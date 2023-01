L'anno è iniziato ed è il momento di nuovi buoni propositi: ecco una mini-guida che vi aiuterà a migliorare la vostra vita nel 2023

Il 2023 è iniziato ed è tempo di stilare la lista dei buoni propositi.

Come ogni anno, infatti, ci ritroviamo in questo periodo a tirare le somme e stabilire degli obiettivi per il nuovo anno.

Attenzione però: spesso, stabilire obiettivi ambiziosi e sentirsi sopraffatti dalla pressione che si esercita su di sé è uno dei motivi più comuni per cui i buoni propositi finiscono per fallire

Ma c'è un modo per evitare che ciò accada nel 2023: iniziare fissando obiettivi piccoli e raggiungibili.

Quindi, se state pensando di iniziare alcune buone abitudini e fissare nuovi obiettivi, date un'occhiata all'elenco qui sotto.

**Come fare una lista di buoni propositi che riusciremo a realizzare**



23 nuovi propositi che potete facilmente raggiungere nel 2023

1. Trovate il vostro perché

La motivazione può essere difficile da trovare, ma lo è ancora di più se non avete idea del perché state facendo qualcosa.

Allora, ad esempio, scavate in profondità nella vostra mente per capire perché volete fare più esercizio fisico o perché volete cambiare carriera. Scrivetelo su un pezzo di carta e tenete il foglietto a portata di mano.

2. Siate realistici e coerenti

Svariati stufi concordano nel dire che ci vogliono in media 66 giorni per cambiare un'abitudine. Pertanto, ricordatevi che non cambierete dall'oggi al domani, e nemmeno dal primo gennaio.

Tuttavia, qualsiasi obiettivo può essere più realizzabile se siete realistici nel cercare il cambiamento e rimanere coerenti nel vostro approccio.

3. Stabilite obiettivi “smart”

Per rimanere concentrati e ricordare a voi stessi cosa volete ottenere, stabilite obiettivi SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (cioè Specifici, Misurabili, Realizzabili, Rilevanti e Limitati nel tempo) Senza obiettivi, c'è poca responsabilità e misurare i progressi è difficile.

4. Create obiettivi gestibili

L’ideale è mirare a obiettivi che avete almeno otto possibilità su dieci di raggiungere.

Facciamo un esempio pratico: se il vostro numero medio di passi giornalieri è di 5mila, invece di avere un obiettivo di 10mila e non raggiungerlo, fissate un obiettivo come 6mila passi e scoprite vari modi per raggiungere l’obiettivo.

5. Scrivete nero su bianco i vantaggi di essere in forma e in salute

Elencando i vantaggi di mettersi in forma, creerete motivi più personali per andare avanti. Avrete anche un promemoria per quei momenti in cui vi sentite giù di morale.

I benefici dell'esercizio fisico sono ben documentati, ma il consiglio è quello di creare la vostra lista personale. Scrivete ciò che è importante per voi.

6. Elencate le conseguenze del non fare le cose

Elencando i rischi o le conseguenze del non cambiare il vostro stile di vita, ribadirete a voi stessi il perché.

Non fatevi spaventare, questa lista può incoraggiarvi quando la motivazione è bassa.

7. Eliminate dalla vostra vita le persone tossiche

Può essere il fidanzato, l'amica, il collega o addirittura la sorella. Qualsiasi relazione, se tossica, ferisce il nostro benessere a tutto tondo; sia mentale che fisico.

Individuare quanto prima questo tipo di persone allora deve essere in cima alla lista dei vostri buoni propositi per quest'anno.

8. Dormite tanto e bene

Spesso, per stare al passo alla vita nostra frenetica, sacrifichiamo la routine notturna, dormendo male e poco.

È importante però cambiare approccio e rilassarsi un'ora prima di andare a letto leggendo un libro, ascoltando un podcast e limitando l'uso dei telefoni per ottenere risultati migliori.

9. Assumente un personal trainer (o fate movimento in compagnia)

A volte, tutti abbiamo bisogno di una spinta o di qualcuno che ci incoraggi ad andare avanti. Il personal trainer giusto varierà i vostri allenamenti, migliorerà la vostra tecnica e vi incoraggerà a lavorare alla vostra capacità ottimale.

E se il personal trainer non fa per voi o costa troppo, allora potete semplicemente chiedere ad un'amica di andare a correre insieme. Questo vi aiuterà a non mollare i vostri buoni propositi.

10. Bevete almeno 1,5 litri di acqua al giorno

Sicuramente siete già a conoscenza di tutti i vantaggi del bere molta acqua. Provate allora a seguire questi buoni propositi rendendo tale azione il più semplice possibile.

Come? Portate sempre con voi una bottiglia d’acqua, potete anche aggiungere pezzi di arancia o limone per darle un sapore diverso.

