Dalle terrazze con vista ai centri storici ristrutturati: ecco le piscine all’aperto a Milano perfette per chi resta in città d’estate

Le piscine all’aperto a Milano sono molto più di un semplice rimedio al caldo: sono piccoli rifugi urbani quando l’afa non dà tregua e l’aria, ferma e appiccicosa, trasforma la città in una camera a vapore.

Non servono troppe parole: chi resta a Milano d’estate lo sa bene. Trovare una piscina, anche piccola, un lettino, un filo d’ombra diventa quasi un atto di sopravvivenza.

Abbiamo deciso di venire in vostro aiuto selezionando le più belle piscine all'aperto a Milano. Dalle terrazze con vista skyline alle oasi immerse nel verde, ecco dove vivere un’estate meneghina "al fresco".

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Piscine all’aperto a Milano: 10 indirizzi per combattere il caldo

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Ceresio 7, Via Ceresio, 7

Ceresio 7 non è solo una delle location più chic della città, ma un vero e proprio rifugio estivo sospeso tra cielo e grattacieli. Le due piscine all’aperto sul tetto di un edificio storico sono perfette per chi cerca un’esperienza esclusiva tra relax, vista mozzafiato e ottimo cibo. Il locale unisce il fascino di un lounge bar all’eleganza di un ristorante di livello, ed è frequentato da chi desidera concedersi una pausa glamour nel cuore di Milano.

Bagni Misteriosi, Via Carlo Botta, 18/A

Più che una semplice piscina, i Bagni Misteriosi sono un’esperienza culturale a cielo aperto. Nati dalla riqualificazione dell’ex Centro Balneare Caimi, offrono oggi un luogo unico in cui si incontrano acqua, arte e socialità. Le due vasche, una per adulti e una per bambini, sono immerse in un contesto raffinato, dove si organizzano spettacoli, concerti e aperitivi all’aria aperta. Un luogo ideale per staccare dalla routine cittadina senza lasciare Milano, perfetto per chi ama la lentezza e la bellezza.

Piscina Romano, Via Giuseppe Zanoia, 2

Costruita nel 1929 e recentemente ristrutturata, la Piscina Romano è da decenni un punto di riferimento per chi resta in città durante l’estate. La sua grande vasca rettangolare da 4.000 metri quadrati, il prato con lettini e gli alberi che garantiscono zone d’ombra la rendono una delle piscine all’aperto a Milano più amate. Situata in zona Città Studi, è facilmente raggiungibile e perfetta per chi cerca un mix di sport, tintarella e tranquillità. Il restyling ha interessato anche spogliatoi e solarium, restituendo nuova vita a una struttura storica senza snaturarne il fascino architettonico.

Idroscalo, Via Circonvallazione Est, 19

Chi dice estate in città dice Idroscalo. E tra le sue mille attrazioni spiccano le piscine della Riviera Est e della Valletta, vere protagoniste delle giornate d’agosto. Tre grandi vasche all’aperto immerse nel verde, perfette per chi ama l’acqua ma anche gli sport e la socialità. L’ingresso è accessibile, lo spazio ampio e l’atmosfera rilassata, adatta sia alle famiglie con bambini che ai giovani in cerca di un posto dove rinfrescarsi e divertirsi. Un vero punto di riferimento tra le piscine all’aperto Milano, con un tocco vacanziero che non delude mai.

Piscina Cardellino, Via del Cardellino, 3

Nascosta nel cuore del quartiere Lorenteggio, la piscina Cardellino è dotata di una grande vasca da 50 metri all’aperto ed è circondata da un’area verde che garantisce relax e frescura anche nelle giornate più calde. All’interno dell’impianto ci sono anche una vasca coperta, una palestra e un solarium, rendendola adatta a ogni esigenza. Il comodo parcheggio e la posizione strategica la rendono accessibile anche a chi non vive in zona.

Piscina Sant’Abbondio, Via S. Abbondio, 12



La Piscina Sant’Abbondio è perfetta per chi ama nuotare ma anche rilassarsi all’ombra. L’impianto, ristrutturato di recente, ospita una vasca da 25 metri al coperto e una vasca all’aperto lunga 50 metri, immersa in un giardino verde e spazioso. Qui l’aria è fresca, il silenzio regna sovrano e le zone d’ombra sono ideali per chi fugge il caldo eccessivo. A differenza di altre strutture più affollate, offre un’esperienza più tranquilla e accessibile, mantenendo un buon equilibrio tra sport e relax.

Beach Forum Assago, Via Giuseppe di Vittorio 6

A pochi passi dal capolinea verde della metro, la piscina del Forum di Assago è una meta estiva perfetta per chi cerca ampi spazi e una giornata di puro svago. Con la sua vasca olimpionica da 50 metri, il solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, e un servizio di ristorazione efficiente, il Beach Forum è ideale sia per le famiglie che per i gruppi di amici. Il prato curato e l’atmosfera vivace la rendono una delle mete più gettonate dell’area Sud di Milano. E per chi arriva in metro, zero stress da parcheggio.

NH Collection Milano CityLife, Via Bartolomeo Colleoni, 14

Immaginate una piscina sul rooftop di una ex chiesa, oggi trasformata in uno degli hotel più scenografici della città: benvenuti al NH Collection Milano CityLife. Siamo nella zona più futuristica del capoluogo lombardo, e la piscina, unica nel suo genere, è affiancata da un elegante cocktail bar, The District, dove concedersi un drink con vista è quasi obbligatorio. È il luogo ideale per chi cerca una delle piscine all’aperto Milano più spettacolari, perfetta per fuggire dall’afa senza rinunciare a un tocco di lusso urbano. Per accedere occorre essere ospiti dell’hotel o partecipare a uno dei numerosi eventi esclusivi organizzati nei suoi spazi.

QC Termemilano, P.le Medaglie D'Oro, 2

Nel cuore di Porta Romana, QC Termemilano è l’indirizzo perfetto per chi cerca un’esperienza rigenerante e sofisticata, senza uscire dai confini della città. Questa elegante oasi urbana, ospitata in un edificio in stile liberty, è nota per il suo percorso multisensoriale che combina acque termali, saune, bagni a vapore e vasche esterne immerse nel verde. In estate, il suo fascino cresce ancora di più: tra un bagno di sole e un tuffo nelle piscine all’aperto, ci si dimentica in un attimo del traffico e del caldo cittadino. Si può scegliere l’ingresso giornaliero o serale, magari abbinando anche un massaggio per trasformare una giornata qualsiasi in un momento di puro benessere.

Novotel Milano Linate, Via Mecenate, 121

Grazie all’iniziativa Splash, anche chi non soggiorna nell’hotel può godere della splendida piscina del Novotel Milano Linate. Immersa in un grande parco alberato, è la meta ideale per chi vuole rilassarsi in un ambiente curato e riservato, lontano dal caos urbano. I pacchetti includono l’accesso alla piscina, lettino, ombrellone, wifi e pranzo leggero al pool bar. Una piccola fuga cittadina che trasforma il classico pomeriggio d’estate in un’esperienza rigenerante.