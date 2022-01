Avete sempre i brividi anche quando indossate strati e strati di vestiti? È il freddo psicosomatico: la manifestazione di un bisogno di protezione

Se siete tra la popolazione dei freddolosi, sapete bene cosa significa avere le mani e i piedi sempre freddi, indossare strati e strati di vestiti, coprirvi anche d’estate o tenere il cappotto anche nei luoghi chiusi.

Il vostro fidanzato ormai se ne è fatto una ragione: i vostri piedi ghiacciati sono un must dell’inverno e lui deve provvedere a scaldarli.

**Ecco perché le donne hanno sempre più freddo degli uomini**

Avete mai pensato che il freddo non sia solo una sensazione del corpo ma che possa arrivare direttamente della mente?

Le ragioni del freddo perenne possono essere organiche, ad esempio legate alla circolazione, all’anemia o a problemi della tiroide.

Ma non solo: c'è anche una spiegazione psicologica.

Ecco perché avete sempre freddo

(Continua sotto la foto)

Esiste il freddo psicosomatico

L'essere freddolosi può essere ricondotto a condizioni fisiche ma non solo. Esiste infatti il freddo psicosomatico, ovvero una sensazione di freddezza che non ha cause organiche ma psichiche.

Il freddo può essere simbolo di qualcosa di più, ad esempio può esprimere il bisogno di calore emotivo nella propria vita.

Chi vive questo tipo di stato solitamente fatica ad entrare in contatto con le proprie emozioni.

Può indicare il bisogno di protezione

Quando si ha freddo si prova in ogni modo a stare meglio attraverso il calore.

Si cerca la coccola, l’abbraccio, si chiede all’altro di potersi scaldare con le sue mani, si trova sollievo con una coperta o con un maglione.

Insomma si cerca protezione attraverso le persone o gli oggetti.

Avere freddo attiva dunque la ricerca di quel senso di sicurezza di cui si ha bisogno.

Può manifestarsi solo in alcune occasioni

Il freddo psicosomatico può manifestarsi solo in alcune occasioni, quelle in cui ci si sente particolarmente vulnerabili.

Ad esempio può succedere prima di esami importanti, di prove difficili o di eventi che mettono a disagio e che fanno una gran paura.

Avete provato anche voi quei brividi di terrore? Servono ad attivarvi per cercare modi per rassicurarvi.

**Quando c'è tiepido (e non caldo o freddo) siamo più intelligenti e simpatici: lo dice la scienza**