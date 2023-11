Ogni sera vi rigirate nel letto per ore in attesa del sonno? Ecco tre tecniche per addormentarsi velocemente e dormire come bambini

Le persone in grado di addormentarsi velocemente non sanno la fortuna che hanno. In molti infatti impiegano intere mezz'ore per riuscire a cedere al sonno.

Secondo un sondaggio di Get Laid Beds, una persona su 5 in UK impiega fino a due o tre ore ad addormentarsi da quando va a letto.

Chi ha l'abitudine di leggere prima di dormire tende ad addormentarsi velocemente e ha un sonno di qualità - rivela la stessa ricerca.

Get Laid Beds ha chiesto allora a un esperto del sonno, il Dottor Daisy Mae, quali tecniche funzionino per riuscire a dormire in fretta - e bene.

**Perché ci sono notti in cui non riusciamo a dormire?**

Non c'è un unico motivo dietro queste tempistiche così diverse, tanto che le tecniche per addormentarsi più velocemente di solito si concentrano sulla riduzione dello stress prima di coricarsi e sull'induzione di uno stato mentale e fisico calmo e rilassato.

Ma ci sono alcuni trucchi psicologici che portano dei risultati eccellenti e permettono di addormentarsi velocemente.

3 trucchi per addormentarsi velocemente

(Continua sotto la foto)

Sforzatevi di restare svegli

Esiste un termine per descrivere questa tecnica psicologica: "intenzione paradossale". In pratica dovete semplicemente sdraiarvi comodi nel letto e tenendo gli occhi aperti ripetere tra voi e voi "Non dormire" o "Non mi addormento". Vi inizieranno a pesare le palpebre e vi addormenterete in men che non si dica. Provare per credere.

Il metodo 4-7-8

Per fare questo esercizio dovrete mettere la lingua appoggiata sul palato superiore, giusto dietro ai denti. Dopo di che soffiate fuori l'aria dalla bocca. Poi chiudete la bocca, inalate dal naso per 4 secondi, trattenete il fiato per 7 secondi e espirate dalla bocca (sempre con la lingua appoggiata sul palato superiore) per 8 secondi. Ripetete l'intera trafila finché non vi sarete addormentati.

Ripensate alla vostra giornata... Al contrario

Una volta nel letto ripercorrete tutta la vostra giornata partendo da quel momento e andando a ritroso. Avete lavato i denti, messo il pigiama, guardato un film, cenato, preso il tram per tornare a casa e via così fino al risveglio. Questo sforzo vi farà liberare la mente da ogni pensiero o preoccupazione portandovi al meritato sonno.