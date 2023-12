Un panettone (o un pandoro) Made in Sicily Le cinque golose varianti del panettone artigianale firmato Le cinque golose varianti del panettone artigianale firmato Tomarchio Pasticceria Siciliana , classico, al cioccolato, glassato, glassato senza canditi e al pistacchio quest'anno sono affiancati da una grande novità: i soffici pandori, rigorosamente Made in Sicily. Il loro segreto? Una lunga lavorazione artigianale e l'utilizzo di ingredienti selezionati con cura. Tomarchio, infatti, nella realizzazione dei suoi prodotti impiega solo materie prime provenienti da piccoli produttori locali, che garantiscono freschezza e qualità. In particolare la frutta, presente all'interno di alcune varianti del panettone, è 100% siciliana, mentre gli oli essenziali e la vaniglia sono invece completamente naturali. Il risultato è un prodotto frutto di una sapiente lavorazione e di un impasto morbido lievitato naturalmente per oltre 36 ore.

Una latta di biscotti da pasticceria Cura artigianale, ingredienti selezionati e ricette autentiche. Grazie all’incontro tra il vero cioccolato belga e la tradizione dell’arte pasticcera, dal 1879 Delacre è fornitore ufficiale della casa reale belga. La speciale confezione in latta Étoile Collection (quella quadrata nella foto) contiene una selezione di 53 biscotti in 7 varietà: non solo gli iconici Cigarettes Russes, Marquisettes e Biarritz, ma anche le 2 Limited Edition natalizie a forma di stella (Étoile Fondante ed Étoile Noire Intense), per mettere d’accordo tutti – anche i palati più esigenti. Mentre Étoile Décoration unisce in una raffinata scatola rotonda in latta, due squisite ricette: gocce di cioccolato e cacao. Disponibili in 4 diverse forme (albero di Natale, pacchetto regalo, fiocco di neve e ghirlanda), questi biscotti sono perfetti per un tè delle cinque in compagnia.

Nella box Regione che vai si trovano prelibatezze da varie regioni italiane, comprese le isole. Qualche esempio? Il mitico Panettone milanese, lo speck del Trentino, il Montepulciano d'Abruzzo, il pesto alla genovese e molto altro. In quella Natale e Capodanno c'è tutto il necessario per affrontare le feste nel migliore dei modi, con i prodotti che non possono assolutamente mancare nelle tavole italiane e da condividere con chi si ama attraverso sapori classici e senza tempo. Inclusi ci sono il raffinato Spumante DOC Piemonte Brut, il prestigioso cotechino della rinomata filiera Fumagalli, le lenticchie di Castelluccio di Norcia e il tradizionale panettone milanese arricchito da canditi artigianali. E infine nella Box Dispensa di Natale Bio si trovano tantissime prelibatezze biologiche di alta qualità, che rispettano la biodiversità, la terra e coloro che vi lavorano. Sono tutte di Cortilia e si ordinano online

Una pasta stampata in 3D La pasta in stampa 3D di BluRhapsody è unica e decisamente sorprendente: la forma è ottenuta tramite la stampa 3D, mentre la materia prima è pasta secondo la più autentica ricetta, ovvero semola di ottima qualità e acqua. Per il Natale 2023 il must è la capsule collection a forma di Cometa. Un jolly da giocarsi come deliziosi minidessert (basta cuocerle in acqua dolce, farcirle con goduriose mousse e guarnirle con meringhe e mirtilli rossi) o come favolosi finger food, ideali

La pasta in stampa 3D di BluRhapsody è unica e decisamente sorprendente: la forma è ottenuta tramite la stampa 3D, mentre la materia prima è pasta secondo la più autentica ricetta, ovvero semola di ottima qualità e acqua. Per il Natale 2023 il must è la capsule collection a forma di Cometa. Un jolly da giocarsi come deliziosi minidessert (basta cuocerle in acqua dolce, farcirle con goduriose mousse e guarnirle con meringhe e mirtilli rossi) o come favolosi finger food, ideali a creare un'atmosfera celestiale. Ideale come regalo all'amico gourmand, per l'amica hitech e per chi ha tutto. La capsule collection Cometa BluRhapsody è racchiusa in una Xmas Box minimal chic, total white accesa da preziose scritte di auguri ed illustrazioni in oro. La si può acquistare sul sito BluRhapsody.com

