Uno show incredibile che racconta tutto quello che bisogna sapere sullo stato di salute della musica spagnola (ma non solo). Ecco cosa recuperare, se non avete seguito la cerimonia

Negli scorsi giorni le immagini di Rosalìa sul red carpet dei LOS40 Music Awards Santander 2026 erano ovunque (le abbiamo pubblicate anche noi, sul profilo Instagram di Grazia, visto che eravamo presenti alla cerimonia, a Barcellona, lo scorso 20 novembre, come unico media italiano accreditato). I motivi della facilità con cui queste immagini hanno fatto il giro del mondo sono evidenti e ovvi.

Da un lato, l'enorme attenzione nei confronti della cantante, vera icona della musica globale come dimostra il suo ultimo disco Lux e l'applauditissimo tour che l'ha portata a esibirsi per un totale di 57 show tra Europa, Nord America e America Latina. Dall'altro, il suo look che come sempre ha catalizzato l'attenzione degli esperti di stile. Quando è arrivata al red carpet e nella zona riservata ai media, tutti hanno commentato il suo copricapo a forma di colomba bianca (una creazione Robert Wun Haute Couture). Ma anche l'elegante abito bianco Maison Margiela che richiamava le statue greco-romane, e che riprendeva tutta l'estetica del suo ultimo progetto.

Insomma: il suo arrivo ha fatto innamorare noi giornalisti e i fotografi che l'hanno immortalata. E in pochi istanti le sue immagini sono rimbalzate ovunque nel mondo. Ma oltre a questa (meravigliosa) visione, la cerimonia dei LOS40 ci ha regalato molte emozioni. E soprattutto un modo per poter decodificare meglio lo stato di salute della musica spagnola. Ecco perché è importante non fermarsi allo stile degli artisti e delle artiste sul red carpet, ma è interessante andare a vedere le cose più importanti che sono successe sul palco del Palau Sant Jordi. Ve ne raccontiamo alcune.

L'importanza de LOS40 Music Awards Santander 2026

Anche in Italia circolano video, scatti iconici, discorsi tenuti sul palco dei LOS40, ma spesso non ci si rende conto di quanto questa cerimonia sia fondamentale per il mercato spagnolo. Escludendo festival come il Primavera Sound a Barcellona, infatti, i LOS40 rappresentano l'evento musicale più influente del paese.

È il momento in cui la discografia spagnola si ferma per celebrare i successi dell'anno. Non sarebbe corretto paragonarlo al nostro Festival di Sanremo (anche perché non si tratta di una vera e propria competizione, come invece può essere il Benidorm Fest, che tra l'altro serve anche a selezionare il rappresentante della Spagna per l'Eurovision Song Contest) però si tratta dell'evento mediatico più importante dell'anno, che premia la musica spagnola ma che celebra anche alcuni grandi successi internazionali, lontani dal segmento latin. Organizzati dall'emittente radiofonica LOS40, i premi quest'anno hanno festeggiato i 60 anni di LOS40. E anche per questo lo show è stato particolarmente sentito.

(Continua sotto al foto)

Tra i momenti migliori: il talento di Olivia Dean

Come già ricordato, oltre alle categorie "Spagna", ai LOS40 esistono anche dei premi che si legano alla musica internazionale che non ha come linguaggio quello latin. Ed ecco che la grande protagonista di questa edizione è stata da questo punto di vista Olivia Dean che ha presentato al pubblico un'esibizione da brividi sulle note della sua hit globale Man I Need.

Poi, la cantautrice britannica (artista dell'anno di Apple Music per il 2026) è tornata di nuovo sul palco per ritirare due premi: Miglior artista internazionale e Miglior album internazionale (per il suo The Art of Loving). Elegantissima e realmente emozionata.

La profondità di Guitarricadelafuente

Un altro nome del quale si è parlato molto è stato quello di Guitarricadelafuente. Il cantautore spagnolo è una star globale e non solo grazie alla sua musica, capace di unire la tradizione spagnola al pop e alle influenze urban globali. Infatti, è tra i protagonisti (insieme a Miguel Bernardeau e Penélope Cruz) dell'ultimo film dei Los Javis, dal titolo La Bola Negra.

Una pellicola che prende spunto dall'omonimo romanzo incompiuto di Federico García Lorca e che intreccia le vite di tre uomini omosessuali in tre epoche storiche differenti. Per il film (in uscita nei cinema in Italia il 14 gennaio 2027), Guitarricadelafuente ha interpretato il brano originale La Nieve, contenuto nella colonna sonora. Lo ha cantato dal vivo alla cerimonia dei LOS40, presentandosi come San Sebastiano, con il corpo nudo trafitto dalle frecce. Un'esibizione incredibile e davvero suggestiva che rimarrà nella storia dei premi.

