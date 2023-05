Alcune ricerche dimostrano che le persone che sono cronicamente in ritardo vivranno una vita più lunga e più felice

I vostri amici si lamentano continuamente che siete sempre in ritardo? Lasciateli perdere, ci sono buone notizie per voi!

La scienza ha infatti dimostrato che chi è sempre in ritardo vive meglio e più a lungo.

Esatto, avete capito bene: c'è una correlazione tra quante ore fate attendere i vostri amici e la vostra aspettativa di vita.

Secondo la ricerca della Harvard Medical School, i ritardatari sono probabilmente più rilassati e ottimisti rispetto alle loro controparti puntuali, il che porta essenzialmente a una vita più felice e di maggior successo.

Gli esperti hanno infatti dichiarato che le persone che hanno una disposizione "allegra" alla vita, e quindi sono più ottimiste riguardo alla gestione del tempo, hanno maggiori probabilità di vivere più a lungo.

Inoltre, le persone sempre in ritardo tendono a vivere a una vita più sana e più felice.

«È impressionante l'impatto di una prospettiva positiva sulla salute generale e sulla longevità di una persona - spiegano gli esperti - La ricerca ci dimostra che una visione ottimistica all'inizio della vita può prevedere una salute migliore e un tasso di morte inferiore da 15 a 40 anni».

Ma non è tutto. Ci sono anche altri tratti positivi che vanno di pari passo con l'essere cronicamente in ritardo.

Secondo uno studio del 2003, le persone in ritardo tendono a essere multitasking naturali, il che può indicare che condurranno vite più produttive. Coloro che si fanno sempre attendere, inoltre, tendono a trovare soluzioni ai problemi più velocemente perché sono abituate a pensare così, su due piedi.

Quindi, morale della storia, essere in ritardo non è poi così una caratteristica indesiderabile. Ricordatelo ai vostri amici la prossima volta che si lamentano per avervi aspettato.