Una tavoletta di cioccolato firmata Per il suo terzo Natale a Milano, FAO Schwarz ha avviato una collaborazione con Da Vittorio Selection – la selezione di prodotti gourmand firmata dalla famiglia Cerea, icona della ristorazione italiana d’eccellenza con il ristorante 3 stelle Michelin Da Vittorio di Brusaporto, BG – che ha dato forma a una collezione di tavolette di cioccolato realizzate ad hoc per FAO Schwarz. Ispirati dal mondo dei giocattoli del brand, i Maîtres Chocolatier di Da Vittorio Selection hanno realizzato delle tavolette di cioccolato finissimo raffiguranti l’iconico orsetto e l’amato soldatino e, in omaggio al capoluogo lombardo, il Duomo. La selezione include anche una tavoletta FAO Schwarz, dei lollipop con vari soggetti con altri “grandi classici” come il razzo e la mongolfiera e tante golose pepite per soddisfare i gusti di tutti: nocciola, lampone, limone, pistacchio, noci pecan e tanto altro ancora. La collezione firmata da Da Vittorio Selection è in vendita al piano 0 del negozio di Via Orefici fino ad esaurimento scorte.

Una selezione di tè e infusi Un’elegante scatola in cartotecnica impreziosita da ricche finiture e lamina d’oro che racchiude 40 filtri di 8 miscele Twinings: il regalo perfetto per conquistare gli amanti dei gusti classici e di chi desidera osare con un mix di ingredienti più ricercato. Tè classici, tè neri aromatizzati e verdi e deliziosi infusi 100% naturali a base di frutta, erbe e spezie. Disponibile anche una scatola in legno con un assortimento di 40 filtri, 10 per ogni miscela, che conduce gli appassionati del tè alla scoperta dei gusti più amati di sempre: i due gusti classici English Breakfast Tea ed Earl Grey Tea, il Tè nero aromatizzato cannella e arancia, dal gusto particolarmente agrumato e speziato che sa di Natale e il più tradizionale dei tè verdi, il Pure Green Tea.

Un panettone biologico (al caramello salato) Baule Volante, leader da più di trent’anni nella creazione di prodotti biologici, propone tante nuove proposte per accontentare anche i palati più gourmet. Il nostro preferito? Il nuovo Panettone al caramello salato, realizzato con pasta madre e senza olio di palma. Ma se preferite ci sono anche altre golose versioni del più classico dolce natalizio, come per esempio il panettone mela e cannella o pera e cioccolato, tutto rigorosamente bio. E per chi non sa proprio scegliere, è disponibile anche il Tris di mini panettoni: in un’unica confezione il Panettone con gocce di cioccolato senza canditi, il Panettone tradizionale e il Panettone senza uvetta e senza scorze di agrumi canditi.

Una moka a cialde MokaCiao è l’innovativa moka per sistema a

cialde progettata e ideata da Caffè Borbone. Facile da usare, rapida nell’erogazione e velocissima da pulire, è pensata per offrire un’esperienza di consumo del tutto inedita, mettendo d’accordo

i più tradizionalisti amanti del sapore morbido del caffè in moka e i più attenti a un consumo consapevole e responsabile - oltre che alla comodità.

