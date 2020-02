I mazzi di fiori non sono tutti uguali, così come non lo sono le dichiarazioni di amore o di affetto: ecco il significato dei fiori più belli e regalati

Facile regalare un mazzo di fiori, ma se volete comunicare davvero quello che avete in mente fareste meglio a conoscere il loro linguaggio.

Ogni fiore, e a sua volta ogni colore, porta infatti con sé un messaggio preciso, che si adatta a una situazione o l'altra proprio come fossero parole d'amore o d'affetto da dosare e indirizzare con cura.

Gli esperti di Colvin, pionieri nella vendita di mazzi di fiori freschi online, ci hanno svelato il significato dei fiori più belli e regalati, per un mini dizionario, che trovate qui di seguito, a prova di ogni tipo dichiarazione.

Assemblate quella che fa al caso vostro.

Significato dei fiori: tulipano

Il tulipano è tra i primi fiori a sbocciare e annuncia la primavera. In generale è connesso all'amore: il suo significato però varia a seconda del colore.

Il tulipano rosso rappresenta l'amore appassionato, intenso, eterno.

Il tulipano rosa l'amore tenero, si regala infatti come segno d'affetto ad amici e parenti.

Il tulipano giallo felicità e amicizia (malgrado alcuni lo relazionino all'amore infelice).

Il tulipano bianco simboleggia la purezza ed è perfetto per chiedere perdono.

Infine il tulipano striato è una dedica agli occhi di chi lo riceve.

Significato dei fiori: la rosa

Nel linguaggio dei fiori la rosa è il simbolo dell’amore e della bellezza, della passione e del desiderio: per questo è il fiore di San Valentino per eccellenza.

Ma non solo, la rosa è tra i fiori più regalati a livello mondiale e i suoi significati variano a seconda del colore. Ogni colore trasmette un messaggio diverso:

Rosa rossa

Amore, passione e fuoco sono i significati più noti, ma non solo: significa anche ammirazione e rispetto. Proprio per questo, non è detto che dietro a un mazzo di rose rosse si nasconda un secondo fine.

Rosa gialla

Gelosia nei confronti della persona amata. Tuttavia il giallo è anche il colore dell’amicizia, dell’adolescenza e della vitalità. Attenzione se si ha a che fare con una persona superstiziosa: chi la regala sta nascondendo qualcosa.

Rosa rosa

Ammirazione, simpatia, amicizia e lealtà, assenza di malizia e di doppi fini: più è intenso è il colore, più intensi saranno i sentimenti espressi. Nella variante fucsia intenso significa invece gratitudine.

Rosa bianca

Purezza ed innocenza, lealtà e amore eterno. Regalarle rappresenta il desiderio di un futuro duraturo insieme alla persona amata.

Rosa arancione

Soddisfazione e ammirazione per un successo raggiunto. Può rappresentare anche preoccupazione e un invito alla cautela. Si regala per esprimere il proprio appoggio a chi sta passando un momento complicato, dimostrare riconoscenza e/o ringraziare.

Significato dei fiori: ortensie

C’è chi associa le ortensie a vanità e spavalderia, probabilmente per l’abbondanza dei loro petali e la forma sfarzosa e arrotondata.

Altri sostengono invece che rappresenti riconoscenza, comprensione per un comportamento inappropriato, otre ad essere segno di qualcosa di profondamente sincero.

Il linguaggio delle Ortensie varia a seconda del colore.

L’ortensia bianca indica che - per chi regala - esiste solo la persona amata.

L’ortensia blu è amore incondizionato e profondo malgrado l’altro sia volubile.

L’ortensia rosa simboleggia il vero amore.

Significato dei fiori: la margherita

Secondo la mitologia, la margherita è legata alla dea Artemide, figlia di Zeus e gemella di Apollo. Per questo motivo, viene spesso relazionata al mondo femminile.

La Margherita ha un significato positivo e rappresenta l’arrivo della primavera. Per la sua delicatezza, simboleggia semplicità, innocenza e purezza di corpo/spirito.

Ma anche modestia, pazienza, riflessione, amore fedele e/o puro ed eterno. Non a caso gli innamorati sono soliti togliere i petali della margherita per sapere se il loro sentimento è ricambiato (il famoso m’ama?, non m’ama?).

Secondo una leggenda norvegese è il fiore sacro di Freya, dea dell’amore, della bellezza e della fertilità e per questo simbolizza il parto, la maternità e i nuovi inizi.

Le margherite vengono regalate alle neo-mamme in segno di buon auspicio per il lieto evento.

In generale è il fiore perfetto per celebrare lieti eventi e trasmettere messaggi positivi.

La sua forma che ricorda il sole vuole infatti “portare il sole nella vita delle persone”.

Significato dei fiori: il girasole

Il girasole ha una stretta relazione etimologica e fisica con il sole, con i suoi petali gialli e arancioni, e per la sua forma rotondeggiante.

Per questi motivi il significato del girasole è connesso al sole e alla luce, che in tutte le culture simboleggiano vita, gioia, letizia.

Ad esempio in quella cinese è simbolo di longevità e fortuna. Nel linguaggio dei fiori il girasole simboleggia felicità e dedizione.

Significato dei fiori: il giglio

Il giglio indica la completa dedizione di un uomo per la sua donna.

Secondo gli antichi greci e romani il giglio veniva associato a Era/Giunone, dea del matrimonio e della procreazione.

Si narra infatti che - mentre allattava Ercole - perse due gocce di latte.

Da qui nasce il giglio, con conseguente significato di amore, fedeltà e procreazione.

Tuttavia, il Giglio ha anche un significato cristiano poiché associato alla purezza della Madonna.

Il significato di questo fiore varia a seconda del colore.

Il giglio giallo significa falsità e ilarità.

Il giglio arancione e rosso raffigurano passione amorosa.

Il giglio rosa indica vanità.

Significato dei fiori: il garofano

È il fiore dell’amore, della virtù e della nobiltà.

Il garofano bianco simboleggia fedeltà eterna e amore corrisposto, amore puro, bellezza e innocenza.

Il garofano giallo rappresenta indecisione, incertezza amorosa, invidia, rifiuto e delusione.

Il garofano rosa raffigura affetto, tenerezza e l’amore materno.

Il garofano rosso, invece, passione verso una persona o un’attività.

Infine il garofano screziato significa gentilezza, mentre il garofano striato diniego e rifiuto, ma anche rammarico e rimpianto.