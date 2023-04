Siete ancora single? il vostro destino amoroso è scritto nelle stelle! Questi sono i segni zodiacali che hanno più successo su Tinder

Il mondo degli appuntamenti online può essere difficile da navigare. Una foto sbagliata, o anche solo una bio poco accattivante e il vostro profilo viene swippato a sinistra. Tuttavia, c'è un altro fattore - a volte sottovalutato - che potrebbe determinare il vostro successo su app di dating come Tinder: il vostro segno zodiacale.

Avete capito bene: il successo (o meno) della vostra vita amorosa è scritto nelle stelle!

Per confermare questa teoria, è stato chiesto a più di 4.000 utenti di Tinder di fare una prova: hanno dovuto selezionare circa mille persone e contare il numero di match che sono riuscite ad avere.

A sorpresa, i segni zodiacali che hanno ricevuto più match sono stati: Gemelli (84%), Acquario (79%) e Cancro (74%).

In fondo alla classifica ci sono invece segni come il Sagittario con il 48%, lo Scorpione con il 44% e ultimo il Capricorno con il 41%.

Quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali su Tinder?

La famosa app di dating ha fornito alcune informazioni sui segni zodiacali dei suoi utenti.

Ad esempio, Ariete, Gemelli e Bilancia sono i più presenti su Tinder. Invece Leone, Capricorno e Acquario sono piuttosto rari.

In termini di carattere, invece, Vergine e Leone vengono descritti come "timidi" sull'app. In effetti, sono noti per non pubblicare molte foto del profilo.

Quali segni hanno più possibilità di fare match?

Tutti i single hanno Tinder. E chi dice di non averlo mente.

Tinder vanta infatti 9 milioni di utenti attivi italiani, che utilizzano la popolare app per ricercare l'anima gemella e dare una svolta alla loro vita amorosa.

Ecco allora che diventa fondamentale sapere quali segni zodiacali hanno maggior successo su Tinder e con quali altri segni matchano.

Secondo i dati forniti dalla stessa app:

L'Ariete matcha più spesso con Bilancia, Vergine e Leone.

Il Toro matcha maggiormente con i segni Toro, Bilancia e Ariete.

I Gemelli matchano di più con Sagittario, Acquario e Cancro.

Il Cancro matcha più spesso con Acquario, Capricorno e Sagittario.

Il Leone matcha maggiormente ad Ariete, Gemelli e Bilancia.

La Vergine matcha maggiormente a Scorpione, Ariete e Bilancia.

La Bilancia matcha di più con Ariete, Vergine e Toro.

Lo Scorpione matcha maggiormente a Vergine, Ariete e Pesci.

Il Sagittario matcha più spesso a Capricorno, Acquario e Gemelli.

Il Capricorno matcha più spesso a Sagittario, Acquario e Gemelli.

L'Acquario si abbina maggiormente a Sagittario, Capricorno e Gemelli.

I Pesci matcha di più con Acquario, Cancro e Capricorno.