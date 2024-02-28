Dal buon cibo di Parma alle oasi naturali dell'Oman, passando per i musei di Amburgo e il suq di Marrakech, ecco dove andare a Pasqua

Dove andare a Pasqua? Ecco dieci destinazioni per tutti i gusti e per tutte le tasche per godersela attraverso un viaggio. Che sia in Italia, in Europa o, per chi ha più giorni a disposizione, anche altrove. Parma, da raggiungere in treno o in macchina, è la meta ideale per gli amanti del buon cibo, mentre Innsbruck è per i nostalgici dei mercatini natalizi, visto che qui c’è la versione pasquale.

E ancora: per chi cerca un po’ di tepore ecco Valencia, gli appassionati di sport possono optare per le Fiandre o per i trekking di Madeira. Chi adora l’arte può scoprire Amburgo, per un viaggio con le amiche c’è Marrakech.

L’Oman e la sua natura o New York coi suoi grattacieli sono le mete ideali per chi ha almeno una settimana a disposizione. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle 10 destinazioni perfette per Pasqua.

10 mete dove andare a Pasqua

(Continua dopo la foto)

Parma

È la destinazione ideale per chi vuole spostarsi in treno e rimanere in Italia. Scelta come Capitale italiana della Cultura per il 2020 (nomina allungata e posticipata a causa del Covid-19), vanta tesori come il teatro Farnese, il Palazzo della Pilotta, la Spezieria di San Giovanni. E poi parmigiano, cultatello, prosciutto di Parma.

Innsbruck

Dopo i mercatini di Natale, Innsbruck propone quelli di Pasqua. Partiranno il 22 marzo e faranno da protagonisti in un territorio ancora circondati da cime innevate. La 15esima edizione del market, allestito sotto al Tettuccio d’Oro, proseguirà fino al 2 aprile compreso. Da acquistare ci sono delizie culinarie, come la “torta al camino”, giochi in legno e oggetti per la casa. Non mancano esibizioni e caccia alle uova.

Fiandre

Pasqua in quest’angolo del Belgio è magica. E non solo per la natura che si risveglia e i panorami mozzafiato, ma perché in questo periodo qui si svolge il “Giro delle Fiandre”, una “delle gare ciclistiche più affascinanti e storiche al mondo, con un percorso che parte da Anversa e attraversa le più belle località del Paese, passando da ripidi muri di pavé e caratteristiche stradine nelle campagne fiamminghe”, spiegano da Omio, l’app per organizzare i viaggi.

Valencia

È la destinazione perfetta per tutti: amici, coppie, famiglie. C’è un po’ di tutto: non manca il divertimento, né tantomeno attrazioni per tutti i gusti. È una delle destinazioni per gli amanti del buon cibo, grazie alla paella valenciana e all’esplosione di profumi all’interno del mercato centrale. All’interno della Città delle Arti e della Scienza ci sono musei e acquario. La Lonja, il quartiere del Carmen, le spiagge completano il quadro.

Slovenia

La Capitale, Lubiana, è una piccola gemma da scoprire in un week-end. Ma se avete qualche giorno di più fuggite al lago di Bled: romanticissimo. Coccolatevi con una cena in un buon ristorante con vista. Oppure optate per le terme: ce ne sono diverse, tra le più famose ci sono le Terme Olimpia e le Rismke, mentre alle Ptuj si può dormire in botti e a due passi dai vigneti. Alle Terme 3000 di Moravske Toplice, da 500 anni, cresce il grano, mentre Bioterme Mala Nedelja è tutto in chiave ecologica.

Amburgo

Musei vivaci, quartieri d’arte e parchi sono tra le attrazioni principali di questa città. Cominciate a visitarla partendo dallo Speicherstadt, sito patrimonio Unesco: si tratta di un’area con alti palazzi mattonati e canali più o meno stretti. Prima erano magazzini, ora molti edifici sono stati riconvertiti. Per gli amanti dell’arte c’è il “Miglio Artistico”. Per un po’ di relax c'è il lago.

Dove andare a Pasqua nel mondo

Marrakech

Una manciata d’ore di volo dall’Italia e si è in Marocco. Ammirate Jemaa el Fna, il cuore pulsante di Marrakech, magnifica a tutte le ore ma soprattutto al tramonto. Dietro c’è il suq dove fare shopping (non dimenticatevi di trattare un po’ il prezzo). Da non perdere, oltre al buon cibo marocchino, anche Palazzo Bahia e i Giardini Majorelle. Dormite in un tipico riad.

Madeira

È il viaggio perfetto per chi ha almeno una settimana a disposizione. E, in particolare, per chi ama le vacanze attive. Sì, perché Madeira — nota come perla dell’Atlatico oppure Hawaii d’Europa — offre tanto a chi ama camminare a lungo. E anche a chi adora il trekking. Oltre a Funchal, ai Giardini Botanici, al Mercado dos Lavradores, ci sono l’itinerario escursionistico di Curral das Freiras, la “levada” do Caldeirão Verde, il sentiero di Ponta de São Lourenço. Per i più avventurosi è imperdibile la salita al Pico Ruivo.

Oman

Arrivate a Muscat, la capitale del Sultanato. Scoprite la città, il suq, l’artigianato locale, la Grande Moschea. Poi iniziate un tour alla scoperta del Paese, dalle sorgenti di Al Thawarah a Sur, passando per Wadi Shab, un affascinante canyon con acqua cristallina. Potete infine rilassarvi al mare per qualche giorno oppure scegliere gli angoli più remoti dell’Oman, magari quelli meno turistici.

New York

L’arrivo della primavera e i primi tepori. La Grande Mela con la primavera è ancora più suggestiva: non fa troppo freddo, le giornate si allungano, passeggiare nei parchi e per strada è di nuovo piacevole. Partite proprio da Central Park, proseguite coi Giardini Botanici e se il cielo è limpido fate un tour in elicottero, ma se avete paura optate per una crociera sul fiume Hudson. Infine prendete parte alla Easter Parade e all’Easter Bonnet Festival.