Abiti eccentrici e colori non tradizionali a partire da 295$: questa è la prima mini linea di abiti da sposa firmata da Sarah Jessica Parker

L'intramontabile icona di stile Sarah Jessica Parker lancia la sua prima collezione di abiti da sposa.

Se la notizia non ci lascia così sbigottiti è perché forse un po' ce lo aspettavamo. L'attrice americana, 53 anni, ha già messo piede svariate volte nel mondo della moda dove ha collaborato con diversi marchi prestigiosi e ha anche disegnato la sua collezione di calzature.

Inoltre, come dimenticare la Carrie di Sex & The City nel primo dei due film che cerca di sposare il suo amato Big nell'abito da favola disegnato dalla stilista Vivienne Westwood che ha fatto sognare tantissime donne?

Per noi infatti Sara Jessica Parker rimane la romantica Carrie Bradshaw con la cabina armadio degna di un oscar a sé stante. E ora, in collaborazione con Gilt, ha dato vita a una mini linea di abiti da sposa, segnando l'ingresso del marchio nel prêt-à-porter nuziale.

Come parte del lancio, Gilt offrirà anche 15 modelli esclusivi della collezione di calzature SJP Sarah Jessica Parker che sono stati progettati per completare la nuova linea e creare look da sposa dalla testa ai piedi, letteralmente.

Gli abiti sono moderni, unconventional, per spose contemporanee affascinate da modelli meno classici e più eccentrici, perfetti per il gran giorno ma non solo. La collezione di abiti è infatti progettata per vestire una sposa in varie occasioni, dall'addio al nubilato al ricevimento.

Sul sito di Gilt possiamo infatti vedere la varia gamma di stili firmati SJP: simil tubini, abiti classici, body moderni, maxi gonne e anche delle tute; non mancano piume, ricami e bordature, il tutto in colori che vanno dai tradizionali bianchi al nero, blu, rosa e rosso.

Ne fa l'elogio il chief merchant di Gilt: «Not only is Sarah Jessica Parker’s style known around the world, her point of view is one-of-a-kind. Sarah Jessica brings her impeccable taste and fashion sensibility to life in this collection. We think our customers will be delighted with the offering which is stylish and well-priced in the bridal category» (Non solo lo stile di Sarah Jessica Parker è conosciuto in tutto il mondo, il suo punto di vista è unico nel suo genere. Sarah Jessica porta in vita il suo gusto impeccabile e la sua sensibilità alla moda in questa collezione. Pensiamo che i nostri clienti saranno deliziati con l'offerta che è elegante e conveniente nella categoria sposa).

Prodotti a New York, gli abiti sono stati realizzati con tessuti di qualità provenienti da Italia, Spagna e Francia. I prezzi vanno da 295 a 2.395 dollari, che sono circa 240 - 1960 euro.

Sarah Jessica Parker ha commentato così quest'esperienza: «Collaborating with Gilt on my first bridal ready-to-wear collection was an opportunity I couldn't pass up [...] It has been quite fun to play around with colors, fabrics, and details to create unique pieces for all kinds of brides» (Collaborare con Gilt nella mia prima linea di di prêt-à-porter da sposa è stata un'opportunità che non potevo perdere [...] È stato piuttosto divertente giocare con colori, tessuti e dettagli per creare pezzi unici per tutti i tipi di spose).