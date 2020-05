Per non sbagliare approccio anche su Tinder vale far caso allo zodiaco. Ecco come sono i segni una volta arrivati al match

Con le dovute pinze possiamo affermare che il segno zodiacale in amore conta, perlomeno agli inizi, quando si tratta di colpire l'attenzione di una persona che non ci conosce. Soprattutto se si deve colpire l'attenzione di qualcuno che non si ha fisicamente davanti. Come su Tinder.

Ecco perché meglio scoprire subito chi abbiamo davanti e muoverci di conseguenza per dare al match un meritato lieto fine.

D'altra parte sono sempre di più i membri di Tinder che amano descriversi nelle bio con il proprio segno zodiacale.

Soprattutto i nati sotto il segno del Leone, che restano fedeli alla loro caratteristica principale, la fierezza, e non a caso sono il segno più riportato nelle bio di Tinder, seguito da Bilancia e Toro.

I più discreti e timidi? I Capricorno, che invece si piazzano all’ultimo posto tra i segni presenti in bio.

E, ancora, tra i 12 segni dello zodiaco, sono due quelli che spiccano come best swipers: l’ariete e i gemelli. Siete sorpresi? Noi no!

Due segni caratterizzati da una forte personalità, in grado di affascinare anche dalla tastiera del loro smartphone.

Seguono i nati sotto il segno del sagittario che, seppur con meno frequenza dei precedenti, sono tra quelli che hanno maggior successo.

Ecco segno per segno quali sono le cose più importanti da sapere, per uno swipe che allinei le stelle.

Ecco come sono i segni zodiacali su Tinder

Ariete: gli piace comandare, a nche su Tinder

Prima di fare swipe bisogna tenere conto che i nati sotto questo segno sono leader per natura e probabilmente tenderanno a ricordarlo in ogni situazione.

L’ariete inoltre non può fare a meno di parlare di se stesso, non a caso le loro bio sono piene dei loro interessi, con una menzione d'onore alla lettura degli “anime".

Affascinanti sì, impegnativi sicuramente, ma intanto si posizionano al primo posto tra i best swipers d’Italia.

Non serve fare niente per conquistarli, vi conquisteranno loro.

Best match: Bilancia.

Toro, niente giochetti

Quando si tratta di appuntamenti, il Toro sa esattamente cosa vuole.

Lo dimostra il tasso importante di swipe e la loro velocità di risposta ai messaggi; è un segno preciso e organizzato - sarà un caso che la maggior parte dei membri di questo segno indica ingegnere come lavoro?

Tutto quello che c’è da sapere sul Toro è che è molto tenace e che ama godersi la vita.

Lo dimostra il fatto che spesso include sia 'cibo' che 'bevande' nella sua biografia, quindi, suggerimento per tutti i futuri match: preparatevi a bere e mangiare insieme.

Best match: Toro

Gemelli: se non reggete i loro ritmi, su Tinder e nella vita, lasciate perdere

I Gemelli mettono entusiasmo in qualsiasi cosa la vita gli offre, non a caso le loro bio sono piene di emoji come 🍻, 🎶 e✈.

Quindi, se scegliete di fare swipe con un Gemelli, dovete essere pronti a buttarvi nell’avventura.

Questi “animali sociali” sono sempre pronti a far festa (il che potrebbe spiegare perché sono il segno che più indica “barista” come loro lavoro rispetto a tutti gli altri).

Ma attenzione a non cadere nella trappola: anche se molto socievoli e hanno lo swipe facile, sono difficili da accontentare e si annoiano facilmente.

Best match: Acquario.

Cancro, abbiate (tanta) pazienza

Per catturare l’attenzione del segno più empatico di tutti, la regola è una sola: essere se stessi, in modo vero e puro.

Questo è quello che i nati sotto questo segno dicono di cercare nelle loro bio.

E se non rispondono subito a un messaggio, non c'è da preoccuparsi: il Cancro è tra i segni più lenti a rispondere.

