Dalla collaborazione tra Samsung e la curatrice Caroline Corbetta nasce il progetto che ha permesso a sei giovani talenti di creare altrettante opere d’arte inedite, che parlano nuovi linguaggi e sono fruibili da un ampio pubblico in modalità alternative

Quando la tecnologia incontra la creatività, nuovi linguaggi prendono la forma di opere d’arte inedite. Sei, nello specifico, in mostra dall’8 al 10 ottobre nella Smart Arena di Samsung di Milano.

Il progetto “The Art Room by Samsung” è stato realizzato da Samsung in collaborazione con la curatrice d’arte Caroline Corbetta. In esso la tecnologia si è fatta non solo strumento per generare nuovi modi di fare arte, ma anche modalità alternative di fruirla da parte del grande pubblico.

L’impegno alla base dell’idea di Samsung è di sostenere la diffusione dell’arte presso un ampio pubblico attraverso il proprio ecosistema tecnologico. Così la tecnologia, applicata al mondo dell’arte, da un lato si fa abilitatore di esperienze che gli utenti possono vivere nel comfort della propria casa, e dall’altro mira a valorizzare i giovani talenti, offrendo loro una vetrina dove esprimere la propria creatività.

La genesi del progetto “The Art Room by Samsung”

“The Art Room by Samsung” guarda al mondo dell’arte contemporanea con l’obiettivo di dare vita a nuovi linguaggi artistici, che sappiano parlare ai giovani di oggi e nella cui quotidianità la tecnologia gioca un ruolo di primo piano.

È stata la curatrice a individuare i sei giovani artisti che hanno realizzato altrettanto opere originali con l’ausilio di strumenti inediti, tra cui lo smartphone Galaxy S21 Ultra 5G e il tablet Galaxy Tab S7+.

Loro sono Filippo Bisagni, Barbara De Vivi, Alessandro Fogo, Ozmo, Caterina Rossato e Marta Spagnoli, e hanno accolto la sfida di Samsung: esplorare nuove frontiere in cui si cambiano i paradigmi di creazione dell’arte e di fruizione delle opere, con la tecnologia come abilitatore di questo processo.

I dispositivi mobile Galaxy sono stati gli strumenti protagonisti all’interno del processo creativo degli artisti. Ognuno di loro ha realizzato la propria opera d’arte sfruttando gli ampi display ad alta definizione di Galaxy S21 Ultra 5G e Galaxy Tab S7+, utilizzati come vere e proprie tavole da disegno digitali.

La precisione del tratto della S Pen ha supportato gli artisti nella produzione delle creazioni artistiche consentendo l’editing puntuale di immagini ad alta risoluzione. I device sono poi stati utilizzati anche per sviluppare contenuti esclusivi del making-of della propria opera e per un reportage del progetto.

Il nuovo Samsung The Frame, non un TV tradizionale, ma una tela digitale creativa e una piattaforma artistica multimediale, diventa invece il punto di accesso alle opere realizzate dagli artisti, che saranno disponibili in esclusiva nella galleria digitale Art Store, garantendo un’esperienza visiva di altissima qualità e grande coinvolgimento in risoluzione 4K. L’ampio catalogo Art Store di The Frame ha sempre avuto come obiettivo quello di democratizzare l’arte e dare ai consumatori la possibilità di scoprire opere che suscitino emozioni e riflessioni, ma anche agli artisti di raggiungere un pubblico vasto e portare la loro creatività direttamente nelle case delle persone.

Le sei opere si potranno ammirare dall’8 al 10 ottobre alla Samsung Smart Arena di Milano, saranno disponili all’interno dell’Art Store di The Frame e visibili sul sito samsung.com, dove verranno riprodotte sotto forma di catalogo multimediale.