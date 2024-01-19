Ecco una selezione dei 10 alloggi più originali al mondo dove trascorrere una notte fuori dal comune: provare per credere!

Programmare un viaggio per i prossimi mesi dell’anno può essere un modo stimolante per affrontare al meglio il rientro alla quotidianità e per fronteggiare più motivati il Winter Blues. Perché allora non scegliere gli alloggi più originali al mondo come prossima destinazione?

Nell’organizzazione delle proprie vacanze, infatti, non è solo la destinazione a giocare un ruolo rilevante, ma anche la selezione di hotel o di posti in cui soggiornare che siano in grado di ricreare la stessa atmosfera del luogo che li ospita.

Per chi è alla ricerca di una nuova avventura fuori dal comune, PiratinViaggio.it – la piattaforma italiana del gruppo HolidayPirates Group, il portale di offerte di viaggio più seguito in Italia – ha selezionato le 10 sistemazioni più “out of the box” dove poter trascorrere una notte non convenzionale.

**Viaggiare rende felici sul serio: una ricerca spiega perché**

I 10 alloggi più originali al mondo dove andare in vacanza

(Continua sotto la foto)

1. L’Icehotel di Jukkasjärvi in Svezia

Nel 2024 si prevede che il Sole arriverà quasi al picco di massima attività e, di conseguenza, ci saranno molte più occasioni per ammirare il fenomeno delle aurore boreali. Pernottare in un albergo di ghiaccio potrebbe rendere ancora più affascinante questo momento: l'Icehotel nel villaggio svedese di Jukkasjärvi, vicino al Circolo Polare Artico, è il luogo ideale per questa tipologia di viaggio.

Le suite sono ricostruite ogni inverno dopo il disgelo da artisti selezionati che lavorano con maestria il ghiaccio per creare delle vere e proprie opere d’arte.

L’icehotel è il primo albergo di ghiaccio al mondo, ma ce ne sono diversi che si sono lasciati ispirare da questa costruzione, come, per esempio, l’Arctic SnowHotel & Glass Igloos in Lapponia con stanze a igloo dal tetto in vetro trasparente da cui osservare l’aurora boreale.

2. La Crazy House di Da Lat in Vietnam

L’edificio “Casa Pazza” si trova nella città vietnamita di Da La ed è noto come l’alloggio più folle del mondo. La struttura, opera dell'architetto vietnamita Dang Viet Nga, esternamente ricorda lo stile artistico surrealista al punto da lasciare i visitatori disorientati: l’altezza imponente, le superfici ondulate, i vortici di colori vivaci e le sculture con richiami naturali la rendono una vera e propria opera d’arte che intende raffigurare la varietà e la ricchezza del pianeta Terra.

All’interno sono presenti 10 camere che riflettono la “follia” dell’esterno, ciascuna decorata a mano per ricreare vari habitat naturali: dalle foreste ai paesaggi marini passando per boschi, grotte e scenari ispirati al mondo animale.

3. Le Lunotte nella vigna di Sarah in Veneto

Per gli amanti del vino e del relax, la “Vigna di Sarah” in Veneto offre l’esperienza perfetta: la possibilità di dormire dentro una botte tra i filari di un vigneto. L’agriturismo, ha infatti riconvertito delle botti di vino in mini suite in legno di larice chiamate “Lunotte”, camere che soddisfano tutte le esigenze e necessità degli ospiti.

Inoltre, tra le varie attività che la struttura offre, è possibile anche prendere parte alla “Vendemmia Notturna”, una serata speciale per scoprire i segreti della raccolta dell’uva illuminati dal chiaro di luna.

4. Una notte al Museo a Londra

Per vivere una serata da protagonisti, il Museo di Storia Naturale di Londra offre la possibilità di prenotare l’accesso ad un evento indimenticabile: il "Dino Snores for Grown-Ups", un vero e proprio “pigiama party” per adulti che si svolge all’interno del museo.

Dopo aver sistemato il proprio materasso nella Hintze Hall sotto l’iconica balena blu, viene organizzata una cena nel ristorante della struttura. Durante la notte si può poi prendere parte a diverse attività come spettacoli di scienza, stand-up comedy e maratone di film.