Best match: Acquario

Leone, solo se vi va bene stare con uno che si sente un Re (non solo di Tinder)

Sicuri di sé e orgogliosi dei loro astri, i nati sotto questo segno sono molto propensi a fare riferimento al loro oroscopo nella loro biografia, tanto da essere vincitori nella categoria “oroscopo addicted”.

E parlando di essere al primo posto, possiamo dire che questa caratteristica si riflette non solo nel dating ma anche nel lavoro: sono infatti gli unici ad indicare CEO come lavoro principale.

Best match: Ariete

Vergine, andateci piano o li farete scappare

Questo è un segno timido, che non ama esporsi e raccontare nella sua biografia i proprio astri.

Se volete conquistare un Vergine, cercate di fargli esprimere se stesso e la sua natura laboriosa.

Per chi è troppo espansivo o ha la passione per l’esplorazione, forse i Vergine non sono precisamente l’altra metà ideale.

Best match: Scorpione.

Bilancia, dosate bene le parole

Mentre altri segni si ispirano alle stelle, quando si parla d’amore, i Bilancia pesano ogni grammo di sentimento con precisione.

Pragmatici nella vita e nell'amore, i Bilancia apprezzano l'equilibrio, la logica e ma sono anche degli appassionati di fitness, non a caso le loro bio sono piene di emoji come questa 🏋.

Sono abili nel conversare e non mettono limiti alle loro parole, sarà per questo che la maggior parte di loro indica “interprete” e “traduttore” come loro lavoro?

Best match: Ariete

Scorpione, non aspettatevi risposte in tempo reale

Lo Scorpione è un segno appassionato, al contrario di come potrebbe far pensare la sua natura.

Fare match con uno Scorpione è una fortuna: spesso si identificano come “chef” o “bartender”, quindi fate swipe e il vostro palato vi ringrazierà.

Ma attenzione, sebbene partano con lo sprint giusto, se la prendono con molta calma nel rispondere. Portate pazienza.

Best match: Vergine

Sagittario, non si lascia impressionare facilmente

Sono tra i meno propensi a fare swipe, ma tenetevi pronti, perchè, una volta fatto il match, non si torna più indietro.

Non lasciano passare molto tempo tra il match e il primo messaggio, dimostrando di non aver paura di fare la prima mossa.

Best Match: Capricorno

Capricorno, andate al dunque e passate all'incontro

I Capricorno potrebbero essere difficili da ammaliare su Tinder, ma se siete tra i fortunati che ne trovano uno, allora vale la pena tenerselo stretto.

Sono infatti pochissimi i membri a dichiararsi di questo segno nella loro bio, forse perchè sono talmente ambiziosi e gran lavoratori da lasciare poco tempo allo swipe.

Lo dimostra anche il fatto che sono il segno con minor interazione, sia che si tratti di fare swipe a destra che a sinistra.

Cosa fare per attirare la loro attenzione? Potreste offrirgli un bicchiere di vino: dalle loro bio sembrerebbe siano grandi fan.

Best match: Sagittario

Acquario, sposate le loro passioni (o lasciate perdere)

È il segno dei grandi sogni e dei grandi valori.

Quando non sono impegnati a protestare per qualsiasi cosa, coltivano le loro passioni, non a caso sono gli unici, o quasi, a utilizzare il ⚽ nella loro bio.

Non dite che non vi avevamo avvisati.

Best match: Sagittario

Pesci, lasciateli sognare

I nati sotto il segno dei Pesci sono incentratissimi sui sentimenti, il loro obiettivo nella vita sembra essere quello di trovarli, anche se poi non sanno neanche loro cosa vogliono.

Sono emotivi e intuitivi e vogliono che le persone sappiano che il mondo che hanno in testa è ancora più interessante di quello all’esterno.

Non sono particolarmente veloci a rispondere ai messaggi, ma forse è solo perchè stanno scegliendo le parole da usare con estrema cura.

Best match: Acquario