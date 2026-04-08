La plank è un esercizio isometrico che attiva tutti i muscoli del corpo: ecco per quanti secondi dovreste resistere in questa posizione

Avete presente quei video su Instagram in cui qualcuno resta in plank per tempi che ricordano un volo Milano–New York? E voi siete lì che vi chiedete: “Ok, ma io quanto dovrei davvero resistere… alla mia età?”.

Spoiler: non è una gara a chi soffre di più. Il tempo conta, sì, ma solo dopo una certa soglia e soprattutto se la tecnica è impeccabile. Perché la plank è meno un talent show e più un test di manutenzione straordinaria del vostro corpo, dal core fino alle caviglie.

La verità scomoda: la plank non è un talent show

La plank è un esercizio isometrico che attiva in una sola volta retto dell’addome, obliqui, trasverso, glutei e muscoli della schiena.

Un coach di forza americano, Evan Williams, lo riassume così: “La plank insegna al core a stabilizzare la colonna mentre vi muovete. È essenziale per proteggere la zona lombare, dal deadlift in palestra alle buste della spesa”. E con l’età, questa stabilità diventa oro puro: gli studi mostrano che un core forte migliora equilibrio e mobilità e aiuta a ridurre il rischio di cadute negli over sessanta.

Quanto tempo riuscite a restare in posizione dipende da età, massa muscolare, peso, abitudine all’esercizio e persino da quanto sapete respirare senza irrigidirvi. Morale: il confronto con la collega di venticinque anni super allenata è simpatico solo all’aperitivo, non come metrica di valore personale.

Prima del cronometro: tecnica perfetta in pochi step

Se la forma è sbagliata, quei famosi “sessanta secondi” non valgono praticamente niente. Ecco la check-list rapida:

- gomiti esattamente sotto le spalle, mani rilassate

- testa, spalle, bacino e talloni in una linea il più possibile dritta

- addome, glutei e cosce attivi, come se qualcuno cercasse di spostarvi

- schiena neutra: né sedere a punta verso il soffitto, né pancia che crolla verso il pavimento

- respiro fluido, mai in apnea

Appena la zona lombare inizia ad inarcarsi, le spalle collassano o tremate come un gin tonic sul vassoio del cameriere, il vostro tempo si ferma lì. Anche se il cronometro dice che “mancano solo dieci secondi”.

Il mini test: cronometro, tappetino, zero alibi

Fate così: riscaldamento di cinquanta–sessanta secondi (qualche rotazione di spalle, marcia sul posto), poi vi mettete in plank classico sugli avambracci e fate partire il timer. Fermatevi al primo cedimento della tecnica, non quando la forza di volontà molla.

In generale, potete leggere il risultato così:

- meno di 15 secondi: livello da costruire

- 15–30 secondi: principianti, ma strada spalancata

- 30–60 secondi: buon livello funzionale

- 60–90 secondi: forma molto buona

- oltre 90 secondi con tecnica pulita: avanzato, potete iniziare a complicare l’esercizio

Ora viene la domanda che vi interessa davvero: “Ok, ma alla mia età è poco o abbastanza?”.

Quanti secondi tenere il plank in base all’età

Le fasce qui sotto sono range realistici, non esami di maturità. L’importante è dove partite e come progredite, non solo il numerino.

Per chi ha tra 18 e 39 anni:

- obiettivo salute: 30–45 secondi per serie, per due–tre serie

- obiettivo fitness: 60–90 secondi; chi è molto allenato può arrivare intorno a 120 secondi, se la tecnica resta perfetta

Tra 40 e 59 anni:

- obiettivo salute: 30–45 secondi sono già un ottimo biglietto da visita per postura e schiena

- obiettivo fitness: 45–75 secondi, fino a 90 se vi allenate regolarmente e non avete problemi articolari importanti

Dai 60 anni in su:

- obiettivo salute: 20–30 secondi sono una base più che dignitosa

- obiettivo fitness: 30–60 secondi, meglio distribuiti in più serie brevi che in una maratona infinita

Se a trentacinque anni tenete il plank per 60 secondi puliti, siete tranquillamente nella media “in forma”. A cinquanta, 45–60 secondi sono una prestazione davvero solida. A settanta, restare in buona posizione per 30–40 secondi è un segnale forte di autonomia e stabilità.

Come migliorare senza massacrare la schiena

Per aumentare la durata, il trucco non è fare gli eroi un giorno e poi sparire per due settimane. Serve un approccio da capsule wardrobe: poco ma ben scelto. Un esempio per adulti fino a cinquantanove anni:

- settimana uno: tre serie da 20 secondi, tre volte a settimana

- settimana due: tre serie da 30 secondi

- settimana tre: tre serie da 35–40 secondi

- settimana quattro: tre serie da 45–60 secondi, a seconda di come vi sentite

Per chi ha più di 60 anni o una storia di mal di schiena, si parte ancora più soft: plank con ginocchia a terra o appoggio su un rialzo, due–tre serie da 10–15 secondi, poi si aumentano cinque secondi alla volta. Se sentite dolore acuto alla schiena o alle spalle, ci si ferma e si parla con un fisioterapista.

Quando smettere di inseguire il cronometro

Oltre i novanta–centoventi secondi di plank continuo, i benefici extra diventano minimi per la maggior parte di voi. Come dice Williams: “La maggior parte delle persone farebbe meglio a concentrarsi su tenute di qualità,” spiega. “Non su maratone infinite”.

Molto meglio restare nella “finestra utile” di 30–60 secondi per serie e, quando arrivate lì con facilità, rendere l’esercizio più interessante: plank laterale, plank con sollevamento di una gamba, plank con shoulder tap. Non è il cronometro a dirvi quanto siete forti, è quanto riuscite a controllare il vostro corpo, ad ogni età.