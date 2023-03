Non serve molto per essere felici, anzi: bastano 8 minuti e una persona a cui si vuole bene da chiamare al telefono.

Il Dr. Bob Waldinger, professore di psichiatria alla Harvard Medical School e autore del libro “The Good Life: Lessons From the World’s Longest Scientific Study of Happiness,” sostiene che quasi tutti pecchiamo nel pensare che in un qualche momento non specificato del futuro avremo un surplus di tempo libero che ci permetterà di riconnetterci con i vecchi amici.

Solo che questo in realtà non succede (quasi) mai.

Ecco perché ha provato a ipotizzare di dedicare un tempo ben specifico da dedicare a questo nel presente e ne ha testato gli effetti. Volete provare? Ecco come fare. Come essere felici grazie a una telefonata di 8 minuti (Continua sotto la foto)

Pensate alle persone che amate di più: vecchi amici che non sentite da tanto tempo, una cugina con cui siete molto legati ma che vive lontano, qualcuno con cui magari vi sentite regolarmente sui social ma con cui non parlate a voce da mesi. Sceglietene una e mandatele questo messaggio: Ciao, ho letto un articolo su Grazia.it e ti ho pensato: hai 8 minuti di tempo per una telefonata? L'ideale sarebbe organizzarla per oggi stesso, ma se non riuscite fissatevi comunque un momento preciso in cui sentirvi entro la settimana. Perché funziona? Sentire la voce di qualcuno che amiamo, spiega Claudia Glaser-Mussen, psicoterapeuta, è «un regolatore emozionale», ci aiuta cioè a rimettere al giusto posto i picchi di emozioni che, se malgestiti, possono portare a soffrire di solitudine, ansia e depressione. Provare per credere. ** Qui tutti i nostri consigli per vivere meglio, più felici e più a lungo **