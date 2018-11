I regali di Natale tecnologici sono i più gettonati non a caso: permettono di fare felici tutti, sono utili e non c'è rischio di sbagliare taglia

Belli, utili, super desiderati e graditissimi a chi li riceve. Oltre che facili da comprare, già che non c'è rischio di sbagliare taglia o colore.

I regali di Natale tecnologici negli ultimi anni sono i veri protagonisti sotto l'albero, e a ragione.

Tra smartphone, stampanti portatili, ereader, smartband e cuffie wireless, ce n'è davvero per fare felici tutti, dal fidanzato al papà passando per amiche, sorelle e mamme.

Viste le innumerevoli proposte sul mercato, ecco tante idee regalo tech da cui prendere spunto con una selezione dei nostri prodotti preferiti tra quelli più nuovi.

Amazon Echo (con Alexa)

Amazon Echo, aka Alexa, sarà probabilmente uno dei regali tech più gettonati del 2018. Il lancio italiano di Alexa, l'assistente vocale di Amazon, ha fatto gola a tanti. Chi non avesse ceduto al suo fascino probabilmente sarà felice di farlo a Natale.

Amazon Echo si connette ad Alexa per riprodurre musica, effettuare chiamate, impostare sveglie e timer, rispondere a domande, dare le previsioni del tempo, le informazioni sul traffico e sui risultati sportivi, gestire liste della spesa o di cose da fare, controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro ancora.

Il secondo passo? Abbinarci una smart plug e collegarla alla lampada dell'ingresso: «Alexa, spegni la luce».

L'ultimo ereader di Amazon è più sottile, più leggero, con spazio di archiviazione raddoppiato e resistente all'acqua.

Mai più pagine bagnate nella vasca da bagno.



Un cellulare

Telecomandi della nostra vita, gli smartphone sono diventati l'accessorio (non solo) tech con cui abbiamo più a che fare in assoluto.

Ecco perché decidere di regalarne uno può essere un'ottima idea, ma è fondamentale scegliere quello che soddisfi meglio le esigenze della persona a cui lo stiamo regalando.

iPhone XR o XS, Samsung, Huawei, Google Pixel: abbiamo fatto il punto sulle caratteristiche (e i prezzi) degli ultimi cellulari arrivati sul mercato.

Dal top di gamma delle principali marche ai modelli più economici, ma altrettanto valdi, qui trovate un vademecum completo per decidere che cellulare comprare.

Una Instax

Instax Square SQ6 (a sinistra) e Instax Mini 9 (al centro e a destra) sono le ultime coloratissime novità di casa Fujifilm per quanto riguarda le fotocamere istantanee.

La prima infatti si arricchisce di due nuovi colori (oltre ai tre già esistenti): Aqua Blue e Ruby Red, entrambi metallizzati; la seconda invece continua a puntare sul pop e si presenta per Natale in due nuances limited edition: Blush Rose e Poppy Red.

Una smartband

Per gli sportivi, ma anche per chi proprio non lo è e ha bisogno di motivarsi.

Vivosmart 4 di Garmin si indossa al polso e misura il battito cardiaco, l'attività svolta e la qualità del sonno, per permettere una piena consapevolezza del proprio stato di salute e forma fisica.

La funzione che lo rende migliore degli altri? Body Battery, attreverso cui Garmin vivosmart 4 riesce a fornire un’indicazione sulla riserva energetica del corpo in un preciso momento, così da poter decidere se iniziare un allenamento o invece riposare.

Quattro colorazioni, due taglie di cinturino.

Un sistema audio per serate casalinghe effetto cinema

La soundbar Sk10 di LG porta in salotto un potente audio surround e grazie alle avanzate tecnologie Meridian “Bass and Space” e “Height Elevation”, rende l’ascolto davvero coinvolgente, anche in stanze di grandi dimensioni, grazie a una potenza massima di 550W.

Per veri intenditori del suono.

Una (mini) stampante di design

Piccola e compatta, HP Tango X è la stampante perfetta da avere a casa: tramite wifi permette di stampare direttamente dal cellulare tramite App e quando il livello di inchiostro è basso avvisa di comprarlo (sempre online, con l'app, in due click).

La cover è disponibile in tre colori: Indigo (blu), Charcoal (grigio) e Cork Currant (sughero).

Una stampante portatile

Sprocket New Edition è la nuova versione della famosa stampante fotografica portatile. Nuovo design, qualità di stampa migliorata, tre nuove colorazioni disponibili: Luna Pearl, Noir e Blush.

Tra le novità, la stampa social, che permette di tenere connessi tre smartphone contemporaneamente e di stampare tutti usando la stessa Sprocket.

La Moleskine Pen+

Scrivi su carta, lo ritrovi sul pc. Lo smart writing set di Moleskine è composto da penna e taccuino e permette di vedere trasferite parole e disegni direttamente sullo schermo del computer o dello smartphone, pronti per essere elaborati in digitale.

Google Chromecast

Chromecast permette di trasmettere qualunque contenuto abbiate sul telefono direttamente sulla TV.

Il funzionamento è semplicissimo: si collega alla tv e tutti i servizi di streaming disponibili sullo smartphone saranno visualizzati anche sullo schermo della televisione.

Senza smart tv sarà quindi possibile usare Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e quanto desiderate.

Disponibile in bianco e grigio antracite, permette di controllare la tv anche solo con la voce: "Ok Google, fammi vedere Cobra Kai da YouTube" oppure "Ok Google, fammi vedere Lost in Space da Netflix".

Se non si stanno trasmettendo contenuti in streaming, si può usare la tv come cornice digitale per i propri album di foto su Google.

Delle cuffie di design

Una volta provate le cuffie wireless diventa impossibile tornare indietro.

Beoplay E8 (nella foto in verde - racing green), Beoplay E6 (qui in foto nella versione bordeaux - dark plum) e Earset (in cipria - limestone) uniscono alla tecnologia e qualità sonora di Bang & Olufsen design super sofisticato e vestibilità sicura ed ergonomica.

Il suono? Potente oltre le sue dimensioni, ricco, pieno e preciso.

Uno smartwatch

Per chi vuole avere sempre tutto davanti agli occhi.

Il nuovo Apple Watch series 4 ha fatto un gigantesco balzo avanti rispetto a tutti i precedenti grazie ad alcune feature che lo rendono più che un orologio un assistente tuttofare a cui delegare impegni, promemoria e attività.

Grazie alla possibilità di attivare una eSIM (una sim virtuale) con il proprio numero di telefono si potrà lasciare il telefono a casa e ricevere o effettuare chiamate, messaggi, mail e notifiche.

Tra le caratteristiche più utili o divertenti, poi: il monitoraggio del cuore e dell'attività svolta (per avere una panoramica precisa del proprio stato di salute), il walkie-talkie (per comunicare in tempo reale con i propri contatti parlando direttamente nell'orologio), il riconoscimento automatico delle attività sportive (e il report successivo).

