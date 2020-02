Sognate un corpo tonico e sportivo come quello di Shakira? Ci vuole costanza e impegno, oltre che un piano di allenamento idoneo e qualche taglio alla dieta

Quando è salita sul palco del Super Bowl sarebbe stato impossibile non notare gli addominali scolpiti e il fondoschiena scultorio di Shakira.

E, certo: la ragazza (43 anni compiuti a inizio Febbraio) parte sicuramente da una buona base, ma sarebbe da stupidi invidiosi pensare che un aspetto simile possa essere solo merito della fortuna alla nascita e di una buona disponibilità economica.

Shakira quell'aspetto se lo suda, letteralmente (e da anni).

Grazie alle parole della sua trainer, Anna Kaiser, ora sappiamo anche in che modo.

Ecco allenamento e dieta di Shakira

«È stata incredibilmente diligente con la dieta e gli allenamenti: voleva a tutti i costi sentirsi nella sua versione più forte e migliore. Per se stessa e per tutto il pubblico che l'avrebbe ascoltata».

Anna Kaiser l'ha seguita durante tutto il processo utilizzando il metodo AKT (di cui è fondatrice), che in pratica consiste in «un concept di allenamento basato sulla danza e sui movimenti a circuito con l'utilizzo delle bande di resistenza».

Shakira si è allenata sei giorni a settimana in vista del Super Bowl, abbinando l'attività a una dieta in cui ha tagliato zucchero e latticini.

«Abbiamo eliminato zuccheri semplici e latticini nelle ultime settimane prima dell'esibizione e abbiamo optato per numerosi pasti al giorno (le sue giornate erano davvero molto lunghe in vista dello spettacolo) a base di proteine magre e tanta, tantissima, verdura»

La parte più difficile? Stare lontana dal cioccolato.

«Per non gravare sullo spirito - che è fondamentale - abbiamo creato tanti sostituti sani del cioccolato, in modo da non farla sentire come se stesse privando se stessa di ogni piacere della gola. Ha funzionato molto bene».

Quindi, avanti: chi vuole provare?