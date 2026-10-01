La stampa floreale diventa dark e sensuale per vestire di glamour l'autunno 2026
Dalla vena leggermente dark, il floral print in autunno cambia volto rispetto a come lo sfoggiamo nella bella stagione, scostandosi dalla sua natura più romantica e delicata per abbracciare una dimensione decisamente più cupa e misteriosa.
L’universo floreale della Fall-Winter 2026 si tinge infatti di colori profondi e intensi - dal rosso carminio al burgundy, passando per blu, viola e marrone - lasciandosi alle spalle quell’immaginario spensierato e leggero al quale siamo soliti associare la stampa a fiori, e acquisendo così un fascino sensuale.
Perché sì: i fiori dell’autunno non cercano di trasmettere innocenza o delicatezza: vogliono essere edgy, sexy, accattivanti, quasi provocatori.
Fatto salvo per qualche eccezione, che continua a mantenere viva anche la vena più romantica di questa trama, che si declina però sempre nell’universo bohémien.
Lunghi abiti in pizzo, gonne vaporose e bluse dalle maniche ampie si tingono di tonalità cipriate, diventando un’estensione di quella stessa vibe e trasportandoci in un mondo fatto di gilet in pelo, cappotti afghani, suede, pizzi, stivali texani e accessori statement.
Quindi, se amate il floreale tanto quanto noi, non vi resta che dare una sbirciatina alla nostra selezione e puntare i vostri pezzi preferiti da portare a casa con voi!
I capi e gli accessori floreali da comprare in autunno
Gonna tubino con paillettes the queen's garden bouquet FORTE_FORTE
Credits: forte-forte.com
Abito Clothilda ROUJE
Credits: rouje.com
Blusa floreale MARELLA
Credits: it.marella.com
Ballerine con laccetto floreali DOLCE&GABBANA
Credits: dolcegabbana.com
Pantaloni satin MANGO
Credits: mango.com
Pullover floreale TWINSET
Credits: twinset.com
Giacca floreale ZARA
Credits: zara.com
Cardigan floreale RESERVED
Credits: reserved.com
Borsa con ricami e fiori VALENTINO
Credits: valentino.com
Pantaloni floreali a sigaretta LA DOUBLE J.
Credits: ladoublej.com
Stivali stringati 1460 pascal floral DR. MARTENS
Credits: drmartens.com
Bomber trapuntato floreale VICOLO
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