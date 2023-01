Dalla meditazione al journaling fino all'attenzione a tavola: 5 trucchi self-care che vi faranno sentire (e vedere) subito meglio

Per vivere meglio (e vedersi più belli) non servono aiuti dall'esterno.

È stato clinicamente dimostrato che impegnarsi in una routine che aiuti a prendersi cura di sé riduce l'ansia, la depressione e lo riduce lo stress, migliora la concentrazione, minimizza la frustrazione e la rabbia, aumenta la felicità, migliora l'energia e molto altro ancora.

Oltre ad aiutare a calmare i nervi, prendersi del tempo per rilassarsi e praticare self-care può avere un impatto positivo sul modo in percepite voi stessi: trattarsi con gentilezza può aumentare l'autostima, e di conseguenza migliorare la propria vita.

**5 azioni da mettere in pratica subito per aumentare la propria autostima (e vivere più felici)**

5 trucchi da inserire nella routine quotidiana per vivere meglio

1. Provate la "respirazione del colore"

Questa tecnica di meditazione è molto in voga quando si parla di self-care. Secondo gli esperti, questo piccolo trucco può aiutare a limitare i danni dello stress e migliorare dell'umore.

Come si fa? Innanzitutto bisogna visualizzare un'emozione o un'atmosfera positiva che volete provare e poi assegnarli un colore; preferibilmente uno che trovate rilassante. Mettetevi comodi, chiudete gli occhi e respirate lentamente e profondamente, immaginando nella vostra mente il colore scelto.

Lasciate quindi che ciò che quel colore rappresenta per voi riempia la vostra mente. Mentre inspirate immagina il colore che scorre su tutto il tuo corpo e lo riempie. E quando espirate, fate emergere eventuali emozioni indesiderate e immaginale defluire dal corpo, sostituendole con il colore che avete scelto.

2. Fate il pieno di alimenti ricchi di vitamina B12

Prendersi cura di sé è un’attività che parte anche dalla tavola.

Una corretta alimentazione è infatti fondamentale. Ad esempio, se siete carenti di vitamina B12, potete sperimentare quanto alcuno disturbi come irritabilità, depressione e perdita di memoria.

Fate allora scorta di cibi come tonno, salmone, uova, formaggio, tofu e yogurt magro e usateli come alimenti nei vostri pasti principali per assicurarvi di assumere abbastanza vitamina B12.

3. Prendetevi del tempo per curare davvero la vostra pelle

Non c'è pratica self-care che non includa anche una buona skin-routine.

I mesi più freddi, in particolare, possono essere molto duri sulla nostra pelle. Ciò può essere dovuto alle temperature più basse, a un calo dell'umidità nell'aria e all'aumento dell'uso del riscaldamento centralizzato.

Per questo è importante prendersi cura della propria pelle, facendo tutto ciò che potete per nutrirla durante questi mesi difficili.

**Più felici in sette giorni: come prendersi cura di sé e vivere meglio**

4. Utilizzate l'olio di lavanda prima di andare a dormire

La lavanda non solo ha un profumo incredibile ma è anche un ansiolitico e un sedativo naturale. L'alleato perfetto per aiutarci a dormire.

Come iniziare a utilizzare l'olio di lavanda per dormire meglio? Semplice, mettete qualche goccia di olio di lavanda sul cuscino qualche minuto prima di andare a dormire, aggiungete un po' di quest'essenza nell'acqua del bagno che vi concedete la sera, oppure accendete una candela con oli essenziali di lavanda. Non ve ne pentirete.

Dormire a sufficienza è infatti fondamentale per il self-care perché mantiene il corpo e la mente sani, preparandoli ad affrontare le sfide che arrivano ogni giorno.

5. Scrivete su un diario i vostri pensieri negativi

Prendersi del tempo per scrivere i propri pensieri, soprattutto quelli negativi, su un diario è un ottimo modo per imparare a conoscere e a dare un senso a tali pensieri.

Metterli nero su bianco non solo vi farà sentire più leggeri, ma vi aiuterà a dare la priorità ai giusti problemi, oltre che a fornire un luogo in cui esprimere un dialogo interiore positivo e riconoscere ciò che potrebbe innescare eventuali pensieri negativi.