Cosa regalare al fidanzato andrebbe deciso per tempo, ma mancano pochi spicci a Natale e se siete qui a leggere vuol dire che siete in alto mare - o che magari volete aggiungere un pensiero a quello che gli avete già preso.

Bene, è il posto giusto.

Tra regaloni e regalini, con tutte le varianti economiche, temporali o fisiche nel mezzo, ecco tante idee regalo originali per lui.

Cosa regalare al fidanzato? Ecco tante idee regalo per lui

Un weekend in montagna

Partendo dal presupposto che il miglior regalo che si possa fare a una persona innamorata è del tempo da passare insieme, quale migliore modo per farlo se non organizzando qualcosa che vi appassioni?

Molti alberghi propongono pacchetti regalo pensati apposta per soddisfare i gusti di qualunque coppia, da quelle più sportive a quelle che preferiscono stare in spa o sedersi al ristorante dell'hotel per gustare le specialità del posto.

All'Hotel Auberge de La Maison di Courmayeur per esempio esiste un'intera collezione di Bon Cadeau, i buoni regalo per donare esperienze e soggiorni, con una nuova edizione creata per regalare alla coppia una vera fuga di benessere alpino sotto le stelle. Il bon cadeau Bien-être sous les étoiles include un soggiorno di coppia di 2 notti in camera Suite, con cena e Spa interamente riservata, arricchita da un rituale della neve e relax sotto le stelle.

Buoni digitali e cofanetti regalo per donare un mondo fatto di neve, camini scoppiettanti, ospitalità sincera, energia alpina, esaudendo il desiderio di evasione di chi li riceve, con soggiorni, cene, trattamenti ai piedi del Monte Bianco.

Per un'esperienza unica invece fate un giro sul sito dell'Hotellerie de Mascognaz, 11 chalet storici diffusi, arricchiti da servizi alberghieri, ristrutturati in ogni dettaglio mantenendo l’originalità della costruzione originaria, immersi nelle montagne del massiccio montuoso più esteso delle Alpi: il Monte Rosa. Un vero sogno alpinistico per molti appassionati, un luogo di rara bellezza per gli amanti della natura.

Qui ci sono tutti i servizi di un Hotel, come la spa con piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco e carta trattamenti, ma li si vive immersi nella vita del villaggio, che qui diviene abitante temporaneo alla scoperta del modo di vivere degli antenati, delle collezioni di oggetti di vita quotidiana, delle curiosità della vita alpina rurale, pastorale e contadina e della natura silenziosa che lo circonda.

Con i buoni regalo di Hotellerie Mascognaz ci si può mettere nei panni di un’altra versione di noi, diventando un esploratore, un eremita, o un abitante di un villaggio alpino.

Una "dedica"

I Manifesti di CIAO DISCOTECA ITALIANA prendono spunto da elementi stilistici del mondo del design, dell’arte e della canzone d’autore, e rielaborano le più belle espressioni della musica italiana in locandine (o manifesti, appunto) da appendere in salotto - o in camera da letto come preferite.

Per chi parla Millennial è un po' la versione d'oggi delle vecchie dediche sulla Smemo.

Un mini drone

Per gli appassionati di viaggi, di fotografia e di tech, DJI Mini 4 Pro è un mini drone dal peso inferiore ai 249 g (che significa che non serve la patentina per usarlo) con fotocamera che consente di fare foto e video mozzafiato.

L'inclinazione ad ampio angolo di 60° per un movimento fluido della fotocamera garantisce maggiori possibilità cinematografiche, mentre lo zoom video digitale rafforza le capacità di narrazione ingrandendo le foto fino a2x e i video fino a 4x.

Prezzo: da 799 euro

Una cena super romantica

Regalo last second dal risultato assicurato se avete a che fare con un gourmand.

Prenotate una cena in un ristorante speciale o se vi piace dilettarvi in cucina insieme allestite un cesto (basta anche una bella scatola) con tutto l'occorrente per una cena che comprenda tutti i vostri piatti preferiti, da preparare insieme.

Aggiungete un biglietto con il menù e... non dimenticate la bottiglia per i brindisi.

Foto, foto e ancora foto

Se siete in ritardo per un fotolibro (anche se tenete presente che realizzarlo ormai è anche molto semplice, grazie ad app e siti che lo fanno quasi autonomamente tipo PastBook), non lo siete sicuramente per stampargli una vostra bella foto insieme.

Dopo di che sta a voi pensare a come regalarla. Con una bella cornice da tenere sulla scrivania? Plastificata da usare come segnalibro? In quadro per la camera da letto?

Non avete una bella foto insieme? Perfetto! Il vostro regalo può essere proprio una mezza giornata su un set fotografico insieme, con un fotografo professionista: tornerete a casa con tantissime belle immagini del vostro amore.

Qualcosa che riguardi i vostri hobby comuni

Vi siete conosciuti (o riconosciuti) come fan dei videogame? Il Wireless Controller di Xbox sarà un regalo apprezzatissimo (è disponibile sia nella versione Black per coloro che vogliono una soluzione più classica, che in diverse colorazioni come il vigoroso viola dell’Astra Purple, il frizzante e stiloso Deep Pink, il rosso fuoco per gli amanti di colori vivaci e decisi con del Pulse Red, o ancora il Velocity Green con tonalità che richiamano le nuance iconiche del brand Xbox).

Siete amanti della lettura? Kindle Scribe è il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo antiriflesso da 10,2’’ a 300 ppi e tecnologia Paperwhite. Ideale per chi vuole godere della comodità della tecnologia senza rinunciare al romanticismo della carta stampata, Kindle Scribe ricrea la stessa sensazione, dalla presa naturale della penna al suono quando si scrive.

Cinefili? XGIMI Mogo 2 (nella foto qui sopra) è un mini proiettore portatile per portare il cinema ovunque si voglia.

Con una durata della lampada di 25000 ore, questo proiettore smart è dotato della tecnologia XGIMI Intelligent Screen Adaptation 2.0, che consente di impostare e godersi facilmente i film senza regolazioni manuali. In più pesa solo 1100g, garantendo facilità d'uso ovunque e in qualsiasi momento.

Un'esperienza da vivere insieme

Trascorrere una giornata dedicata a esperienze indimenticabili da condividere è un'opportunità per creare ricordi indelebili, colmi di emozioni e momenti unici che saranno tesori da custodire.

A perfect day di Boscolo contiene tantissime scelte per un'esperienza insolita, una giornata di totale relax, un momento romantico da sogno o un viaggio culinario. Tutte valide per due persone.

Qualche esempio? A Bologna alla scoperta dei colli bolognesi in sella a una vespa che sarà la vostra fedele compagna di viaggio anche nel dinamico centro città tra vie, chiese e monumenti storici; a Pertosa Auletta (Campania) per una visita speleologica alle Grotte, un’esperienza piena di fascino e di mistero che offre anche momenti adrenalinici; a Solighetto (Treviso – Veneto) per gustare ottimi piatti della tradizione veneta nella famosa “Locanda da Lino” che ha accolto molte celebrità nei suoi 60 anni di attività; a Milano al SunEleven, una terrazza meravigliosa, perfetta per un aperitivo con vista sulla città, per ammirare romanticamente un tramonto in pieno relax; a Monforte d’Alba (Piemonte), nelle Langhe, per visitare la Cantina Prunotto e godere un’ottima degustazione di vini; a Firenze, dopo aver ammirato le bellezze della città, per un momento di pace e benessere in una bellissima SPA.

Il cofanetto ha una validità di 12 mesi. Le prenotazioni possono essere effettuate fino a 7 giorni prima della data di partenza.