5. Un autentico Boeing 727 in Costa Rica

In apparenza sembra un relitto dimenticato nella giungla della Costa Rica, ma in realtà ospita uno spettacolare hotel di lusso: si tratta del 727 Fuselage Home, uno degli alloggi più originali al mondo costruito all’interno di un Boeing 727 degli anni ‘60 che era in stato di abbandono nell’aeroporto di San Jose.

Un ottimo esempio di riciclo creativo, il Boeing è stato posizionato nella giungla rigogliosa della Costa Rica su una scogliera che affaccia sull’Oceano Pacifico ed è stato ristrutturato per accogliere due camere da letto spettacolari con una vista panoramica unica nel suo genere.

6. Le capsule dell’Hoxygen Hostel di Madrid

L’Hoxygen Hostel è il primo hotel di Madrid dove è possibile riposare in una piccola cabina futuristica dotata di aria condizionata, Wi-Fi, illuminazione, specchio, sveglia e caricatore USB.

Si tratta di uno spazio polifunzionale, pensato non solo per i turisti che vogliono vivere la città di Madrid da un’altra prospettiva, ma anche per chi ha bisogno di qualche ora per ricaricarsi (è infatti possibile prenotare degli “afternoon naps” da 3 a 5 ore) e per chi è alla ricerca di un luogo insolito in cui fare smart working.

7. Il Poseidon Undersea resort nelle isole Fiji

Situato a circa 15 metri sotto il livello del mare, il Poseidon Undersea Resort permette di trascorrere una vacanza immersi nello splendido fondale delle isole Fiji. Le stanze di questo hotel sono state progettate per soddisfare i requisiti tecnici richiesti ai sottomarini, in modo da garantire ai propri ospiti la massima sicurezza.

Grazie alle pareti vetrate è possibile dormire circondati dalla straordinaria varietà di flora e di fauna presenti nella barriera corallina. Inoltre, per i più romantici, il resort permette di organizzare all’interno della struttura il proprio matrimonio in una cappella sottomarina dallo sfondo mozzafiato: una distesa di coralli colorati.

8. L’Hotel Marmara Antalya in Turchia

L’hotel Marmara Antalya è uno degli alloggi più originali al mondo ed è situato sulle colline di Talete che si affacciano sul Mar Mediterraneo e permette di vivere un’esperienza unica a 360°, in senso letterale: alcune delle camere, le “revolving loft rooms” sono state infatti costruite per ruotare per 20 ore al giorno ed offrire così una vista panoramica sempre diversa.

Si tratta dell’unico hotel al mondo ad offrire questa tipologia di sistemazione, perfetta per chi odia la monotonia.

9. Il boutique hotel Giraffe Manor in Kenya

Luogo iconico di Nairobi in Kenya, il Giraffe Manor è un boutique hotel che vanta una peculiarità davvero insolita: nel lussureggiante parco della struttura gira liberamente un branco di giraffe di Rothschild, pronte a tenere compagnia agli ospiti dell’hotel e a fare colazione insieme, entrando con i loro lunghi colli dalle finestre delle stanze.

Sicuramente tra gli alloggi più originali al mondo, questo hotel, che si impegna attivamente nella conservazione della specie delle giraffe, permette ai propri ospiti di vivere una versione davvero unica di safari in cui gli incontri con la fauna locale possono avvenire anche nella comodità della propria camera.

10. La disconnessa Suite Bleue a Viterbo

Per chi è alla ricerca di una sistemazione lontana dal caos cittadino, le case sull’albero sono il luogo ideale dove risvegliarsi circondati dal verde ed “accarezzati” da una leggera brezza.

In particolare, la Suite Bleue a Viterbo è una delle più fiabesche in tutto il territorio italiano: circondata da colline coltivate con la lavanda, la struttura dell’agriturismo La Piantata è realizzata ad 8 metri da terra nella folta chioma di una quercia secolare. Nella casa sull’albero è presente una camera matrimoniale aperta su una terrazza riparata dalle fronde e con tutti i comfort per una vacanza all’insegna del relax al profumo di lavanda!

Credit immagine in evidenza: poseidonresorts.com