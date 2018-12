I regali di Natale per lui sono sempre un punto dolente: se siete in cerca di idee originali per fidanzati, papà, fratelli e amici abbiamo raccolto le idee

I regali di Natale per lui sono sempre i più difficili e i più stimolanti da cercare, oltre che quelli per cui viene investito di solito il capitale (di tempo e denaro) maggiore.

Ecco perché abbiamo selezionato tante idee regalo originali, regali tecnologici, divertenti, da eterni bambini e pensati per chi ha già tutto.



Tantissimi regali per fidanzati, mariti, compagni o flirt di tutti gli stili e per tutti i gusti, per farvi fare un figurone il prossimo 25 Dicembre.

Scorrete il testo e scegliete quello che più fa per il vostro lui - terremo l'articolo aggiornato con tutte le novità del caso fino all'ultimo momento utile.

Un assistente personale a cui chiedere tutto

Stufe di dover rispondere a domande di ogni genere dal meteo al cosa mangiamo stasera? Regalategli Google Home e regalatevi un sostituto virtuale.

Lo smart speaker con controllo vocale di Google gli permetterà di avere risposte, servizi e aiuti, senza bisogno di usare le mani o i device di casa.

In parole semplici: Google Home (e la sua versione più piccola Google Home Mini, qui sopra in foto) è uno speaker che si connette al proprio wifi di casa (e attraverso il wifi a tutti i dispositivi smart) a cui si può dare un'ampia serie di comandi, dal far partire una canzone da una playlist Spotify al farci dare le previsioni meteo del giorno.

Per attivarlo basta la voce: «Ok Google, leggimi la ricetta per la torta di mele», e si possono tenere le mani in pasta (letteralmente) mentre qualcun altro ci legge i passaggi.

«Ok Google, spegni le luci», e non c'è più bisogno di alzarsi dal divano (ma solo se l'impianto luci è smart).

Ok: poi glielo potete rubare.

Un grembiule da barba, per il fidanzato barbuto

Se anche a voi è capitato un fidanzato che riempie di peli tutto il lavandino ogni volta in cui si aggiusta la lunghezza della barba, il grembiule da barba è il regalo giusto.



Funziona come un bavaglino e semplifica la vita a tutti.

Una console

Xbox One X è la Xbox più piccola di sempre oltre che la più potente al mondo, l’idea-regalo perfetta per sessioni di gioco in 4K.

Mettetegliela sotto l'albero e gli regalerete un’esperienza unica grazie al 40% di potenza in più rispetto a qualsiasi altra console, e alla line-up dei giochi, che conta numerosi titoli tra cui Forza Horizon 4, Minecraft, Super Lucky’s Tale e tanto altro ancora.

E a quel punto chiamate pure le amiche per organizzarvi un aperitivo.

L'accappatoio di Rocky

Non servono grandi descrizioni per l'accappatoio di Rocky.

Evitatelo solo se la sua ex si chiama Adriana.

Il kit per preparare la birra a casa

Gli appassionati di birra artigianale ne saranno entusiasti.

Il kit per fare la birra contiene tutto il necessario per prepararsi la propria bionda in casa: attrezzatura, ingredienti e istruzioni per una birra che rispetta le migliori tradizioni birraie inglesi.

Musica à-porter

Le gift card Spotify Premium permettono di regalare l’esperienza Spotify più completa, per ascoltare in totale libertà e senza interruzioni pubblicitarie la propria musica preferita e poter fare il download delle proprie playlist in modo da ascoltarle senza consumare dati anche in assenza di linea (come per esempio in aereo).

Le gift card Spotify Premium sono acquistabili e personalizzabili online sulla piattaforma oppure presso i rivenditori autorizzati nei formati di un mese (€ 10) tre mesi (€ 30) oppure di sei mesi (€ 60) e possono essere utilizzate sia per un account Spotify già esistente, sia per regalare Spotify a chi deve ancora iscriversi alla piattaforma.

Un regalo tech

Cellulari, ma anche ereader, stampanti portatili, instant camere e intelligenza artificiale: i regali tecnologici sono molto comodi da comprare e graditissimi da ricevere.

Belli, utili, super desiderati e facili da acquistare, già che non c'è rischio di sbagliare taglia o colore, se volete andare sul sicuro con gli ultimi ritrovati del tech qui vi diamo tutte le idee e le informazioni necessarie per scegliere tra i prodotti più nuovi e innovativi.

Un rasoio per risultati professionali

Philips S9000 Prestige è un rasoio elettrico che riesce a dare la sensazione di rasatura profonda della lametta senza rinunciare al comfort della propria pelle e alla comodità della rasatura elettrica.

Le testine hanno fessure più ampie e tracce aperte per consentire una rasatura più accurata possibile. La finitura NanoTech precision rende i bordi delle lame affilati e resistenti.

Le tecnologia ContourDetect delle testine multidirezionali permette una elevata aderenza al profilo del viso per catturare anche i peli più difficili e, poiché la consistenza dei

peli è molto variabile, il sensore Beard Adapt rileva la densità della barba fino a 15 volte al secondo e adatta le performance ai cambiamenti di spessore, per fornire sempre prestazioni ottimali.

Grazie alle tre impostazioni selezionabili è possibile regolare la velocità di rasatura in base alle proprie preferenze, mentre le ghiere SkinComfort con rivestimento anti-

attrito consentono un’elevata scorrevolezza permettendo di ridurre arrossamenti, graffi e tagli da rasatura.

Un barbecue portatile

Chiuso è una cassetta per gli attrezzi, aperto si trasforma in un BBQ portatile e perfettamente funzionante - basta solo un po' di carbonella.

Basta aprirlo: i manici si ribaltano per diventare gambe e compare una cassetta con una griglia centrale e una più piccola che può essere posizionata più lontano dalla brace.

Il tutto in 4 kg di peso.

Dimensione della cassetta chiusa: 40 x 20 x 15,5 cm

Un "barista" da mettersi in casa

Barista è la nuova macchina per realizzare le ricette di Nespresso perché permette di preparare facilmente qualsiasi bevanda, dai caffè freddi ad elaborati caffè con la Latte Art.

Con touch screen e app per connetterla via Bluetooth al cellulare dare sfogo al suo lato più creativo (o goloso) diventerà davvero semplicissimo.

Se poi voleste aggiungere un pensiero (da comprare online), sfogliate la gallery qui sotto.