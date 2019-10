Non si tratta solo di un nuovo design, i nuovi AirPods Pro di Apple cancellano il rumore e tanto altro: ecco cosa cambia rispetto ai precedenti

Al di fuori delle novità annunciate durante l'ultimo keynote, Apple ha deciso di sparigliare le carte (già che ci si avvicina al Natale) e di presentare una nuova generazione di auricolari, AirPods Pro, con design modificato e cancellazione attiva del rumore.

I nuovi AirPods Pro, in vendita a partire da mercoledì 30 Ottobre, si vanno ad aggiungere alla famiglia di auricolari già presenti, che resteranno comunque in vendita.

Rendendo dunque fondamentale capire cosa cambia davvero tra gli uni e gli altri.

(Continua sotto la foto)



1. Ci si può saltellare più tranquillamente

AirPods Pro sono maggiormente adattabili: ogni auricolare, infatti, è dotato di cuscinetti in silicone, morbidi, flessibili e in tre diverse misure, che si adattano ai profili di ogni singolo orecchio, risultando quindi confortevoli e a prova di salto anche per gli stili di vita più attivi.

Per quanto gli AirPods che avevamo nelle orecchie fino a ieri fossero estremamente stabili, questi è innegabile che lo siano di più.

E a maggior ragione perché sono resistenti al sudore e all’acqua si rendono preferibili per chi li usa per fare sport.

1bis. Sono loro a dirti qual è la misura giusta per te

Al momento di decidere quale misura di cuscinetto utilizzare, l’Ear Tip Fit Test testa tenuta e confort, identificando i cuscinetti più adatti e garantendo la migliore resa audio possibile.

Basta indossare entrambi gli AirPods Pro e algoritmi avanzati lavorano insieme ai microfoni di ciascun AirPods Pro per misurare il livello audio nell’orecchio e confrontarlo con quello proveniente dallo speaker. In pochi secondi, l’algoritmo rileva se il cuscinetto è della misura giusta e si adatta bene, oppure se è meglio sostituirlo con un altro per una migliore tenuta.

2. Cancellano il rumore

I nuovi AirPods hanno la cancellazione attiva del rumore, che significa che utilizzano due microfoni e un software avanzato per adattare il suono continuamente a ogni orecchio e auricolare eliminando del tutto i rumori di fondo.

In pratica: un microfono è rivolto verso l’esterno e rileva il suono esterno analizzando il rumore ambientale. Gli AirPods Pro producono quindi un suono equivalente opposto che cancella il rumore di fondo prima che raggiunga l’orecchio dell’ascoltatore.

Un secondo microfono rivolto verso l’interno percepisce i suoni trasmessi verso l’orecchio, e gli AirPods Pro cancellano il rumore residuo rilevato dal microfono. La cancellazione del rumore adatta in modo continuo il segnale audio 200 volte al secondo.

3. È prevista una Modalità Trasparenza

La modalità Trasparenza offre la possibilità di ascoltare musica e telefonate senza perdere i suoni dell’ambiente circostante: è ideale per avvertire i suoni del traffico mentre si fa jogging o gli annunci in aeroporto mentre si aspetta il proprio volo.

Grazie al sistema di ventilazione con equalizzazione delle pressioni e a un software avanzato che lascia attiva la giusta quantità di cancellazione del rumore, la modalità Trasparenza assicura che la voce risulti naturale anche se si indossano le cuffie e preserva al contempo un’esperienza di ascolto impeccabile.

Passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza è semplice e lo si può fare direttamente sugli AirPods Pro utilizzando un sensore di pressione sullo stelo (attraverso il quale si può anche mettere in pausa, saltare le tracce o rispondere e riagganciare alle telefonate) o da iPhone (o iPad o Apple Watch o da ovunque provenga il suono, insomma).

4. La batteria

Gli AirPods Pro hanno la stessa (grande) autonomia degli AirPods, per cinque ore di ascolto ininterrotte.

In modalità di cancellazione attiva del rumore, gli AirPods Pro offrono fino a quattro ore e mezza di ascolto e fino a tre ore e mezza di conversazione con una singola carica.

Con qualche ricarica extra attraverso la custodia di ricarica wireless, si ottengono oltre 24 ore di ascolto o più di 18 ore di conversazione.

5. Come si abbinano

Non cambia niente: in entrambi i casi basta aprire la custodia di ricarica accanto a un dispositivo iOS o iPadOS per abbinare all’istante gli AirPods Pro a tutti i dispositivi collegati all’account iCloud dell’utente, inclusi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e iPod touch.

6. Il prezzo

AirPods Pro saranno disponibili a 279 euro da mercoledì 30 ottobre (e richiedono dispositivi Apple con iOS 13.2 o successivo, iPadOS 13.2 o successivo, watchOS 6.1 o successivo).

Rimangono in vendita AirPods con custodia di ricarica classica a 179 euro e gli AirPods con custodia di ricarica wireless a 229 euro. Si può anche comprare solo la custodia di ricarica wireless a 89 euro.