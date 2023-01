Gennaio è un mese pieno di energie e inizi entusiasmanti, soprattutto per questi tre segni zodiacali, i più fortunati del mese

Gennaio e il nuovo anno sembrano promettere il pieno di energie, buoni propositi e inizi entusiasmanti. Soprattutto per alcuni fortunati segni zodiacali che in questo periodo riusciranno a trasformare ciò che potevano solo sperare in una possibilità reale.

L'anno infatti è iniziato con Venere in Capricorno, facendo sembrare possibile tutto ciò che desideriamo. E con il Sole in Capricorno, il desiderio di potere e successo è più forte che mai questo gennaio. Preparatevi allora a trarre il meglio da tutte le situazioni e accettate ciò che vi viene incontro positivamente.

Tutti i segni sono molto vivaci, entusiasti e fiduciosi durante questo periodo, ma alcuni segni zodiacali saranno semplicemente più fortunati di altri.

Senza ulteriori indugi, scopriamo quali segni zodiacali troveranno amore e fortuna questo mese.

I 3 segni zodiacali più fortunati di Gennaio

Ariete

I nati sotto questo segno hanno iniziato l'anno con il botto, e non si fermeranno finché la festa non è finita. Gennaio fa sentire l'Ariete competente e assertivo; in grado di dimenticare i dolori e le ferite del 2022.

Questo segno non lascerà scivolare via il mese di Gennaio, ma anzi farà il pieno di ottimismo. E la parte migliore è che la forza di carattere dell'Ariete alimenta il loro bisogno di essere il migliore: sono forti e capaci e niente li riporterà indietro. Non questa volta!

Gemelli

Anche se questo non è di certo uno dei segni più ottimisti dello zodiaco, la situazione cambierò questo mese, quando i Gemelli riusciranno a superare i propri problemi e le proprie sfide, che non si riveleranno altro se non un'altra lezione sotto mentite spoglie.

Sapere di essere amati scalda loro il cuore ora più che mai, e vi dà anche uno scopo. Il che è perfetto, considerando che le uniche cose che contano per loro sono le questioni di cuore.

Sagittario

Con il nuovo anno, i nati sotto questo segno iniziano immediatamente a implementare nuove abitudini e cambiamenti nello stile di vita. Non aspettano febbraio, poiché ritengono che i buoni propositi siano lì per essere affrontati per intero o dimenticati, come al solito.

I Sagittario sanno cosa vogliono e cosa devono fare per ottenerlo. Per quanto riguarda il 2023, hanno grandi progetti all'orizzonte e desiderano ottenere grandi risultati. Ecco allora che questo è il mese giusto per mettere insieme le vostre fantasie per il futuro.