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Con l’arrivo della bella stagione, il guardaroba si alleggerisce e si apre a nuove possibilità di styling. È proprio su questa idea di libertà e versatilità che Sézane costruisce la sua nuova Collezione Mare: una proposta pensata per accompagnare ogni momento delle giornate estive, dalla spiaggia fino all’aperitivo al tramonto.

Protagonista assoluto? Il costume da bagno, che smette di essere un capo “solo da mare” per trasformarsi in un vero alleato di stile quotidiano. Intero o bikini, poco importa: ciò che conta è la sua capacità di adattarsi ai diversi momenti della giornata, abbinato a una camicia oversize, un paio di denim o una gonna fluida. Un approccio pratico ma sofisticato, perfettamente in linea con le esigenze di una donna contemporanea.



La collezione nasce dalla collaborazione con Ysé, marchio di lingerie noto per il suo sguardo delicato e moderno sulla femminilità. Il risultato è una linea che celebra silhouette naturali e senza costrizioni, valorizzate da dettagli curati: stampe vichy dal sapore rétro, texture materiche e tagli puliti che esaltano il corpo senza eccessi.





Accanto alla proposta beachwear, non mancano gli essential di stagione che definiscono il DNA di Sézane: camicie leggere, denim versatili, sandali minimal, borse in rafia e occhiali da sole. Pezzi pensati per costruire un guardaroba estivo coerente, dove ogni elemento dialoga con l’altro, mantenendo un equilibrio tra praticità e stile.

La Collezione Mare è disponibile online, sull’app del brand e negli Appartamenti Sézane: un invito a ripensare il proprio stile estivo con leggerezza, senza rinunciare a un tocco di ricercatezza.