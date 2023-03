Oltre allo smart working sarebbe bene imparare a fare "wellness working": con pochi minuti di esercizi da fare alla scrivania vi rimettiamo in sesto schiena e postura

E se vi dicessimo che dei semplici esercizi da fare alla scrivania potrebbero migliorare non solo il vostro stato di salute ma anche la vostra produttività a lavoro - e di conseguenza aumentare il vostro tempo libero?

Oggigiorno, il work-life balance è una necessità sempre più sentita e imprescindibile per aumentare la soddisfazione e la produttività. E se lo smartworking aiuta molto in questo senso, è con il wellness working che si inserisce nell'equazione anche la salute (mentale e fisica - a partire da quella della schiena di chi per lavorare deve passare molte ore seduto davanti a un pc, a casa o in ufficio che sia).

Secondo diversi studi, dedicare un momento ad esercizi di fitness e wellness durante la giornata lavorativa permette di migliorare la qualità della vita ed avere un impatto positivo sul lavoro addirittura superando gli abituali livelli di produttività, come spiega Francesca Pozzi, Trainer in forza all’Aspria Harbour Club, oasi di sport e relax in zona San Siro a Milano.

“Allenarsi di mattina, prima di iniziare a lavorare, permette di aumentare il carico di energie a disposizione; così come svolgere attività fisica a fine giornata aiuta a scaricare lo stress accumulato.

Ma non solo, è importante anche imparare a ritagliarsi una pausa durante la giornata lavorativa quando ci si accorge che la produttività diminuisce: qualche semplice esercizio alla scrivania è in grado di donare una nuova concentrazione.”

5 esercizi da fare alla scrivania per lavorare meglio (e vivere meglio)

(Continua sotto la foto)

Aspria Harbour Club, forte della esperienza e know-how nell’ambito del wellbeing e dello sport, ha stilato insieme al trainer Francesca Pozzi cinque semplici esercizi ispirati al pilates, da realizzare in successione, da poter svolgere facilmente dalla propria postazione per migliorare la postura, alleviare le tensioni e “staccare” dalla fitta routine lavorativa:

Partendo da una posizione eretta sulla sedia, allungare la colonna ed effettuare respiri profondi. Allungare, poi, le braccia verso il soffitto, ripetendo l’azione più volte, concentrandosi sul respiro e sentendo le spalle che si rilassano. Portare il collo verso la spalla, prima da un lato e poi dall’altro, lentamente. In seguito, abbassare il mento in avanti rilassando bene il tratto cervicale per poi tornare eretti, mantenendo spalle aperte e respiro rilassato. Portare un braccio verso l’alto, cercando di non alzare le spalle, respirare e allungarsi lateralmente, appoggiando il braccio abbassato sul bracciolo e cercando di spingere il fianco e il bacino verso il basso. Ripetere 3 volte da entrambi i lati. Rimanendo ancora allungati con la schiena, girare la testa da un lato, riportarla al centro e fare la stessa cosa dall’altro lato. Ripetere più volte facendo attenzione che la colonna resti eretta e le spalle ben aperte. A questo punto, posizionare le mani dietro la nuca, appoggiare la schiena alla sedia e, buttando fuori l’aria, aprire il petto e le braccia e protendersi all’indietro, allungandosi. Infine, inspirando, tornare in posizione eretta e rilassarsi. Alzarsi in piedi e, appoggiandosi con le mani allo schienale della sedia, affondare su una gamba in avanti, allungando quella dietro. Rimanere in posizione per qualche secondo e respirare, tenendo il bacino in linea e sentendo la gamba e il polpaccio allungarsi. Da ripetere anche con l’altra gamba.