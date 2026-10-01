Velluto a coste, dettagli funzionali, suggestioni british e una palette ispirata ai colori della natura: la nuova collezione Coccinelle reinterpreta lo stile della campagna inglese attraverso accessori che uniscono tradizione e modernità

Lo stile della campagna inglese torna a influenzare il guardaroba contemporaneo, portando con sé tutto il fascino di un'estetica che mescola romanticismo, praticità e tradizione. Dai tessuti materici alle tonalità della natura, passando per dettagli funzionali che richiamano l'abbigliamento da giardinaggio, l'immaginario british diventa il punto di partenza per una nuova interpretazione dell'eleganza quotidiana.

È proprio da queste suggestioni che nasce la collezione Autunno/Inverno 2026 di Coccinelle, raccontata attraverso The Gardener's Studio, una campagna che ci trasporta tra cottage in pietra, giardini rigogliosi e piccoli villaggi inglesi. Un universo in cui la natura non è soltanto uno sfondo, ma diventa una vera e propria fonte di ispirazione per colori, materiali e silhouette.

Il risultato è una collezione che recupera alcuni degli elementi più riconoscibili dello stile britannico, reinterpretandoli attraverso il linguaggio contemporaneo del marchio. Le texture acquistano profondità, le forme rimangono essenziali e i dettagli funzionali diventano elementi estetici, dando vita ad accessori pensati per accompagnare con naturalezza ogni momento della giornata.

Velluto, patchwork e colori naturali: tutte le influenze della nuova collezione

A caratterizzare la proposta Coccinelle per la prossima stagione fredda è innanzitutto la ricerca sui materiali. Il velluto a coste, protagonista del guardaroba british, diventa uno degli elementi distintivi della collezione, introducendo una dimensione tattile che dialoga con la morbidezza della pelle e con lavorazioni più strutturate.

Lo ritroviamo, per esempio, nella Coccinelle C-ME Lock, modello introdotto nella Primavera/Estate 2026 che torna in una veste completamente rinnovata. Accanto alla versione classica in pelle, la borsa viene proposta in velluto a coste e in un'originale interpretazione patchwork multicolor, un esplicito riferimento alla tradizione tessile britannica che conferisce carattere alla sua silhouette.

Anche la palette cromatica segue questa direzione. I colori del giardino d'inverno ispirano le nuove varianti della Coccinelle C-ME, una delle it-bag del marchio, che per la stagione si declina nelle tonalità Winter Rose, Berry e Fango. Sfumature che richiamano la natura e che valorizzano il design essenziale del modello, dimostrando come anche una borsa dalle linee contemporanee possa interpretare un'estetica dal sapore tradizionale.

Dalle borse da giardinaggio agli stivali british: quando la funzionalità diventa stile

Un'altra influenza particolarmente interessante della collezione arriva dal mondo del giardinaggio, con i suoi accessori pratici, i materiali resistenti e i dettagli studiati per rispondere alle esigenze della vita all'aria aperta.

È da questo universo che prende forma Coccinelle Mavery Pocket, una delle principali novità della stagione. Evoluzione della linea Mavery, il modello reinterpreta le tradizionali borse da giardinaggio attraverso un design contemporaneo, trasformando le tasche esterne in un elemento estetico distintivo.

Il dettaglio multi-pocket caratterizza sia la versione Boston East-West sia la Mini Cubetto, due silhouette differenti accomunate dalla stessa ricerca di equilibrio tra praticità e stile. Un approccio che valorizza la funzionalità senza rinunciare alla raffinatezza e che rappresenta uno dei temi centrali dell'intera collezione.

La stessa ispirazione ritorna negli stivali Coccinelle Pansy, che richiamano le calzature tradizionalmente associate alla vita nella campagna inglese. In particolare, la variante Waxed prende spunto dai tessuti cerati britannici, materiali profondamente legati all'abbigliamento outdoor e all'immaginario rurale del Regno Unito.

A completare la proposta footwear arrivano le ballerine Coccinelle Risako, reinterpretate in velluto a coste, e i mocassini Coccinelle C-Easy Smooth, caratterizzati da linee pulite e superfici morbide. Due modelli che traducono le suggestioni della collezione in una proposta versatile, capace di inserirsi facilmente nel guardaroba quotidiano.

The Gardener's Studio: la campagna che racconta la nuova estetica Coccinelle

Tutte queste influenze prendono vita in The Gardener's Studio, la nuova campagna Autunno/Inverno 2026, fotografata da Alessandro Burzigotti con la direzione stilistica di Michele Bagnara.

Protagoniste sono le modelle Mila Bergsma, Tes Linnenkoper e Lindsey Lenoard, che interpretano tre donne accomunate dalla passione per la creatività, ma caratterizzate da sensibilità differenti. Tra chi dipinge, chi si dedica al giardinaggio e chi osserva il mondo attraverso la fotografia, la campagna racconta una femminilità spontanea e personale.

Le immagini restituiscono perfettamente le suggestioni della collezione: le borse dialogano con i fiori appena raccolti, le texture richiamano i materiali della campagna e gli stivali diventano protagonisti di look che giocano con le proporzioni e le sovrapposizioni.

Un racconto che riassume la direzione stilistica scelta da Coccinelle per la nuova stagione: recuperare il fascino della tradizione britannica e reinterpretarlo attraverso accessori contemporanei, nei quali materiali, colori e dettagli funzionali diventano gli elementi di un'eleganza naturale e disinvolta.













