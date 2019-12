I regali per lui sono sempre i più difficili: se siete in cerca di idee originali per fidanzati, papà, fratelli e amici eccone una selezione per far contenti tutti

I regali di Natale per lui sono sempre un punto dolente: gli uomini tendono a lanciare meno messaggi subliminali di noi e hanno interessi che a volte nemmeno immaginiamo. Ecco perché abbiamo selezionato tante idee regalo originali, regali tecnologici, divertenti, da eterni bambini e pensati per chi ha già tutto. Tantissimi regali per fidanzati, (ma anche mariti, compagni o flirt di tutti gli stili e per tutti i gusti, fratelli, amici e papà) per farvi fare un figurone con gli uomini della vostra vita il prossimo 25 Dicembre. Scorrete il testo e scegliete quello che più fa per il vostro lui - terremo l'articolo aggiornato con tutte le novità del caso fino all'ultimo momento utile. (Continua sotto la foto)

A chi ama le esperienze fuori dal comune

A chi ha tutto manca sempre qualcosa da provare. Partendo da questo presupposto organizzategli un'esperienza che gli rimanga nel cuore.

Come quella che si prova salendo fino al punto più alto d'Italia, lo Skyway Monte Bianco.

Due Gift Box Experience tra cui scegliere, in vendita in Rinascente Piazza Duomo a Milano o sul sito, per regalare 3466 metri di pura natura.

La prima, Higher Experience, contiene un biglietto andata e ritorno per la stazione di Punta Helbronner The Sky per godere di un panorama a 360° gradi di valli, vette, ghiacciai e cielo a perdita d’occhio.

(Prezzo € 52,00 per persona)

La seconda, Gift Box Food Experience, include oltre al biglietto di andata e ritorno per Punta Helbronner, anche la possibilità di gustare un pranzo alpino nella stazione Pavillon The Mountain. Tutti i sapori della Valle d’Aosta, nella visione dello chef Agostino Buillas.

(Prezzo € 175,00 valido per due persone)



Per il Beatlemaniaco

L'estimatore della musica più autentica amerà avere un giradischi in casa.

A maggior ragione se si tratta di un'edizione limitata dedicata ai cinquant'anni del celebre film "Yellow Submarine" dei Beatles.

Il prodotto fa parte dell’Artist Collection di Pro-Ject, ha la forma e i colori del sommergibile del film e velocità 33/45 giri.

Prezzo: 449 euro.

Per quello che sta arredando casa

Polaroid Lab non è "la solita instant camera", ma una stampante che permette di stampare le foto scattate col proprio smartphone nel classico formato quadrato di Polaroid semplicemente appoggiando il cellulare sopra l'obiettivo.

Tramite App dedicata si può decidere se stampare su una singola pellicola o se "dividere" un'immagine in più polaroid per poi assemblarle in un "puzzle" personalizzato da 2, 4, o 9 frame.

Come funziona? Basta scaricare l’app, selezionare l’immagine che si desidera stampare dall’archivio del proprio cellulare, posare lo smartphone rivolto verso il basso sul piano d’appoggio e premere il pulsante rosso sulla base.

L’immagine verrà proiettata sulla pellicola (i-type o 600) all’interno del dispositivo e utilizzando una combinazione di specchi, luce e chimica, la foto verrà sviluppata in pochi secondi.

Prezzo: 129,90

Per quello che ama fare fotografie

La Nikon D3500 è una reflex entry level perfetta per chi vuole avvicinarsi alla fotografia con reflex digitale o per chi sta cercando una macchina fotografica leggera e compatta ma dalle grandi prestazioni.

Dotata di Modo Guida, che mostra come regolare le impostazioni della fotocamera, e di SnapBridge, per condividere tutto in tempo reale, la D3500 scatta foto e registra video Full HD di qualità altissima grazie al sensore da 24,2 MP, alla gamma ISO 100–25.600 e al sistema autofocus di precisione.

Fino al 15 Gennaio c'è anche una promozione che permette di risparmiare 100 euro all'acquisto.

Prezzo a partire da 429,00 Euro (con promozione Sconto in cassa)

Se poi volete farla completa, abbinate anche un corso di fotografia da fare insieme.