Una box di... pasta Sgambaro , il pastificio veneto che dal 2001 produce pasta con grano duro 100% italiano, presenta due Christmas edition: la Special Box Grani Antichi e la Special Box Etichetta Gialla. La prima offre una selezione dei prodotti più amati della linea Etichetta Bio: dieci confezioni di pasta a base di grani e cereali biologici coltivati, moliti e lavorati ad arte, ottimi in cottura e meravigliosi nel sapore. Ogni box contiene due confezioni a base di Farro dicocco, Farro monococco, il mix Farro Lenticchie e Quinoa, l’Integrale e la new entry Khorasan. La Special Box Etichetta Gialla invece contiene i formati più amati per i menù delle feste, dalle linguine alla pasta mista, dai mini cuccioli agli spaghetti, fino alle penne rigate. Tutte prodotte utilizzando solo i migliori grani duri della nostra penisola, macinati internamente nel molino aziendale, impastati con acqua prelevata dal pozzo di proprietà profondo 140 metri, e lavorati con delicata trafilatura ruvida al bronzo e lunga essiccazione, sempre a basse temperature. Nelle box si trovano anche due scatole in latta per conservare i pacchi di pasta corta e lunga, e un ricettario.

Un panettone al cioccolato ripieno di... cioccolato Questo Natale arriva una novità per gli amanti del cioccolato: il Panettone Originale Motta si tinge di cioccolato e diventa L’Originale Cioccolato Motta, il cui non solo l'impasto soffice è impreziosito dal cacao ma è farcito con una gustosa crema al cioccolato e ricoperto da scaglie di intenso cioccolato fondente. La M color cioccolato sulla confezione lo renderà immediatamente riconoscibile.

Kit Filosofia Naturale è una box che propone i grandi classici del brand icona in Italia e nel mondo con soli aromi naturali, estratti direttamente da materie prime di origine vegetale e racchiude una selezione di tre prodotti della linea, un sacchetto di juta, contenente dischetti di torba purissima e una piccola ampolla contenente semi di prezzemolo o rucola, perfette per profumare il proprio balcone e i propri piatti. In vendita qui

Un dolce natalizio... vegano La Finestra sul Cielo, che da oltre 40 anni sostiene e promuove prodotti da agricoltura biologica, realizzati con ingredienti naturali senza l’utilizzo di zucchero, sciroppo d’agave, latte e derivati e senza prodotti di origine animale, porta in tavola tante proposte vegan per un Natale ricco di gusto. Tra gli altri il Dolce Natale vegan di farro e uvetta, il tipico dolce natalizio realizzato in versione vegan con farina di farro, pasta madre, uvetta e dolcificanti naturali, o per gli amanti dei grani antichi, il Dolce Natale vegan di timilia e maiorca, rigorosamente vegan, con dolcificanti naturali e senza uvetta né canditi.

Una degustazione di formaggi Ferrari Formaggi per il Natale propone un’ampia gamma di confezioni degustazione. Al centro sempre i formaggi italiani d’eccellenza come Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano. Nell’anno del 200esimo anniversario, la Confezione Anniversario racchiude due piccoli tesori: il Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna oltre 40 mesi Progetto Territorio Consorzio da 400g, selezione speciale della riserva Ferrari, e un elegante coltellino in acciaio inox brandizzato con logo Ferrari Formaggi. Altra grande novità è il Percorso degustazione con pasticceria salata Flamigni, uno speciale kit degustazione che nasce dalla collaborazione con questa storica azienda italiana: al suo interno Grana Padano Riserva Ferrari oltre 20 mesi da 200g e il Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna Ferrari oltre 30 mesi da 200g, ideali per un aperitivo gourmet, in abbinamento a due varianti di piccola pasticceria salata: “Il Meneghino” a base di farina di riso e zafferano, e “Il Toscano”, con mandorle e rosmarino.

Un panettone all'olio di oliva I dolci di Natale di I dolci di Natale di Fratelli Carli sostituiscono il burro con l'olio extra vergine di oliva per un risultato morbidissimo e super gustoso. Merito anche del lievito madre naturale, che lo rende più soffice e facilmente digeribile donando inoltre un piacevole profumo di miele all'impasto. Equilibrato nelle note dolci e al contempo ricco di farcitura gustosa e polposa, tutta naturale, senza aromi, coloranti e conservanti. L'uvetta conquista con la sua dolcezza mentre le scorze di arancia candite naturalmente sono gustose e fragranti. L'olio mette in risalto il gusto degli altri ingredienti apportando le sue note delicate e assicurando un impasto che si scioglie in bocca.

