il 26 settembre, dalle ore 10:00, sarà possibile prenotare rispettivamente i soggiorni per il 5 e il 6 ottobre.

Il costo? 50 euro.