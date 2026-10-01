Floreale? Per l’autunno? Approvato! Ecco i capi e gli accessori a fiori di cui fare incetta per la nuova stagione

Dalla vena leggermente dark, il floral print in autunno cambia volto rispetto a come lo sfoggiamo nella bella stagione, scostandosi dalla sua natura più romantica e delicata per abbracciare una dimensione decisamente più cupa e misteriosa.

L’universo floreale della Fall-Winter 2026 si tinge infatti di colori profondi e intensi - dal rosso carminio al burgundy, passando per blu, viola e marrone - lasciandosi alle spalle quell’immaginario spensierato e leggero al quale siamo soliti associare la stampa a fiori, e acquisendo così un fascino sensuale.

Perché sì: i fiori dell’autunno non cercano di trasmettere innocenza o delicatezza: vogliono essere edgy, sexy, accattivanti, quasi provocatori.

Fatto salvo per qualche eccezione, che continua a mantenere viva anche la vena più romantica di questa trama, che si declina però sempre nell’universo bohémien.

Lunghi abiti in pizzo, gonne vaporose e bluse dalle maniche ampie si tingono di tonalità cipriate, diventando un’estensione di quella stessa vibe e trasportandoci in un mondo fatto di gilet in pelo, cappotti afghani, suede, pizzi, stivali texani e accessori statement.



Quindi, se amate il floreale tanto quanto noi, non vi resta che dare una sbirciatina alla nostra selezione e puntare i vostri pezzi preferiti da portare a casa con voi!

I capi e gli accessori floreali da comprare in autunno

Gonna tubino con paillettes the queen's garden bouquet FORTE_FORTE

Credits: forte-forte.com

Abito Clothilda ROUJE

Credits: rouje.com

Blusa floreale MARELLA

Credits: it.marella.com

Ballerine con laccetto floreali DOLCE&GABBANA

Credits: dolcegabbana.com

Pantaloni satin MANGO

Credits: mango.com

Pullover floreale TWINSET

Credits: twinset.com

Giacca floreale ZARA

Credits: zara.com

Cardigan floreale RESERVED

Credits: reserved.com

Borsa con ricami e fiori VALENTINO

Credits: valentino.com

Pantaloni floreali a sigaretta LA DOUBLE J.

Credits: ladoublej.com

Stivali stringati 1460 pascal floral DR. MARTENS

Credits: drmartens.com

Bomber trapuntato floreale VICOLO

Credits: vicolo.com