Un gin "al cacao" Sabatini Gin Venezuela è la nuova edizione limitata della gamma dell’omonima famiglia toscana, che accompagna naso e palato in un lungo viaggio di esplorazione, tra le colline aretine e le riserve naturali venezuelane. In un’unione perfetta di sapori, aromi e storia, Sabatini Gin Venezuela celebra uno degli ingredienti più antichi ed eleganti al mondo: il cacao venezuelano. Nato da un’idea di Enrico Sabatini grazie alla sua esperienza passata in dolciarie come Ferrero ed Hershey's, Sabatini Gin Venezuela è frutto anche in questo caso della preziosa collaborazione con il Master Distiller Charles Maxwell, che ha perfettamente inteso la volontà della famiglia di ottenere non un semplice gin al cioccolato, bensì un distillato dove il cacao diventasse la decima botanica accolta in armonia dalle altre 9 che già compongono la ricetta originale del London Dry Sabatini.

Il dolce perfetto per i fan di Harry Potter La Torta Boccino D’Oro è farcita di crema pasticcera e ricoperta di scagliette di cioccolato fondente, da spolverare con polvere dorata e decorare con le magiche ali. Questa torta dalla forma sferica è perfetta per

chi ha sempre desiderato di poter afferrare il boccino durante una partita di Quidditch.

Un pandoro senza glutine Non deve rinunciare ai sapori del Natale chi deve invece rinunciare al glutine. Il Pandoro senza glutine di Fior di Loto si aggiunge alla linea natalizia Zer%Glutine ed è realizzato con farina di riso e dolcificato con zucchero di canna. Per chi preferisce il panettone c'è anche il Panettone senza glutine, realizzato in versione gluten-free con farina di riso, disponibile anche in formato “mini” da 80g e rimborsabile per gli aventi diritto dal Sistema Sanitario Nazionale.

Festive Edition Baci Perugina gusto Amaretto L’edizione limitata è dedicata al Natale e a tutti i momenti di festa e, per la prima volta in assoluto, i suoi cartigli non conterranno citazioni di autori ma frasi di auguri. Una vera e propria rivoluzione per l'iconico bigliettino che accompagna da sempre la storia di Baci Perugina. La ricetta? Una copertura di cioccolato Fondente Luisa al gusto di biscotto amaretto ricopre il morbido cuore al gianduia, coronato dall’inconfondibile nocciola intera e arricchito da granella di mandorle. Li si trova in eleganti confezioni dal design festivo e dall’effetto glitterato sui colori del bronzo, con dettagli laminati oro.

La scaramantica di Voiello Quinta edizione di una box da collezione, dedicata a gesti propiziatori, antichi riti scacciaguai e leggende che affondano le radici nella cultura partenopea, per celebrare le feste come Napoli comanda. L'edizione 2023, “La fortuna è tra le mani” ha protagonisti i gesti scaramantici più iconici: le dita incrociate, un ferro di cavallo trattenuto in pugno, il lancio di un pizzico di sale e le corna scacciaguai sono dipinti sui quattro piatti che si trovano nella box insieme a un runner nei toni del "blu Voiello" stampata con una filastrocca contro “la mala ciorta”. Immancabile, infine, un assaggio di uno dei formati di pasta Voiello più iconici: due pack in limited edition del Gran Spaghetto realizzato con Grano Aureo 100% Italiano. La giftbox è in vendita in esclusiva su Amazon da novembre 2023, al prezzo consigliato al pubblico di 69,99 €.

Un buon rosso Per gli amanti del vino non c'è regalo migliore di una (buona) bottiglia. Campolongo di Torbe è l’elegante Amarone cru di Masi della Cantina Privata Boscaini, caratterizzato da un rotondo aroma di mandorla e da grande intensità ed equilibrio. Proviene dall’omonimo vigneto già noto per le sue qualità sin dal XII secolo, dove le uve appassiscono naturalmente nei tradizionali fruttai durante i freddi mesi invernali.

