Dal cycle syncing alla personalizzazione degli allenamenti: sempre più donne scelgono di ascoltare i segnali del proprio corpo

Allenarsi in base al ciclo ormonale è uno dei temi più discussi nel mondo del benessere femminile. Sui social, video e podcast raccontano di allenamenti programmati in base alle diverse fasi del mese, con l’obiettivo di sfruttare al meglio i momenti di maggiore energia e rispettare quelli in cui il corpo sembra richiedere un ritmo diverso.

Ma questa nuova filosofia del fitness è davvero una strategia efficace o soltanto l’ennesimo trend wellness destinato a passare?

Il boom del cycle syncing

Alla base di questo approccio c’è il cosiddetto cycle syncing, un metodo che propone di adattare allenamento, alimentazione e abitudini quotidiane alle diverse fasi del ciclo mestruale, tenendo conto delle variazioni ormonali che avvengono naturalmente nel corso del mese.

L’idea nasce dal fatto che estrogeni e progesterone non restano costanti, ma seguono un andamento ciclico che può influenzare diversi aspetti della vita quotidiana, dalla percezione dell’energia alla qualità del recupero, fino alla motivazione e alla sensazione di fatica durante l’attività fisica.

Diventato popolare soprattutto attraverso i social, il cycle syncing è stato spesso raccontato come un modo per allenarsi “in armonia” con il proprio corpo. Al di là delle semplificazioni online, il suo messaggio centrale però è quello di sviluppare una maggiore consapevolezza: osservare come ci si sente, riconoscere eventuali schemi ricorrenti e imparare ad adattare il movimento in base alle proprie esigenze.

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Cosa succede al corpo durante il ciclo ormonale?

Tutti sappiamo come il ciclo mestruale sia accompagnato da una serie di variazioni ormonali che possono influenzare il modo in cui alcune persone percepiscono energia, forza e recupero. Non esiste però un andamento identico per tutte: durata del ciclo, stile di vita, livello di allenamento, stress e qualità del sonno possono modificare molto l’esperienza individuale.

Comprendere queste fasi in realtà non significa quindi seguire un calendario rigido, ma avere qualche informazione in più per interpretare meglio i segnali del proprio corpo.

Fase mestruale: quando il corpo chiede ascolto

Durante i giorni delle mestruazioni alcune donne possono avvertire maggiore stanchezza, crampi o una minore disponibilità energetica. In questa fase può essere utile scegliere attività più leggere, come camminata, mobilità, stretching o allenamenti a intensità moderata.

Non significa però che il riposo sia obbligatorio: alcune persone infatti continuano ad allenarsi senza particolari difficoltà anche durante il ciclo; la regola più importante resta osservare le proprie sensazioni.

Dopo le mestruazioni, con l’avanzare della fase follicolare, i livelli di estrogeni tendono ad aumentare. Per molte donne questo periodo coincide con una maggiore sensazione di energia e motivazione. Per questo tra gli allenamenti svolti in questa fase troviamo:

allenamento con i pesi;

circuiti funzionali;

corsa o allenamenti cardio più intensi;

workout HIIT, se già presenti nella propria routine;

sport che richiedono maggiore impegno fisico.

Anche in questo caso, però, non esiste una risposta universale: il modo in cui il corpo reagisce può cambiare molto da persona a persona.

Ovulazione: il momento delle performance?

L’ovulazione viene spesso descritta come una fase associata a maggiore vitalità e disponibilità fisica. Alcune donne riferiscono una sensazione di maggiore energia e una migliore risposta agli allenamenti più impegnativi.

Più che un momento “perfetto” per spingere al massimo, può essere semplicemente una fase in cui alcune persone percepiscono una condizione fisica particolarmente favorevole.

Tra gli allenamenti consigliati ci sono:

sessioni di forza più intense;

lavori di velocità e sprint;

allenamenti atletici;

sollevamento pesi;

attività che richiedono esplosività e coordinazione.

Fase luteale: trovare il ritmo giusto

Nella fase che precede la mestruazione, l’aumento del progesterone può accompagnarsi, per alcune donne, a maggiore affaticamento, cambiamenti dell’umore o una diversa percezione dello sforzo.

In questo periodo alcune preferiscono ridurre leggermente l’intensità, aumentare i tempi di recupero o scegliere attività più moderate. Anche qui non si tratta di una regola, ma di una possibilità da valutare in base alla propria esperienza.

Il legame tra ciclo ormonale e allenamento è un ambito ancora in fase di studio. Alcune ricerche suggeriscono che le oscillazioni ormonali possano influenzare la risposta all’esercizio fisico, ma le differenze individuali sono così ampie da rendere difficile creare protocolli uguali per tutte.

Il rischio del cycle syncing è trasformare un invito all’ascolto del corpo in una serie di regole rigide: pensare che esistano giorni “giusti” o “sbagliati” per allenarsi può creare aspettative poco realistiche.

Non esiste una formula valida per tutte

Il vero valore dell’allenamento basato sul ciclo ormonale potrebbe non essere quello di offrire una formula perfetta, ma di incoraggiare un rapporto più consapevole con il proprio corpo. Monitorare energia, sensazioni e risposta agli allenamenti può aiutare a individuare eventuali schemi personali e a costruire una routine più flessibile e sostenibile.

Forse il successo del cycle syncing nasce proprio da qui: dal ricordare che il corpo non funziona sempre allo stesso modo e che il benessere passa anche dalla capacità di ascoltarne i segnali.