Pensate che la lavastoviglie si pulisca da sola? Per avere stoviglie brillanti e bollette più leggere serve una manutenzione furba, che taglia sprechi di acqua, energia e detersivo.

Una lavastoviglie moderna usa in media tra 6 e 9 litri d'acqua per ciclo, contro i 27-40 litri di un lavaggio a mano equivalente. Ma questo vantaggio esiste solo se l'elettrodomestico lavora bene: filtro pulito, bracci liberi, niente cattivi odori. Altrimenti piatti opachi e rilavaggi trasformano il presunto risparmio in uno spreco quotidiano.

Capire come pulire la lavastoviglie nel modo giusto significa farla durare di più, farla consumare meno e dire addio alle scene in cui aprite lo sportello e vi investe un aroma di pesce del martedì. La buona notizia è che non serve mezz’ora al giorno né un arsenale di prodotti: bastano piccoli gesti programmati, pensati per evitare doppi lavaggi e sprechi nascosti.





Perché pulire la lavastoviglie è una mossa anti-spreco

All’interno della lavastoviglie si accumulano grasso, residui di cibo, calcare e detersivo. Si depositano soprattutto su filtro, pozzetto di scarico, bracci irroratori e guarnizioni. Risultato: l’acqua circola peggio, i getti perdono forza, la resistenza impiega più tempo a scaldare l’acqua. In pratica la macchina consuma più energia e spesso non lava bene, costringendovi a rilanciare un secondo ciclo o a finire i piatti a mano sotto il rubinetto.

Secondo le analisi sui consumi domestici, una lavastoviglie efficiente e ben caricata usa circa il 70% di acqua in meno rispetto al lavaggio a mano. Con il programma Eco il risparmio di acqua ed energia cresce ancora. Se però filtro, bracci e vasca sono sporchi, l’efficacia cala, servono più cicli e l’impatto ambientale aumenta.





Cosa vi serve davvero per pulire la lavastoviglie

Buone notizie: l’attrezzatura è minimal. Vi bastano un panno in microfibra, uno spazzolino da denti vecchio, una piccola spazzola morbida, una bacinella e, se volete, dei guanti. Come prodotti, funzionano bene un normale detersivo per piatti per lavare a mano filtro e guarnizioni, uno sgrassatore delicato per le pareti interne e, quando serve, un detergente specifico per lavastoviglie contro grasso e calcare.

Sui rimedi “naturali” conviene fare chiarezza. Secondo Altroconsumo il bicarbonato di sodio funziona soprattutto come deodorante leggermente abrasivo, ma non scioglie davvero il grasso. L’aceto bianco è efficace contro il calcare, però usato spesso può rovinare metalli e guarnizioni, quindi va limitato a pochissime volte l’anno. Più equilibrato l’acido citrico, da sciogliere in acqua per il lavaggio a vuoto. Evitate infine la miscela aceto più bicarbonato: tanta schiuma, poca efficacia.





Routine smart: ogni giorno, ogni settimana, ogni mese

Ogni giorno, prima di caricare, eliminate solo i residui grossi con una posata o con un pezzetto di carta già usata, senza sciacquare i piatti sotto l’acqua corrente. Caricate la lavastoviglie a pieno carico, facendo attenzione a non bloccare i bracci di lavaggio. A fine ciclo socchiudete lo sportello, così il vapore esce e riducete il rischio di muffe e odori stagnanti.

Una volta alla settimana dedicate cinque minuti a filtro, pozzetto e guarnizioni, come suggeriscono molte guide specializzate. Estraete il filtro, svuotate i residui con lo spazzolino, lavatelo in acqua calda e detersivo, risciacquate e rimontate bene. Controllate poi l’incavo sotto il filtro: se trovate pezzetti di cibo, rimuoveteli e passate un panno in microfibra con un po’ di detergente o di soluzione di acido citrico. Chiudete con le guarnizioni della porta e i bordi del mobile a incasso, dove si annidano grasso e briciole.

Una volta al mese programmate un lavaggio a vuoto ad alta temperatura, 60-70 gradi, con la macchina svuotata. Usate un prodotto specifico oppure una tazza di soluzione di acqua e acido citrico nel cestello superiore. Il ciclo scioglie grasso leggero, calcare e residui di detersivo, lasciando la vasca pulita e senza odori. Nella stessa occasione controllate i bracci irroratori: se il modello lo permette, smontateli, lasciateli a bagno in acqua calda e sapone e liberate i fori con spazzolino o stuzzicadenti. Farlo due volte l’anno è di solito sufficiente.





Errori da evitare se volete davvero zero sprechi

Il primo errore è il prelavaggio sotto il rubinetto: l’acqua scorre per minuti, spesso calda, e il presunto vantaggio di “piatto già pulito” si paga con decine di litri sprecati. Meglio raschiare a secco e lasciare che lavori la macchina. Altro scivolone classico è il mezzo carico: comodissimo, ma i consumi di acqua e corrente per singolo piatto risultano più alti rispetto a un pieno carico.

Anche esagerare con il detersivo è un falso amico: più schiuma non significa piatti più puliti, ma solo residui sulle stoviglie, odori e incrostazioni interne. Seguire le dosi indicate e adattarle alla durezza dell’acqua è la scelta più furba. Non dimenticate poi sale e brillantante quando servono: contrastano il calcare ed evitano aloni su bicchieri e posate. Ultimo errore, molto diffuso, è rimandare all’infinito la manutenzione di filtro e bracci. Quando la lavastoviglie sembra “non lavare più come prima”, spesso basta dedicargli un quarto d’ora di cura invece di pensare subito a sostituirla.