Cioccoabete Cioccoabete è letteralmente un abete, da costruire, di cioccolato fondente, guarnito con nocciole caramellate alla fragola, arachidi, pistacchio e al cocco. Assemblarlo è semplicissimo: la confezione contiene quattro dischi in cioccolato da montare sui due elementi che costituiscono il fusto dell’albero. Il risultato è garantito e il palato è deliziato dai sentori profumati dei dettagli che simulano le decorazioni dell’abete e dalla straordinaria qualità del cioccolato, che come in tutte le proposte di T’a Milano e Cioccolato Gourmet nasce da una grande ricerca sulle materie prime.

Un dolce di Natale senza zuccheri aggiunti Probios è un’azienda toscana leader nella proposta di prodotti biologici certificati, che per questo Natale pensa a tutti e oltre ai dolci natalizi vegani a base di frumento o farro anche nelle versioni con gocce di cioccolato e frutti rossi, e a Pandoro e Panettone rigorosamente gluten free, propone un Dolce senza zuccheri aggiunti, con o senza gocce di cioccolato. Oltre al gusto, non può mancare l’alto profilo nutrizionale, studiato per uno stile di vita attento al rispetto dell’uomo e dell’ambiente. E la linea senza zuccheri, tra le più performanti di casa Probios, punta anche alle festività natalizie con un dolce di Natale biologico a lievitazione naturale, perfetto per coloro che vogliono ridurre l’assunzione di zuccheri nella propria dieta, senza rinunciare al piacere delle Feste.

Un Fernet-Branca in versione natalizia Fratelli Branca Distillerie attinge a un personaggio iconico, di un manifesto storico degli anni 20, per realizzare lo Special Pack natalizio di Fernet-Branca e aiutarci a digerire dopo le tipiche abbuffate delle feste. L’inimitabile amaro si presenta con una nuova grafica, completa di bicchiere, che rivisita in chiave pop il manifesto firmato dall’agenzia parigina Magà. Protagonista della pubblicità, e oggi anche della bottiglia, è un coccodrillo che, leggenda narra, abbia mangiato troppo, ma invece di piangere le sue famose lacrime appare allegro e baldanzoso sfoggiando fieramente una bottiglia di Fernet-Branca, rimedio impeccabile per digerire al meglio e proseguire la festa senza pesi sullo stomaco.

Un panettone solidale Da Lidl arriva la magia del Natale Solidale, con il panettone classico Deluxe a supporto della CRI: a partire da lunedì 4 dicembre, per ciascun panettone messo in vendita presso i propri store, Lidl Italia ne donerà uno alla Croce Rossa Italiana che, a sua volta, lo venderà attraverso i propri Comitati territoriali e il ricavato servirà a sostenere le attività che i Volontari portano avanti quotidianamente a favore delle persone più vulnerabili.

Una scatola di specialità Ferrero Ferrero Rocher e Mon Chéri si presentano con nuovi pack (Ferrero Rocher Pino, che racchiude 12 praline dall’incarto dorato in una confezione elegante dall’iconica forma di albero natalizio) o in limited edition (Mon Chéri

Cherry Club Vodka racchiude 15 praline in cui il cioccolatino dalla

forma a scrigno cambia “anima” e sostituisce il liquore classico con la vodka, creando così un nuovo ed inaspettato gusto). Per chi vuole assaggiarle tutte, Ferrero Prestige (in foto) rappresenta l'assortimento perfetto per ogni occasione: le confezioni da 21, 28 o 39 praline comprendono Ferrero Rocher, Mon Chéri, Pocket Coffee e Ferrero Küsschen (solo nelle confezioni T28 e T39).