11. Rendete più conveniente mangiare in modo sano

È arrivato il momento di inserire un maggior quantitativo di cibi sani nella vostra vita quotidiana. Come fare per non perdere tempo e non spendere troppo?

Potete provare a cuocere le pietanze in anticipo e preparate il pranzo delle settimana durante il weekend. Mangiare sano è più semplice così.

12. Riducete il consumo di alcol

Lo sappiamo tutti che l'alcol, se consumato con esagerazione, ha effetti dannosi sulla salute.

Tra i buoni propositi di quest’anno, allora, inserite anche quello di ridurre al minimo il consumo di alcol.

13. Leggete di più

Leggere fa bene perché migliora la concentrazione, la memoria, l'empatia e le capacità comunicative. Può ridurre lo stress, migliorare la salute mentale e aiuta a vivere più a lungo.

Non solo: la lettura consente anche di imparare cose nuove, e questo può aiutarvi ad avere successo nel lavoro e nelle relazioni.

14. Festeggiate le piccole vittorie

A volte i piccoli risultati sono quelli che più ci motivano ad andare avanti.

Non sottovalutate il potere e la soddisfazione personale e di un obiettivo raggiunto. Tutti i progressi, non importa quanto piccoli, dovrebbero essere annotati.

15. Fate 10 minuti di stretching tutti i giorni

Allenarsi e tenersi in forma è importante, certo. Ma è altrettanto importante fare esercizi di defaticamento e stretching.

Che sia dopo una sessione di corsa o palestra, oppure dopo aver passato tutta la giornata seduti a lavorare, allungate i muscoli e muovete le articolazioni. Questo aiuterà il vostro corpo a restare in salute e a essere flessibile il più a lungo possibile.

16. Provate nuove cose

È probabile che provare qualcosa di nuovo aumenterà la vostra autostima e aprirà le porte a esperienze illuminanti.

Tra i numerosi vantaggi di rimanere curiosi e provare cose nuove ci sono l'aumento della memoria, il miglioramento dell'umore e della motivazione. Ma anche maggiore adattabilità e agilità per acquisire nuove competenze.

17. Trovatevi un hobby tutto per voi

Tra i buoni propositi del nuovo anno non può mancare quello di un nuovo hobby.

Trovare il tempo nella propria giornata per fare qualcosa che voi e solo voi volete fare può ridurre lo stress negativo e promuovere la positività e nuove energie.

18. Pianificate i vostri allenamenti

Mentre ad alcuni di voi potrebbe piacere improvvisare quando si tratta di fitness, la realtà è che è facile essere costanti e regolari con l’allenamento fisico. Se avete un programma settimanale, sarà più difficile da seguire.

Inserite allora in agenda i vostri workout, organizzandoli attorno ai vostri altri impegni.

19. Mangiate cibi ad alto contenuto energetico

I carboidrati, tra cui pasta, patate e riso, sono vitali per fornire carburante per il benessere fisico, e ne avrete maggiormente bisogno se inizierete ad allenarvi regolarmente.

20. Interessatevi di più agli eventi correnti

Perché, tra i buoni propositi, c'è anche quello di rimanere più aggiornati sulle vicende di attualità?

Gli eventi correnti ci influenzano, che lo sappiamo o meno. Rimanere consapevoli delle cose che accadono a livello locale e globale può avere un grosso impatto sul modo in cui vivete la vostra vita.

21. Tenete traccia delle vostre spese

Nel complesso, tenere traccia delle proprie spese e stabilirsi un budget permette ad una persona di avere una base finanziaria più solida sia per la vita quotidiana che per il lungo termine.

Tenendo traccia delle spese e seguendo un piano finanziario, vi risulterà più facile sia pagare le bollette che risparmiare per spese extra come viaggi. e un budget rende più facile pagare le bollette in tempo, creare un fondo di emergenza e risparmiare per spese importanti come l'auto o la casa.

22. E aprite un fondo risparmi

Non importa che disponibilità economica avete o quanto riuscite a mettere da parte, aprire un conto di risparmio è sempre una buona idea. Questo vi aiuterà a conservare soldi per ogni futura evenienza, e non si sa mai nella vita cosa succede.

Cercate quei conti di risparmio sui quali potete impostare un trasferimento automatico di una parte del vostro regolare stipendio, così facendo non ve ne accorgerete nemmeno.

23. Pianificate del time-off

Non dovete per forza prendervi due settimane di ferie dal lavoro, ma staccare la spina è fondamentale per il benessere mentale e fisico.

Quindi prendersi anche solo un giorno di ferie quando più ne sentite il bisogno può aiutare a resettarvi mentalmente e rendere più facile avere lucidità una volta tornati al lavoro.