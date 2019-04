Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire. Ecco 7 segreti di bellezza assurdi e bizzarri (ma anche famosi) per eliminare le rughe

Tutti i giorni le celebrities se ne escono con nuovi e assurdi rimedi di bellezza; il tutto per una pelle più bella, per capelli più luminosi, un po’ di cellulite in meno.

Ma a quanto pare le celebrities non sono le sole a intraprendere strane tecniche, ci sono anche molte persone là fuori che provano cose davvero bizzarre con il solo obiettivo di avere una pelle migliore.

Ecco allora le cose più strane che le persone fanno per evitare le rughe.

(Continua sotto la foto)

1. Terapia della pipì

Pare ci siano persone al mondo che credono che fare pipì su un dischetto di cotone e poi passarselo sul viso sia un toccasana per la pelle.

A rinforzare questa bizzarro usanza ci pensa il The Sun, con un’intervista a una signora londinese di 71 anni che ha quotidianamente fatto uso di questa pratica per gli ultimi quarant’anni della sua vita.

Tutto questo perché la pipì è ricca di minerali e enzimi, che solitamente aiutano a combattere l’invecchiamento della pelle.

Il problema è che è piena anche di scarti del corpo, eliminati (non a caso) dall'organismo e che non conviene rimettersi in faccia.

2. Vampire Facial



Questa è una pratica largamente conosciuta grazie a Kim Kardashian.

Consiste nel prelevare del sangue dal paziente, centrifugarlo in un'apposita macchina che separa il plasma dai globuli rossi per poi usare il plasma ottenuto (ricco di piastrine e cellule staminali) per rinvigorire la pelle, attraverso mini iniezioni su viso, collo e décolleté.

Piastrine e fibroblasti contenuti (e iniettati) infatti stimolano la produzione di collegene della pelle, riducendo così le rughe e migliorando la texture della pelle.

3. Dormire solo sulla schiena



Meno assurdo delle altre pratiche, solo un po' limitante.

Secondo un’intervista con Debra Jaliman, dermatologa di New York, pubblicata sul sito Health.com “Dormire in una posizione che porti il contatto la faccia e il cotone della federa causerà nel tempo profondi segni su fronte e guance”.

Secondo la dermatologa infatti, le rughe sono causate da una perdita di collagene e di elasticità della pelle dovuta alla continua pressione del volto sul cuscino.

4. Maschere alla placenta di pecora



Stanno diventando sempre più vari gli usi potenziali della placenta.

Tra i suoi ultimi utilizzi, infatti, c'è anche quella di scegliere quella di pecora come maschera per il viso.

A quanto pare c’è una spa a New York che offre questo tipo ti trattamenti, affermando che la placenta di pecora sia ricca di enzimi e proteine, ottimi ingredienti per agire contro l’invecchiamento del viso.

5. Maschere allo sperma



Lo sperma è ricco di proteine, e le proteine fanno bene alla pelle.

Per questo stanno diventando sempre più comuni le maschere contenenti al loro interno sperma.

Ma non ci sono proprio altri modi per nutrire la pelle?

6. Niente più sorrisi



Secondo il Daily Mail, c’è una donna dal nome Tess Christian, di 50 anni, che non ride (e addirittura) sorride per evitare le rughe.

Certo, così evita le rughe, ma a che costo?

7. La cacca d’uccello



Di male in peggio.

Finché era “la cacca d’uccello porta fortuna” ancora ancora ci poteva stare, ma cacca d’uccello sulla faccia per prevenire le rughe è alquanto esagerato.

La cosa ancora più fuori di testa? Si tratta di un trattamento davvero molto costoso.