Kinder & Nutella Non hanno bisogno di presentazioni le prelibatezze Kinder e men che meno la crema di nocciola più famosa al mondo. Per Natale poi si mettono in ghingheri con confezioni a tema, bag (la Kinderino Bag qui in foto) da riutilizzare anche dopo Natale, decorazioni per l'albero di cioccolato e assortimenti di snack ideali per chi ama scegliere ogni giorno una bontà diversa (anche una volta terminato il calendario dell'avvento). Versioni natalizie anche per i vasetti di Nutella caratterizzati da grafiche tricot, impreziositi da messaggi di auguri, o abbinati a golose ricette a base di Nutella: basta inquadrare il QR Code per accedere alla sezione dedicata alle ricette natalizie sul sito www.nutella.it e divertirsi a replicarle con l’aiuto di una video-guida. Immancabili anche i mini vasetti di Nutella da 30gr, anch’essi in versione natalizia, perfetti da avere a portata di mano per fare dei piccoli pensieri, da usare come goloso segnaposto a tavola oppure come originale addobbo per l’albero. Non c'è che l'imbarazzo della scelta nel donarli e difficilmente qualcuno non ne resterà soddisfatto.

Il Natale Pan di Stelle è in collaborazione con Disney. Si chiama "A Christmas Wish" e consiste in una confezione limited edition di Biscotti Pan di Stelle con le immagini del film Disney Wish. Anche l'iconico biscotto, per l'occasione, cambia forma e si trasforma in una stella, un richiamo magico a Star, la piccola sfera di sconfinata energia tra i protagonisti del film. Su Amazon si trovano anche le gift box con all'interno un pacco di biscotti e il peluche di Valentino. Mentre sul sito Dedicato a Te la confezione di biscotti si può personalizzare con nome, foto e dedica per regalarla a chi si ama.

La gift box di Caffè Trucillo, Espresso Speaks Italian Colletion, è un elegante cofanetto che contiene un caffè macinato fresco, confezionato in barattolo 100% riciclabile, miscela di pregiate e ricercate qualità di caffè Arabica, combinate con il gusto corposo dei cioccolatosi caffè di Robusta. La box include anche un set di due tazzine della collezione Espresso Speaks Italian, che celebra con la sua grafica ispirata al dizionario dei gesti di Bruno Munari il linguaggio delle mani che si esprime nel rito della preparazione dell'espresso, fatto anch'esso di una gestualità tipicamente italiana, ricca di passione, autenticità e generosità. In vendita sullo store online di Caffè Trucillo

Un amaro per cocktail "natalizi" Con le sue note speziate, erbacee, floreali che gli conferiscono il tipico sapore dolce-amaro, Amaro Santoni è l’ingrediente perfetto per creare cocktail natalizi stilosi e alla moda. Infatti, i caratteristici riflessi rossi ed aranciati delle sue preziose botaniche conferiscono ai drink le nuance pastello del rosa declinato nella sua sfumatura più calda del pesca, seguendo le tendenze moda sul fronte dei colori. Un modo nuovo ed originale di bere, che va oltre il solito concetto di amaro da dopocena, per chi ama il gusto coniugato allo stile.

Un pandoro cassetta delle lettere “Caro Babbo Natale…” è l’incipit di una delle tradizioni più belle legate a questo magico periodo dell’anno: la letterina dei doni! Per renderle omaggio e fare felici (non solo) i più piccoli Bauli propone Il Pandoro Cassetta delle Lettere: l’inimitabile prodotto simbolo del Natale, grande classico caratterizzato da semplici ingredienti come lievito madre e da lunghe ore di lievitazione, racchiuso in un pack davvero originale. Con all’interno anche una letterina da compilare, imbucare e spedire a Babbo Natale!

Un"kit cena" Può essere un invito sottinteso a passare una serata insieme o un'occasione per far assaggiare qualche prelibatezza particolare. Da Aldi la linea Gourmet per Natale si arricchisce di tante offerte curiose e buonissime, con la convenienza del prezzo. Dall’antipasto al dessert non c'è che l'imbarazzo della scelta per imbastire un piccolo/grande cesto personalizzato.

