State pensando a un viaggio per vedere l’aurora boreale in Europa? Tra mesi, orari e destinazioni artiche, ecco come trasformare il sogno verde fluo in un piano realistico.

Tra settembre e aprile, sopra il 65° parallelo nord, il cielo europeo si illumina regolarmente di archi verdi e rosa. È l’aurora boreale, il fenomeno che da solo giustifica un volo verso il Grande Nord. Gli esperti ricordano però che è capricciosa: serve buio profondo, attività solare sufficiente e, soprattutto, nuvole che stiano alla larga.

Secondo diversi studi sul ciclo solare pubblicati negli ultimi anni, il Sole segue un ritmo di circa 11 anni in cui alterna fasi tranquille e momenti di iperattività. Il massimo dell’attuale ciclo è appena passato, ma il 2026 e l’inizio del 2027 restano stagioni eccellenti per organizzare un viaggio. L’attività rimane alta e le probabilità di trovare il cielo acceso aumentano, se sapete scegliere bene quando e dove andare.

Quando andare: mesi e orari migliori per l’aurora boreale

In Europa del Nord la stagione della aurora boreale va, in linea di massima, da fine settembre ad aprile. Le guide specializzate concordano nel considerare il periodo ottobre-marzo quello con il mix migliore tra ore di buio e condizioni meteo gestibili. Gli equinozi di fine settembre e fine marzo registrano spesso un picco di attività geomagnetica. Ottobre, febbraio e marzo sono quindi i mesi più gettonati da chi vuole massimizzare le probabilità senza rinunciare a qualche ora di luce per le escursioni.

Per gli orari, la regola è semplice: più è buio, meglio è. Molti operatori del Nord parlano di una vera e propria "finestra dell’aurora" fra le 22 e le 2 di notte, quando le statistiche di avvistamento sono più alte. Il Touring Club ricorda però che le luci possono comparire già verso l’ora di cena e restare fino alle 3-4 del mattino. Tradotto: niente appuntamento fisso, ma una lunga serata con il naso all’insù, intervallata da soste al caldo.

Per questo gli esperti di viaggi artici consigliano di fermarsi almeno tre-quattro notti nella stessa zona. Su una sola notte è facile imbattersi in nuvole o in un calo momentaneo dell’attività solare; distribuendo il rischio su più serate, le probabilità di vedere almeno un’aurora aumentano in modo concreto. L’altro trucco è restare flessibili: tenere d’occhio le previsioni di nuvolosità e, se necessario, spostarsi di qualche decina di chilometri per cercare un cielo più sereno.

Dove andare: le zone d’Europa con più probabilità di aurora

La fascia migliore per l’osservazione, chiamata spesso «aurora zone», è un ovale tra circa 65 e 72 gradi di latitudine nord. Dentro questa cintura magnetica si trovano Islanda, Norvegia artica, Lapponia finlandese e svedese: è qui che le aurore danzano con maggiore frequenza e intensità. Più ci si avvicina al Circolo Polare Artico, maggiore è la probabilità di alzare gli occhi e trovare il cielo colorato, se il meteo collabora.

Islanda è approssimativamente sul 65° parallelo nord e offre scenari quasi lunari: Westfjords, Nord islandese e le spiagge nere intorno a Vík combinano cieli bui e pochissima illuminazione artificiale. In Norvegia artica le icone sono Tromsø, le isole Lofoten, Alta, Capo Nord e le Svalbard. Tromsø è un hub comodo per i voli dall’Italia e permette di abbinare ristoranti e musei a uscite serali in minibus o barca verso zone ancora più buie.

Più ad est, la Lapponia finlandese e svedese è una scelta perfetta se desiderate anche villaggi di legno, foreste e attività sulla neve. In Finlandia le mete classiche sono Rovaniemi, Kemi e l’area del lago Inari; in Svezia brillano Kiruna, Luleå e soprattutto Abisko, noto per il microclima relativamente secco e i cieli spesso sereni. Gli esperti di meteorologia artica ricordano che l’interno ha in genere meno nuvole delle coste: se potete, spostatevi di qualche ora verso l’entroterra. Scozia, Regno Unito e Irlanda regalano talvolta aurore spettacolari, ma gli avvistamenti sono troppo rari per giustificare un viaggio dedicato solo a questo.

Consigli pratici per chi parte dall’Italia

Per chi parte dall’Italia, la scelta si gioca spesso tra city break artico e immersione totale nella natura. Reykjavík, Tromsø e Rovaniemi si raggiungono in media con due voli e 4-6 ore complessive di viaggio, a seconda dell’aeroporto di partenza. Le alternative più remote, come le Svalbard o i fiordi settentrionali norvegesi, richiedono uno scalo in più e un budget più generoso, ma regalano cieli molto meno affollati di luci artificiali.

Per aumentare le chance, serve una piccola routine serale. Nel pomeriggio controllate nuvole e indice Kp con una app dedicata all’aurora boreale. Dopo cena guidate per almeno 15-30 minuti fuori dal centro abitato, scegliendo se possibile notti senza luna piena. Vestitevi a cipolla, portate thermos e pazienza e concentratevi soprattutto sulla fascia 22-2, con un ultimo controllo verso le 3. La natura resta imprevedibile, ma seguire questi passi mette davvero le probabilità dalla vostra parte.