Per il fidanzato che ama sciare

GoPro + adattatore GoPro per sci

GoPro HERO5 è una action cam impermeabile con controllo vocale e touch screen da 2 pollici che permette di realizzare video fino a 4K.

Nella confezione sono compresi supporto (curvo e piatto) e fibbia di montaggio, ma se il vostro lui è appassionato di sci (o snow) abbinategli il supporto per l'installazione su sci e snowboard, con rilievo adesivo.

Tenete presente che se invece volete l'ultima GoPro sul mercato siamo arrivati alla HERO8 e che la novità dell'anno è GoPro Max, che grazie a una doppia fotocamera permette di registrare (anche) video a 360 gradi.

Su Amazon: adattatore 18 euro + GoPro Hero 5 da 329 euro

Per il romantico: fotolibro

Per l'appassionato di sport (da guardare)

Se il vostro lui non si perde una partita, con le card prepagate DAZN potrà godersi il meglio dei suoi sport preferiti trasmessi in esclusiva dalla piattaforma di streaming senza dover utilizzare la carta di credito online o altri metodi di pagamento digitali.

Fa parte del pacchetto infatti tutta l’offerta di DAZN, tra cui le tre partite in esclusiva per ogni giornata di Serie A, tutta la Serie B, il grande calcio internazionale, gli sport americani, la pallavolo, il rugby, i darts, gli sport da combattimento, a cui si aggiungono i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono nel corso dell’anno alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo, come Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, Serie A ed Eurolega di basket, le principali discipline invernali, oltre ai Giochi Olimpici.

Già disponibili nelle versioni da 1 mese (€ 9,99), 3 mesi (€ 29,99) e 6 mesi (€ 59,99), da quest’anno si aggiunge una versione annuale al prezzo di 99,99 euro.

Le card si possono comprare nei principali punti vendita della GDS (Unieuro, MediaWorld, Euronics e Mondadori Store), della GDO (Esselunga e Carrefour) e nei tabaccai e bar dotati di tecnologia LIS CARICA di Lottomatica Servizi, a cui si aggiunge il network di oltre 40 mila punti vendita Sisalpay.

E per quello che lo sport preferisce farlo

Se avete a che fare con un runner, con uno smartwatch in grado di aiutarlo a misurare e migliorare le sue performance non potrete che farlo felice.

Samsung e Under Armor hanno da poco lanciato una edizione speciale di Galaxy Watch Active2 che permette, attraverso una lettura doppia (al polso e al piede) di fornire dati precisi sullo stato di forma di chi li indossa e le sue prestazioni sportive.

Sulla base dei dati acquisiti dallo smartwatch e dalle scarpe connesse, lo smartwatch mostra un feedback visivo e dei segnali acustici durante l’allenamento, per migliorare l’andatura, mantenere il ritmo e raggiungere gli obiettivi più impegnativi, e quando l’allenamento è terminato un’analisi approfondita dei dati sulla forma fisica e alcuni suggerimenti dettagliati, per una visuale a 360 gradi sulla tecnica di running di chi lo indossa.

L'edizione speciale Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition ha una cassa in alluminio leggera e dal look sportivo, con quadrante esclusivo e due taglie diverse, da 44mm con cinturino Black e da 40mm con cinturino Mod Gray. Entrambi i cinturini sono realizzati in materiale Fluoroelastomero (FKM) per permettere la traspirazione e vestibilità eccellente.

Per il fidanzato sempre in viaggio

Che viaggi per lavoro o per piacere (con voi), un viaggiatore apprezzerà sempre una bella valigia, soprattutto se gliela personalizzerete con i suoi colori preferiti.

Rimowa Unique è un servizio che consente di personalizzare il modello Classic selezionando il colore di maniglie, etichetta per bagaglio in nappa e set di ruote scegliendo tra 7 diversi colori (Ocean, Lagoon, Azure, Blush, Honey, Clementine e Paprika) da mescolare e abbinare a proprio piacimento.

Per il tocco in più personalizzate anche la bag tag in pelle, stampandoci sopra le sue iniziali o un'altra scritta (è un servizio extra gratuito).

