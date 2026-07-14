Semplice ma dall’allure femminile e romantica: quello scelto da Eva Herzigova è l’abito perfetto per sposarsi a 50 anni (e noi vi mostriamo 7 alternative perfette per le cerimonie in comune).

È convolata a nozze con il compagno di sempre, l’imprenditore Gregorio Marsiaj, e la mise che ha scelto per andare all’altare si è già aggiudicata un posto nella classifica dei bridal look delle celeb più raffinati degli ultimi anni: Eva Herzigova si è sposata a 53 anni.

Lo scorso sabato, dopo oltre 20 anni d’amore, la supermodella ha detto “sì” a Torino con una cerimonia intima e privata e per il suo grande giorno ha sfoggiato un pezzo d’archivio di Lanvin, elegante, sofisticato e lontano da ogni cliché, che ci sembra davvero l’abito perfetto per sposarsi a 50 anni.



***Charlize Theron ci ricorda che il blazer è un alleato imprescindibile del guardaroba femminile (anche a 50 anni)***



L’ex top model ceca ha optato per un abito vintage della collezione FW20 della Maison francese: un abito in stile boho incredibilmente femminile e romantico.

Si tratta di un midi dress bianco in chiffon di seta dalla silhouette ampia e morbida, con collo a gorgiera, scollo a v e chiusura con i laccetti, completato da una gonna con le ruches che si ferma appena sotto il ginocchio, che lei ha indossato con un paio di sandali bianchi con il fiocco.

Non il classico bridal look, ma l’esempio di come potrebbe essere il perfetto abito da sposa dopo i 50 anni per chi è alla ricerca di qualcosa di meno legato alle convenzioni e più in sintonia con il proprio stile personale.

E se anche voi avete in programma di convolare a nozze con una cerimonia in comune e siete in cerca di ispirazione, ecco una mini selezione di abiti in stile boho-chic, ispirati proprio a quello indossato da Eva Herzigova, perfetti per sposarsi a 50 anni (ma non solo!).



L'abito perfetto per sposarsi a 50 anni? Ecco 7 alternative in stile boho da tenere d'occhio

ZIMMERMANN Abito lungo con corsetto e maniche ad angelo

Credits: zimmermann.com

CHLOÉ Abito lungo a strati in seta e pizzo

Credits: chloe.com

ISABEL MARANT Abito lungo in garza di seta con scollo sulla schiena

Credits: isabelmarant.com

POUPETTE ST BARTH Abito corto in chiffon con volant

Credits: mytheresa.com

FAITHFULL Abito midi con dettagli in pizzo

Credits: au.faithfullthebrand.com

DÔEN Abito in voile di cotone con inserti in pizzo

Credits: shopdoen.com

XU ZHI Abito lungo con fiocco sul collo

Credits: mytheresa.com

Foto: GettyImage