Dei dolci con ripieno di liquore artigianale Lolli Liquori, brand bolognese del Gruppo Eurovo, per questo Natale firma un esclusivo assortimento di specialità dolciarie ispirate alle ricette della tradizione e impreziosite dall’inconfondibile sapore dei suoi liquori. Tutti i prodotti sono presentati in raffinate confezioni regalo. Fiore all’occhiello sono i liquori artigianali della linea Limited Edition da quelli a base d’uovo, come l’iconico Zabaglione, caratterizzato dal connubio tra uovo e marsala e proposto anche nella variante al Caffè, e i golosi liquori al Cioccolato e al Pistacchio, fino ai classici Sambuca e Liquirizia e Menta.

Consorcio, azienda spagnola leader del mercato delle conserve di tonno bianco e delle acciughe di alta qualità propone la box "Il meglio di Santoña", che raccoglie i prodotti più rappresentativi della linea Consorcio Gran Reserva, un marchio di altissima qualità che in Italia è disponibile solo sull' online store di Consorcio . La confezione contiene bonito del norte (tonno bianco), ventresca e acciughe del Cantabrico. Un'idea regalo ricercata e originale, per gustare prodotti diversi dal solito, dal sapore autentico, garantita dalla qualità Consorcio.

Una box piena di prodotti pugliesi e box de LaTerraDiPuglia L sono già pronte o personalizzabili, da riempire con quanti prodotti si vuole scegliendo tra quelli presenti nel vasto assortimento della piattaforma: dai taralli alle conserve, dall’olio ai dolci tipici, dalla pasta al vino, passando per passate di pomodoro fatte in casa e sughi, paté, conserve di verdure sott’olio e al naturale, legumi, olive, marmellate, olio, tanti tipi e formati di pasta come sagne, orecchiette e maritati, vino, formaggi e una selezione di dolci. Sono disponibili 23 box diverse per soddisfare le esigenze di tutti, dai più piccoli cofanetti ai pacchi più grandi, con prezzi che vanno dai 22 Euro fino ai 180 Euro de “Il pacco dalla Puglia”, la confezione più completa che contiene tutto il meglio che la regione offre a livello enogastronomico ed artigianale.

La Pancake Box di Ofelé contiene 4 preparati di alta qualità per pancakes a base di farina di piselli power, farina integrale light, farina di riso nero healthy e farina 00 tradizionale rigorosamente macinate e preparate da che trasformano ogni mattina in un festival del gusto. OFELÈ porta il brunch a un nuovo livello con questa deliziosa sorpresa natalizia.

Delle bollicine analcoliche Zeromax è la prima bibita analcolica effervescente nata da soli vitigni PIWI, un trend in crescita che porta a coltivare sempre più in stretta armonia con la natura, seguendo il ritmo delle stagioni. Al naso Zeromax sprigiona profumi delicati, con ricordi di mela renetta e fiori d’arancio e una bollicina lineare e nuance che evocano i fiori bianchi freschi. A seguire, si scorgono le note di frutta a polpa bianca: mela verde e pera. Sul finale emerge un intrigante ventaglio di erbe officinali come timo e salvia. Nel palato si presenta fresco, pulito, con una grande leggerezza che rilascia una sensazione di neutralità in bocca per, poi, ritornare, nel retrogusto, con gli aromi fruttati di mela, pera e sul finire le erbe aromatiche ancora più intense. Ideale per i brindisi di chi non consuma bevande alcoliche o per limitare l’alcol durante le festività senza rinunciare alle bollicine.

Degli abeti di cioccolato e... prugne della California Gli Abeti in Festa con Prugne della California, realizzati da Stefano Collomb, Maître Chocolatier per il California Prune Board, sono realizzati in cacao con aggiunta di Prugne della California, arancia candita, scaglie di caramello e burro salato, e saranno disponibili per il periodo natalizio presso la pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile in Valle d’Aosta e possono essere ordinati telefonicamente al numero 0165 884783. Spedizioni in tutta Italia.