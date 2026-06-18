In Italia migliaia di viaggiatori ogni anno restano senza valigia appena atterrati. Una nuova svolta della Corte di Cassazione riscrive tempi, prove e rimborsi, ma non per tutti allo stesso modo.

Ogni minuto, in Europa, si perdono o vengono rubate circa 28 valigie. Lo dice un rapporto SITA sui bagagli smarriti. Non è solo un fastidio da meme all’aeroporto: finora, per chi restava senza trolley, il vero incubo iniziava dopo, tra moduli, raccomandate e rimborsi quasi impossibili.

Ora però il copione cambia. Con un’ordinanza recente (n. 8684 del 7 aprile 2026) e una sentenza del 2025, la Corte di Cassazione ha riscritto in pratica le regole del gioco su rimborso e risarcimento del bagaglio smarrito. E lo ha fatto richiamando la Convenzione di Montreal e il Regolamento (CE) n. 2027/97, cioè le norme che regolano la responsabilità delle compagnie aeree sui bagagli.





Perché la nuova sentenza cambia il copione del bagaglio smarrito

Fino a ieri, il film era questo: valigia sparita, voi correte allo sportello in aeroporto, compilate il famoso modulo di irregolarità bagaglio (il PIR) e poi, entro 21 giorni, dovevate anche spedire una raccomandata formale alla compagnia. Se vi dimenticavate quel passaggio, addio rimborso per le spese d’emergenza, anche se avevate fatto tutto il resto.

La Corte di Cassazione ha messo fine a questo formalismo. I giudici hanno chiarito che il modulo compilato in aeroporto, se fatto subito e in modo completo, vale già come reclamo formale ai sensi della Convenzione di Montreal. Nessun obbligo di una seconda comunicazione fotocopia, nessuna decadenza automatica perché non avete mandato la raccomandata entro 21 giorni dalla riconsegna o dalla perdita definitiva.

Parallelamente, una sentenza del novembre 2025 ha alleggerito un altro macigno: l’onere di dimostrare al centesimo cosa c’era nella vostra valigia, con scontrini e fatture di ogni capo.





Modulo in aeroporto, addio raccomandata: cosa dovete fare subito

La prima cosa da fare quando il bagaglio non arriva sul nastro è sempre la stessa, ma ora conta ancora di più: andare subito all’ufficio “lost and found” dell’aeroporto e compilare il modulo PIR (Property Irregularity Report).

Cosa non deve mancare su quel modulo:

- i vostri dati e i recapiti aggiornati;

- numero del volo, data, scalo, codice del talloncino bagaglio;

- descrizione della valigia (colore, marca, eventuali segni particolari);

- indicazione se si tratta di smarrimento, ritardo o danneggiamento.

Fatevi dare una copia del modulo, controllate che sia firmata e fotografatela con lo smartphone. Secondo la nuova ordinanza della Corte di Cassazione, questo documento è sufficiente a integrare il reclamo previsto dall’articolo 31 della Convenzione di Montreal. Il termine dei 21 giorni resta nella norma, ma non serve più una seconda raccomandata per “salvare” i vostri diritti.





Rimborso senza scontrini: come si calcola oggi il risarcimento

Per anni le compagnie hanno chiesto ai passeggeri liste dettagliate del contenuto e scontrini perfino per t-shirt di cinque anni fa. Risultato: nella maggior parte dei casi, niente risarcimento.

La Cassazione, con la sentenza del 2025, ha ribaltato anche questo approccio. I giudici hanno stabilito che è ragionevole presumere che dentro un bagaglio registrato ci siano indumenti e accessori coerenti con:

- sesso del passeggero;

- meta del viaggio;

- stagione e durata del soggiorno.

Non dovete più dimostrare il valore di ogni singolo oggetto. Una volta provato lo smarrimento imputabile al vettore, il giudice può liquidare il danno in via equitativa, usando il buon senso. Questo avviene sempre entro i limiti fissati dalla Convenzione di Montreal: circa 1.000 Diritti Speciali di Prelievo per passeggero, cioè, a seconda del cambio, fra 1.300 e 1.600 euro.

Attenzione però: se nel bagaglio avete messo gioielli, computer o altre cose di valore elevato, le norme internazionali tendono a escluderne o limitarne il rimborso se erano nella stiva. Meglio tenerli nel bagaglio a mano o fare, prima della partenza, una “dichiarazione speciale di valore” alla compagnia, pagando un extra.





Le prove utili anche senza la “caccia allo scontrino”

Il messaggio non è “non serve provare nulla”, ma “non è più indispensabile la documentazione impossibile”. Cosa conviene raccogliere comunque:

- foto della valigia e, se le avete, del contenuto prima di chiuderla;

- screenshot di prenotazioni alberghiere ed eventi, utili a far capire tipologia e durata del viaggio;

- estratti conto della carta di credito per gli acquisti di prima necessità fatti dopo lo smarrimento;

- scambi e-mail o chat con la compagnia.

In caso di ritardo nella riconsegna, di solito sono rimborsabili solo le spese “di sopravvivenza” (intimo, basic, prodotti igiene). In caso di smarrimento definitivo, entra in gioco anche il valore presunto del contenuto della valigia, sempre entro il massimale.





Se la compagnia rifiuta ancora il rimborso: a chi rivolgervi

Nonostante le nuove sentenze, qualche compagnia potrebbe continuare a fare muro, magari appellandosi a cavilli interni. In questi casi potete:

- presentare un reclamo scritto più articolato (anche via PEC o e-mail certificata), richiamando la Convenzione di Montreal e la giurisprudenza della Corte di Cassazione;

- coinvolgere l’ENAC, che vigila sui diritti dei passeggeri;

- chiedere assistenza a ECC-Net Italia o alle associazioni dei consumatori, che stanno già usando queste decisioni per rafforzare le richieste di indennizzo.

Per importi più alti o casi particolarmente pesanti, potete valutare un’azione davanti al giudice di pace. Il nuovo orientamento della Cassazione riduce di molto il rischio di vedersi rigettare la domanda solo per mancanza di raccomandata o di scontrini impossibili da esibire.





Prima di partire: 5 mosse furbe per non farvi trovare impreparate

1. Fotografare la valigia aperta, con dentro gli indumenti principali. Bastano pochi secondi.

2. Evitare di mettere nel bagaglio registrato gioielli, pc, documenti importanti.

3. Conservare almeno le ricevute degli acquisti più costosi fatti apposta per il viaggio.

4. Tenere in una nota sul telefono numeri di volo, scali, codici dei bagagli.

5. Sapere che il modulo PIR, compilato subito e bene, oggi è la vostra arma legale principale in caso di bagaglio smarrito.