Per quello che preferisce la moto

REV 19 di Airoh combina la versione integrale alla versione jet in un unico modello capace di adattarsi a ogni condizione di guida e a ogni esigenza di sicurezza e comfort.

Il modello 2-in-1, in termoplastica, integra il meglio di entrambi i caschi, come la visiera extra Wide per una migliore sicurezza attiva, la visiera parasole a scomparsa, Stop Wind e predisposizione per il montaggio di sistemi Bluetooth.

Il prezzo è di € 359,99

E quello che è sempre pronto a salire su un aereo

Se quello che vi unisce è la passione per i viaggi, ma non conoscete abbastanza i suoi impegni futuri per pianificare un volo senza il suo consenso, le Travel Card di Gattinoni Mondo di Vacanze possono essere una soluzione.

Possono essere acquistate on line e scaricate direttamente dal sito di gattinonimondodivcanze.it o nelle agenzie del network e sono spendibili - in tutte le agenzie Gattinoni - per l’acquisto di qualsiasi tipo di viaggio e servizio.

In pratica si tratta di una card prepagata a importo libero, valida 12 mesi, che può essere poi riscattata su qualsiasi servizio (voli, treni, soggiorni, crociere, pacchetti, viaggi su misura, weekend…) senza itinerari fissi e preconfezionati.

Per quello che ama il tech di design

Non importa se sia più amante della musica o del design, se gli piace la domotica e sogna una smart home andate su Amazon e ordinategli il tavolino con altoparlanti Bluetooth Victrola.

Si connette con il cellulare e in modalità wireless trasmette musica in tutto l'ambiente con suono stereo da 88 watt (oltre a consentire anche di rispondere alle telefonate in vivavoce tramite microfono incorporato).

Funziona con batteria ricaricabile dalla durata di 10 ore che si ricarica completamente in 4 ore.

Su Amazon 246 euro

Per chi ha il fidanzato un po' nerd

Un tappetino per il mouse che ricarica wireless anche il cellulare (o smartwatch, rasoi, cuffie e qualunque accessorio permetta ricarica wireless a bassa potenza).

La base in tessuto e gomma naturale (80 x 27 x 0,5 cm) è definita da una striscia di luce LED RGB colorata a 7 colori che possono essere scelti e commutati manualmente o automaticamente.

Su Amazon, 43 euro.

Per quello che rimpiange i giochi 1.0

È senza dubbio la tendenza dell'anno: il ritorno dei vecchi giochi in scatola sta conquistando tutti, sia chi lo vive come un ritorno, sia chi per questioni anagrafiche li sta scoprendo per la prima volta.

Per quale optare? Sui grandi classici, ovviamente.

Ci sono tantissime edizioni speciali del Monopoly, per esempio: da quelle geografiche (l'edizione del Texas o quella su Milano) a quelle tematiche, come quella di Citroën, che segue le regole classiche del gioco ma le reinterpreta in chiave automobilistica: sul tabellone al posto delle vie i giocatori possono acquistare le vetture della casa del Double Chevron e le stazioni sono sostituite da concept car come Activa 1 e C-Métisse.

Per il buongustaio

Per arrivare dritti al cuore di un uomo passare per lo stomaco è (quasi) sempre una buona idea.

Se avete a che fare con un enoappassionato o un foodie non c'è che sbizzarrirsi.

Ecco le novità più gustose di questo Natale.

(Sfogliate la gallery)

Regali da portare in tavola Cesti di Natale Cortilia 25 differenti proposte, per tutti i gusti e tutte le tasche: da quelli essenziali a quelli tematici come “Natale a Milano”, contenente alcune specialità DOP e DOC lombarde, o “Vivere slow”, con una selezione di prodotti Presidio Slow Food. Protagonista di tutti i cesti il panettone di Milano. Si ordinano online e li si fa recapitare direttamente a casa dei destinatari, anche all’ultimo minuto: tutti i cesti possono essere consegnati anche il giorno della vigilia di Natale.

Gli orsetti Lindt in limited edition La famiglia orsetto questo Natale è anche in edizione limitata. Cioccolato finissimo al latte, cuoricino rosso al collo e per la versione 2019 un maglioncino rosso con bottoni dorati e Orsetta in rosa.