I discorsi di Rosalía a LOS40

A proposito di Guitarricadelafuente, non è un caso che nel corso della cerimonia, poi, Rosalía gli abbia consegnato il premio Fenomeno culturale dell'anno. Esponendosi con forza: «Quando i tempi sono convulsi e tanto viene messo in discussione, opere come La Bola Negra sono più necessarie che mai. Ci sono state figure come Lorca che attraverso la propria poesia hanno espresso qualcosa di così difficile da esprimere nella loro epoca. Proprio per questo, oggi ci sono diritti conquistati che bisogna continuare a difendere. Ci sono molti Sebastián in questo mondo e Guitarricadelafuente dà voce a tutti».

Un discorso importante che ha raccolto molti applausi. Così come altri suoi interventi nel corso della serata, di cui è stata la protagonista indiscussa (nonostante non abbia cantato). Nei suoi vari discorsi di accettazione dei premi, infatti, Rosalía ha portato sul palco la sorella e collaboratrice Pili (dedicandole il premio per il Miglior videoclip per Berghain).

Poi, ha dedicato il premio ricevuto per il Miglior Tour Internazionale al suo pubblico: «Siete la ragione per cui vale la pena fare e disfare la valigia». E molti suoi momenti backstage hanno monopolizzato i social: dal suo abbraccio ad Aitana, nel dietro le quinte, fino alla sua carica mentre si stava esibendo sul palco Ryan Castro.

Le star del mondo latino

Scegliere alcuni tra i momenti più emozionanti di uno show durato 3 ore e mezza è molto complesso, soprattutto perché si sono alternati sul palcoscenico molti artisti. Tra le performance più applaudite ci sono state anche quella di Emilia (con il debutto live della sua Bodypainting, con tanto di coreografia ad alto impatto) e quella di Ana Mena e Lola Índigo con Pa' ti toa. Per non parlare della performance conclusiva di Quevedo che ha portato sul palco la sua energia, in un medley dei suoi brani più recenti tratti dal suo ultimo disco El Baifo.

L'Italia presente sul red carpet di LOS40, tra nomination e annunci sul palcoscenico

C'era anche un po' di Italia, ai LOS40. Tra i nominati, infatti, era presente anche Samurai Jay. Con la sua versione in spagnolo di Ossessione (Obsesión), realizzata con Naiara era nominato nella categoria Miglior collaborazione - Categoria Spagna (il premio, poi, è andato a Pa ti toa di Ana Mena e Lola Índigo.

Ma non è tutto qui. Sono salite sul palco, in due momenti distinti, come annunciatrici dei premi due italiane: Elettra Lamborghini e Alice Campello.

Dalla più premiata Rosalía agli awards speciali: tutti gli artisti che hanno ritirato un premio ai LOS40

La vincitrice assoluta di questa 21esima edizione dei premi è stata Rosalía, con 4 vittorie. Ma sono stati molti i nomi che sono saliti sul palco del Palau Sant Jordi di Barcellona. Ecco tutti i premiati.

Categoria Spagna

Miglior artista o gruppo: Quevedo

Miglior artista rivelazione: Chiara Oliver

Miglior album: LUX di Rosalía

Miglior canzone: Superestrella di Aitana

Miglior collaborazione: Pa ti toa di Ana Mena e Lola Índigo

Miglior videoclip: Berghain di Rosalía, Björk e Yves Tumor

Miglior artista urbano: Lucho RK

Miglior artista dal vivo: Pablo Alborán

Miglior festival o evento: Macondo Park, Shakira

Miglior tour o concerto: Cuarto Azul World Tour di Aitana

Miglior artista LOS40 Summer Live: DePol

Miglior artista Del 40 al 1: Álvaro de Luna

Categoria Internazionale

Miglior artista o gruppo: Olivia Dean

Miglior album: The Art of Loving di Olivia Dean

Miglior canzone: Love Me Not di Ravyn Lenae

Miglior tour: Lux Tour di Rosalía

Miglior artista o gruppo rivelazione: Ravyn Lenae

Categoria Global Latina

Miglior artista o gruppo: Camilo

Miglior artista rivelazione: Kidd Voodoo

Miglior canzone: Dardos di Romeo Santos e Prince Royce

Miglior canzone urbana: La Villa di Ryan Castro e Kapo

Miglior album: Better Late Than Never di Romeo Santos e Prince Royce

Miglior album urbano: Corsa di Eladio Carrión

Miglior collaborazione: Apambichao di Manuel Turizo e Maluma

Miglior collaborazione urbana: Pa la seca di Maluma e Ryan Castro

Miglior artista urbano: Eladio Carrión

Miglior artista dal vivo: Manuel Turizo

Miglior tour o concerto: DTMF World Tour di Bad Bunny

Miglior videoclip: A Xon De Que di Feid

Premi Speciali

Global Icon Award: Rosalía, Romeo Santos e Carlos Vives

Golden Music Award: Estopa e Alaska

Premio fenomeno culturale dell'anno: Guitarricadelafuente

Premio fenomeno dell'anno: Kris R