CÎROC Vodka in limited edition Fiorucci La limited edition è parte di una serie di bottiglie da collezione in edizione limitata create da INKD, specialista assoluto nella personalizzazione del prodotto. Il logo Fiorucci in tutte le sue forme dà un tocco di colore al total gold di CÎROC White Grape.



Cesto gastronomico Viaggiator Goloso Da 13 a 28 prodotti, dalla Pasta di Gragnano I.G.P. trafilata al bronzo al Franciacorta Satèn Millesimato D.O.C.G., passando per i filetti di tonno lavorati a mano e l'immancabile panettone per portare in tavola tantissimi ottimi prodotti, non solo a Natale.

Grey Goose Speciale gift pack natalizio per gli appassionati di mixology.

Caviale Calvisius Tradition Royal Disponibile in diversi formati, a partire da una grammatura di 30g, il caviale Tradition Royal si ottiene dallo storione bianco, una specie originaria dell’oceano Pacifico e distribuito dall’Alaska fino alla Bassa California.



Asti Martini Bottiglie in versione speciale per brindare con un vestito a tema Natale e l'anno nuovo.

Baci Perugina Un grande classico, disponibile per le scatole natalizie in versione Bacio Classico o Assortito.

Starbucks Cup Per gli amanti del Natale all'americana, portate in dono le nuove cup Chilled Classics realizzate con la stessa miscela utilizzata nelle caffetterie Starbucks, che per le feste si vestono a tema.



Olio Frantoio Muraglia in limited edition Gli orci realizzati a mano dai ceramisti pugliesi e contenenti il pregiato olio extravergine d’oliva di Frantoio Muraglia – amato da molti chef stellati – si vestono dei tratti bianchi e neri dell’artista salentino Pierpaolo Gaballo per una limited edition. Disponibile nella varianti di Olio Fruttato Medio e Fruttato Intenso, nel formato da 500 ml.

Maxi Gianduia e Maxi Piemonte Per Natale Caffarel propone una maxi pochette a forma di Gianduiotto ripiena di Gianduiotti classici e un Piemonte gigante ripieno di cioccolatini Piemonte classici. Talmente belle che sarà difficile scartarle. Finché la gola non avrà la meglio.

Ananas fresco Grazie alle sue proprietà digestive e depurative l'ananas è perfetto a conclusione del pranzo di Natale. F.lli Orsero lo propone anche in limited edition esclusiva per le festività: dal frutto intero alle versioni già pronte – a tronchetto, a fette o a cubetti - tutte provenienti dalle piantagioni soleggiate del Costa Rica.



Bombay Sapphire Per festeggiare all'insegna della creatività, uno special pack natalizio perfetto per gli amanti del gin con un estro creativo. Creato in collaborazione con gli studenti della Domus Academy.

Panettone integrale Viaggiator Goloso Preparato con farina integrale e miele d’acacia toscano, è l’ideale per gli amanti dei sapori autentici (e buonissimo).

Absolut limited edition La nuova bottiglia di vodka Comeback Absolute in limited edition ha un nuovo packaging da collezione realizzato in vetro riciclato, per una sempre più forte attenzione verso l’ambiente



Cappelliera di cioccolatini Bodrato Torrone di gianduja, Boeri intensi ed equilibrati, praline e scorze d’arancia pungenti, i nuovissimi Bodratini piccoli scrigni di dolcezza in tre diverse consistenze di cioccolato e i cremini monorigine del progetto bean to bar, praline e tartufi, sinonimo di qualità e squisitezza. Tutto nelle iconiche cappelliere rosse di Bodrato.

Fernet Branca in limited edition Quattro vivacissime confezioni con quattro ricette iconiche di Fernet-Branca. Ogni Latta è stata dedicata a una ricetta che viene riportata nel leaflet interno in modo da poter realizzare i propri cocktail delle feste.

Martini Riserva Speciale Rubino e Ambrato Due cofanetti per i vermouth Riserva Speciale, perfetto per coloro che sono appassionati di bere bene e di mixology d’autore.



...

Foto di copertina by Andrew Neel on Unsplash